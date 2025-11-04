Đài Loan bắt 25 người liên quan tập đoàn của ông trùm Chen Zhi

Điều tra viên Đài Loan bắt 25 người và tịch thu khối tài sản trị giá 145 triệu USD liên quan đến tập đoàn Prince của ông trùm Chen Zhi.

Các điều tra viên tại Đài Bắc hôm 4/11 đột kích 47 địa điểm, trong đó có nhà của một số thành viên cấp cao và những người liên quan đến tập đoàn Prince.

Họ đã tịch thu 18 bất động sản, trong đó có 11 căn hộ tại một tòa chung cư cao cấp, 26 xe sang và hàng chục tài khoản ngân hàng với tổng giá trị tương đương khoảng 145 triệu USD. Tổng cộng 25 "cái tên chủ chốt" đã bị bắt trong khuôn khổ cuộc điều tra đang diễn ra, theo giới chức Đài Loan.

Bộ Tư pháp Mỹ tháng trước công bố cáo trạng nhằm vào Chen Zhi, nhà sáng lập Prince Group, tập đoàn mà Washington gọi là bình phong cho "một trong các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á". Trong đó Chen, người được cho là sinh ra tại Trung Quốc và mang quốc tịch Anh - Campuchia, bị cáo buộc lừa đảo và rửa tiền liên quan số Bitcoin trị giá gần 15 tỷ USD.

Chủ tịch Prince Group Chen Zhi: Ảnh: Prince Group

Giới chức Mỹ và Anh cho biết Chen điều hành các tổ hợp lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia, trong đó hàng nghìn nhân viên bị giữ bên trong những bức tường cao và hàng rào dây thép gai. Do bị uy hiếp bằng bạo lực, những người này buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo về đầu tư tiền điện tử, bằng cách xây dựng lòng tin với các nạn nhân trước khi chiếm đoạt tiền.

Theo các công tố viên Mỹ, Prince Group đã hoạt động ở hơn 30 quốc gia dưới vỏ bọc là doanh nghiệp hợp pháp về bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng kể từ năm 2015. Tập đoàn này sử dụng chính mảng dịch vụ cờ bạc và khai thác tiền điện tử do mình vận hành để rửa số tiền thu được.

Anh và Mỹ tháng trước áp đặt biện pháp trừng phạt, phong tỏa các doanh nghiệp và tài sản của Chen ở hai quốc gia. Singapore tuần trước cũng tịch thu khối tài sản trị giá hơn 115 triệu USD có liên quan tới ông trùm này.

Phạm Giang (Theo AFP)