Đài Loan điều tra vụ minh tinh phim 'Phong Vân' tố bị cưỡng bức

Vụ nữ diễn viên Giang Tổ Bình tố cáo bạn trai thiếu gia chuốc thuốc mê, cưỡng hiếp và quay video đang được cơ quan chức năng điều tra.

Mới đây, làng giải trí Đài Loan rúng động trước tin nữ diễn viên Giang Tổ Bình tố cáo bạn trai cũ Cung Ích Đình về hành vi chuốc thuốc, xâm hại tình dục và quay lén. Ngày 6/9, Giang Tổ Bình nói quyết định chuyển vụ việc cho luật sư.

Theo China Times, ngày 9/9, Văn phòng Công tố quận Sĩ Lâm cho biết chưa nhận được đơn tố cáo từ luật sư đại diện cho Giang Tổ Bình, nhưng các kiểm sát viên đã chủ động liên hệ với nữ diễn viên và sẽ thông báo cho người bị hại hoàn tất các thủ tục liên quan dựa trên tiến độ vụ án. Về thời điểm thông báo cho Giang Tổ Bình, Văn phòng Công tố quận Sĩ Lâm cho biết đây là vụ án xâm hại tình dục nên không tiết lộ tiến độ.

Các quan chức tư pháp cấp cao Đài Loan cho biết, các kiểm sát viên sẽ trực tiếp ghi biên bản lời khai để tránh cho Giang Tổ Bình phải kể lại câu chuyện nhiều lần, gây thêm tổn thương. Kiểm sát viên cũng sẽ chủ động thu thập bằng chứng gián tiếp, như lịch sử cuộc gọi, dữ liệu vị trí và nội dung các cuộc trò chuyện trên điện thoại di động giữa hai bên. Bất kỳ câu nói nào như lời xin lỗi sẽ trở thành bằng chứng hỗ trợ quan trọng. Tuy nhiên, bằng chứng mang tính quyết định vẫn sẽ là bằng chứng dấu vết sinh vật.

Các quan chức tư pháp phân tích rằng các hình phạt hình sự liên quan đến vụ án này khá nghiêm trọng. Nếu bị kết tội hiếp dâm hoặc cưỡng ép quan hệ tình dục, thủ phạm phải đối mặt với mức án từ 3 đến 10 năm tù. Nếu bị kết tội chuốc thuốc để hiếp dâm, mức án từ 7 năm tù trở lên. Bên cạnh đó, nếu có hành vi quay chụp hình ảnh khiêu dâm, có thể bị kết tội xâm phạm quyền riêng tư về tình dục và sản xuất, phát tán hình ảnh khiêu dâm mà chưa được sự đồng ý, tuy nhiên trường hợp này đòi hỏi phải có đơn khiếu nại (do nạn nhân hoặc người có quyền khiếu nại nộp) mới có thể xét xử.

Diễn viên Giang Tổ Bình, 47 tuổi. Ảnh: QQ

CNA trước đó đưa tin, giữa tháng 8, Giang Tổ Bình tố cáo trên mạng xã hội về một nữ diễn viên bị nhân viên đài truyền hình cưỡng hiếp và quay lén, các nhân viên nữ khác tại đài cũng bị quấy rối tình dục. Ngày 2/9, Giang Tổ Bình công khai danh tính người bị cáo buộc là Cung Ích Đình, kém cô hơn 22 tuổi, là con trai của Cung Mỹ Phú - Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Tam Lập. Sau đó, Giang Tổ Bình đăng tuyên bố gián tiếp thừa nhận cô chính là nạn nhân.

Theo bài phỏng vấn độc quyền với Mirror Media, Giang Tổ Bình kể rời khỏi bữa tiệc của một người bạn vào sáng sớm 16/8 vì cảm thấy không khỏe. Cung Ích Đình đi theo vào nhà cô. Giang Tổ Bình nhờ Cung Ích Đình lấy giúp thuốc trị bệnh tim, nhưng không ngờ rằng thuốc đã bị thay bằng hai loại thuốc an thần.

Cô cho biết bất tỉnh ngay sau khi uống thuốc, tỉnh dậy mới phát hiện đã bị xâm hại tình dục và quay video. Cô yêu cầu xin lỗi và xóa video, nhưng Cung Ích Đình nói có bản sao lưu đám mây. Không thể chịu đựng, diễn viên công khai sự việc trên mạng xã hội.

Giang Tổ Bình cho biết sẽ tố cáo Cung Ích Đình về tội xâm hại tình dục và yêu cầu bồi thường 13 triệu Đài tệ (khoảng 420.000 USD), số tiền này sẽ được quyên góp cho một trung tâm cứu hộ động vật hoang dã.

Đáp lại cáo buộc, Cung Ích Đình thừa nhận đã hẹn hò với Giang Tổ Bình trong 10 tháng, nhưng không công khai mối quan hệ để không ảnh hưởng đến diễn viên.

Cung Ích Đình nói Giang Tổ Bình "thường xuyên mất kiểm soát cảm xúc", hai người thường xuyên cãi vã. Cung Ích Đình nhấn mạnh rằng "các cáo buộc tấn công tình dục là sai sự thật" và tuyên bố sẽ bảo vệ quyền lợi của mình theo pháp luật.

Theo China Times, ông Cung Mỹ Phú đã từ chức vào 7/9 và đưa ra lời xin lỗi, đồng thời cho biết vụ việc đang chờ điều tra tư pháp.

Giang Tổ Bình sinh năm 1978, vào làng giải trí từ năm 19 tuổi, nổi tiếng nhờ vai diễn U Nhược trong phim truyền hình võ hiệp Phong Vân, đóng năm 2002 cùng Triệu Văn Trác, Hà Nhuận Đông. Cô tham gia nhiều phim khác như Tiệm cầm đồ số 8 (2003), Ngàn vàng tiểu thư (2004), Thiên trường địa cửu (2006), Anh hùng liêm chính (2011), Tân Tế Công (2014).

Tuệ Anh