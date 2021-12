Đài Loan áp dụng 'bong bong du lịch' ra sao

Xứ Đài thực hiện chính sách "bong bóng du lịch" với quốc đảo Palau từ tháng 4 năm nay.

Thích ứng an toàn

Hai khách mời của talkshow Nguy Cơ phát sóng 9/12 là ông Derek Chou - Trưởng đại diện Cục Du lịch Đài Loan tại TP HCM và bà Vương Khải Vân - Quản lý dự án thị trường Việt Nam, Cục Du lịch Đài Loan tại TP HCM đã chia sẻ những chính sách cũng như kỳ vọng về việc mở cửa du lịch an toàn của Đài Loan thời gian tới.

Trong khi nhiều điểm đến lựa chọn mở cửa dần dần, Đài Loan vẫn áp dụng quy định cách ly bắt buộc 14 ngày đối với du khách quốc tế. Theo Trưởng Đại diện Cục Du lịch Đài Loan tại TP HCM, có 3 điều quan trọng mà Đài Loan đã làm tốt để kiểm soát dịch. Thứ nhất, tỷ lệ tiêm vaccine ở Đài Loan đã đạt được khá cao. Thứ hai, người dân Đài Loan chủ động trong việc tuân thủ quy tắc, như đeo khẩu trang hay giữ khoảng cách giữa người và người. Thứ ba, Đài Loan sẽ dùng hệ thống điện tử giám sát hành động của người trong giai đoạn cách ly. Hệ thống sẽ giám sát người đó để đảm bảo người đó ở yên tại điểm cách ly thay vì đi lung tung.

Từ trái qua: host Thái Vân Linh, ông Derek Chou - Trưởng đại diện Cục Du lịch Đài Loan tại TP HCM và bà Vương Khải Vân - Quản lý dự án thị trường Việt Nam, Cục Du lịch Đài Loan tại TP HCM. Ảnh: S-World Multimedia

Tuy nhiên, việc phải cách ly khi nhập cảnh là thách thức lớn với du lịch quốc tế. Đơn cử chính sách hộ chiếu vaccine trong tour Phú Quốc mà chính phủ Việt Nam đã làm gần đây. Nhiều người Đài Loan muốn đến Việt Nam chơi, nhưng khi về Đài Loan phải cách ly nên điều đó trở nên bất khả thi.

Bổ sung cho ý kiến này, bà Vương Khải Vân cho rằng, với du lịch quốc tế nói chung, phải đến một điểm du lịch cũng như quay trở về nước mà phải cách ly là điều ít ai chấp nhận, trừ phi họ có chuyến đi dài ngày hay phải ở lại địa phương đó lâu hơn.

Một số quốc gia đã mở cửa có một số yêu cầu như khách quốc tế nhập cảnh phải có giấy xét nghiệm PCR âm tính. Họ cũng yêu cầu phải mua các bảo hiểm y tế... vô hình chung làm các chi phí của chuyến đi tăng lên, làm giảm mong muốn du lịch của khách.

Theo ông Derek Chou, sau giai đoạn bình thường mới, giá vé máy bay nhất định sẽ tăng. Các quốc gia cũng yêu cầu các chi phí khác như bảo hiểm y tế hay thêm phí xét nghiệm. Do đó, chi phí của cả chuyến đi chắc chắn sẽ tăng lên. Nhưng mọi người đã bị "giữ chân" khoảng hai năm nay, nên nhu cầu ra nước ngoài rất cao. Do đó, tuy đắt hơn, nhưng mọi người sẽ chọn một vài nơi an toàn để đi trước.

Chính sách "bong bóng du lịch"

Nếu Việt Nam thí điểm mở cửa đón khách quốc tế trở lại tại 5 thành phố lớn, thì Đài Loan cũng đã thực hiện chính sách "bong bóng du lịch" với quốc đảo Palau từ tháng 4 năm nay. Theo đó, khách du lịch theo chương trình này phải hoạt động theo đoàn, không có lịch trình riêng lẻ. Đồng thời, họ phải lên lịch trình điểm đến một cách cụ thể để tránh việc tập trung quá đông ở nơi có quá nhiều người dân địa phương. Du khách cũng phải có xe riêng để đưa đón và mỗi ngày xe đó phải được khử khuẩn liên tục. Khi công ty du lịch đặt khách sạn lưu trú cho đoàn khách này, khách sạn đó phải có chứng chỉ về an toàn phòng dịch. Cuối cùng, khi lựa chọn nhà hàng cho khách, nhà hàng đó phải đảm bảo có khu ăn riêng cho từng đoàn để tránh việc các đoàn khách giao lưu với nhau.

Du khách Đài Loan chuẩn bị cho chuyến bay "bong bóng du lịch" tới Palau. Ảnh: CNA

Trong tương lai, Cục Du lịch Đài Loan dự tính sẽ theo chân toàn thế giới, đi theo hướng "hộ chiếu vaccine". Theo đó du khách chỉ cần tiêm đủ 2 liều vaccine có thể nhập cảnh Đài Loan.

Giới chức Đài Loan vẫn đang đặt ưu tiên cao nhất là kiểm soát tốt dịch bệnh, tăng cường tỷ lệ tiêm đủ mũi vaccine cho người dân. Cơ quan du lịch Đài Loan kỳ vọng vào quý II năm sau có thể chính thức mở cửa, khôi phục đón tiếp du khách quốc tế nhập cảnh trở lại.

Dù chưa thể khôi phục du lịch quốc tế, dịch bệnh tại Đài Loan được kiểm soát tốt. Trong khoảng 3 tháng, Đài Loan không phát sinh thêm ca bệnh mới nào. Hiện tại, du lịch nội địa của Đài Loan đang được người dân săn đón nhiệt tình, khách sạn trong tình trạng cháy phòng. Đài Loan cũng có các chính sách ưu đãi kích cầu du lịch bằng việc trợ cấp một khoản phí cho phương tiện công cộng hay khách sạn lưu trú.

Các hoạt động ngoài trời như giải bóng đá, bóng rổ... tại Đài Loan vẫn được tổ chức bình thường. Trong khi đó, các hoạt động trong phòng kín như buổi biểu diễn, mọi người sẽ đứng sát nhau nên các show biểu diễn chưa hoạt động lại.

Kích cầu du lịch

Trong bối cảnh du lịch bị gián đoạn, Đài Loan thiết lập những gian hàng trực tuyến để du khách yêu thích xứ Đài xem các video tuyên truyền về du lịch nơi đây. Du khách Việt Nam cũng có thể tìm kiếm thông tin như địa điểm ăn uống, vui chơi bằng tiếng Việt. Các công ty lữ hành có thể lên trang trực tuyến để giao lưu, đàm phán công việc bất cứ lúc nào.

Sau khoảng thời gian dài không được ra nước ngoài, mọi người đều cảm thấy háo hức khi mở cửa du lịch trở lại. Nắm bắt tâm lý đó, Cục Du lịch Đài Loan đã tổ chức một cuộc thi thiết kế tour du lịch Đài Loan "Booking your next trip". Những người tham gia sẽ tự thiết kế tour du lịch mong muốn để nộp cho ban tổ chức. tour đó bao gồm vé máy bay, khách sạn, địa điểm ăn uống, khu vui chơi, bao gồm chi phí. Người được giải đặc biệt sẽ nhận tour du lịch trọn gói như chuyến du lịch họ tự thiết kế dành cho 2 người.

Du khách tới Cửu Phần, một thị trấn miền núi thuộc khu Thụy Phương, thành phố Tân Bắc, Đài Loan. Ảnh: Cục Du lịch Đài Loan

Từ trước dịch, Đài Loan vẫn đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm du lịch trên mạng xã hội cũng như một số các truyền thông trực tuyến. Cục Du lịch Đài Loan cũng vừa hợp tác với California Gym để tuyên truyền việc du lịch quanh đảo bằng xe đạp, giúp tiếp cận nhóm khách yêu thích thể thao để quảng bá cho sản phẩm du lịch.

Gợi ý về lịch trình du lịch Đài Loan, ông Derek Chou cho rằng, với thời gian 5 ngày 4 đêm, mọi người có thể đi từ Đài Bắc đến Cao Hùng, chơi từ Bắc đến Nam. Còn với hành trình 7 ngày, ngoài các lịch trình như trên, du khách có thể đi theo tuyến về phía Đông. "Đài Đông và Hoa Liên của Đài Loan thực tế là những nơi chưa bị khai phá quá nhiều, là những nơi rất đẹp, còn sơ khai", vị đại diện cho biết. Trong tương lai, khách du lịch Việt Nam qua Đài theo diện tự do (FIT) hay theo tour sẽ có nhiều chính sách visa phù hợp.

Hoài Phong