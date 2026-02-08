Đại lộ lớn nhất Ninh Bình hoàn thành

Đại lộ Hoa Lư ban đầu có tên là dự án đường Đông Tây, được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt năm 2021 với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh tăng thêm gần 428 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Tuyến đường có chiều dài gần 23 km, điểm đầu tại nút giao Đồng Giao, phường Tam Điệp, được thiết kế vòng xuyến lớn kết nối với đường Hồ Xuân Hương và đường Đồng Giao; điểm cuối giao với quốc lộ 12B tại xã Nho Quan.
Sau gần 4 năm thi công, dự án đến nay cơ bản hoàn thành và đã tổ chức thông xe. Một số hạng mục còn lại như đường gom, trồng cây xanh và hệ thống thoát nước đang tiếp tục được hoàn thiện theo kế hoạch.
Đại lộ Hoa Lư ban đầu có tên là dự án đường Đông Tây, được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt năm 2021 với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh tăng thêm gần 428 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Tuyến đường có chiều dài gần 23 km, điểm đầu tại nút giao Đồng Giao, phường Tam Điệp, được thiết kế vòng xuyến lớn kết nối với đường Hồ Xuân Hương và đường Đồng Giao; điểm cuối giao với quốc lộ 12B tại xã Nho Quan.
Sau gần 4 năm thi công, dự án đến nay cơ bản hoàn thành và đã tổ chức thông xe. Một số hạng mục còn lại như đường gom, trồng cây xanh và hệ thống thoát nước đang tiếp tục được hoàn thiện theo kế hoạch.
Toàn tuyến đại lộ Hoa Lư có bốn vòng xuyến lớn, trong ảnh là vòng xuyến tại nút giao liên thông Đồng Giao, kết nối cao tốc Bắc Nam, đoạn Mai Sơn - quốc lộ 45. Nút giao này vừa hoạt động vừa thi công đường gom.
Theo thiết kế, giai đoạn một dự án có quy mô 4 làn xe theo tiêu chuẩn đường đồng bằng cấp hai, vận tốc thiết kế 100 km/h. Riêng đoạn đầu tuyến đến nút giao đường cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 dài hơn 1,6 km được đầu tư hoàn thiện với bề rộng mặt đường 70 m, quy mô 8 làn xe.
Toàn tuyến đại lộ Hoa Lư có bốn vòng xuyến lớn, trong ảnh là vòng xuyến tại nút giao liên thông Đồng Giao, kết nối cao tốc Bắc Nam, đoạn Mai Sơn - quốc lộ 45. Nút giao này vừa hoạt động vừa thi công đường gom.
Theo thiết kế, giai đoạn một dự án có quy mô 4 làn xe theo tiêu chuẩn đường đồng bằng cấp hai, vận tốc thiết kế 100 km/h. Riêng đoạn đầu tuyến đến nút giao đường cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 dài hơn 1,6 km được đầu tư hoàn thiện với bề rộng mặt đường 70 m, quy mô 8 làn xe.
Hệ thống biển báo, sơn vạch kẻ đường trên đại lộ Hoa Lư hầu hết đã được lắp đặt hoàn chỉnh, đảm bảo cho các phương tiện lưu thông an toàn dịp Tết Nguyên đán.
Hệ thống biển báo, sơn vạch kẻ đường trên đại lộ Hoa Lư hầu hết đã được lắp đặt hoàn chỉnh, đảm bảo cho các phương tiện lưu thông an toàn dịp Tết Nguyên đán.
Cao tốc Bắc Nam đi phía dưới đại lộ Hoa Lư. Tại điểm giao cắt với cao tốc được thiết kế hai cây cầu vượt chạy song song.
Đường Hoa Lư hiện là đại lộ lớn nhất tỉnh Ninh Bình, chiều rộng hơn cả nhiều tuyến cao tốc Bắc Nam.
Cao tốc Bắc Nam đi phía dưới đại lộ Hoa Lư. Tại điểm giao cắt với cao tốc được thiết kế hai cây cầu vượt chạy song song.
Đường Hoa Lư hiện là đại lộ lớn nhất tỉnh Ninh Bình, chiều rộng hơn cả nhiều tuyến cao tốc Bắc Nam.
Con đường xuyên qua một quả đồi ở xã Phú Long nên buộc phải bạt phẳng để thực hiện dự án. Theo chủ đầu tư, các đơn vị thi công phải đào khoảng 1,45 triệu m3 và sử dụng khoảng 1,95 triệu m3 đất đắp nền đường.
Con đường xuyên qua một quả đồi ở xã Phú Long nên buộc phải bạt phẳng để thực hiện dự án. Theo chủ đầu tư, các đơn vị thi công phải đào khoảng 1,45 triệu m3 và sử dụng khoảng 1,95 triệu m3 đất đắp nền đường.
Cách điểm đầu đại lộ Hoa Lư hơn một km, thuộc phường Tam Điệp, nhiều biệt thự đang được người dân xây dựng, hình thành khu phố mới với không gian thoáng đãng, bao quanh là các cánh đồng dứa của nông trường Đồng Giao.
Đại lộ Hoa Lư là dự án giao thông trọng điểm, được kỳ vọng kết nối cực Tây - Đông tỉnh Ninh Bình, đồng thời liên thông với các trục quốc gia như cao tốc Bắc Nam phía Đông, quốc lộ 1, đường ven biển và đường sắt Bắc Nam.
Trong chuyến thị sát cuối tháng 7/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá đây là tuyến đường “bốn trong một”, phục vụ phát triển đô thị, dịch vụ, công nghiệp và khoa học công nghệ, mở ra không gian phát triển mới, góp phần giảm tải cho TP Ninh Bình và các địa phương trong tỉnh.
Cách điểm đầu đại lộ Hoa Lư hơn một km, thuộc phường Tam Điệp, nhiều biệt thự đang được người dân xây dựng, hình thành khu phố mới với không gian thoáng đãng, bao quanh là các cánh đồng dứa của nông trường Đồng Giao.
Đại lộ Hoa Lư là dự án giao thông trọng điểm, được kỳ vọng kết nối cực Tây - Đông tỉnh Ninh Bình, đồng thời liên thông với các trục quốc gia như cao tốc Bắc Nam phía Đông, quốc lộ 1, đường ven biển và đường sắt Bắc Nam.
Trong chuyến thị sát cuối tháng 7/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá đây là tuyến đường “bốn trong một”, phục vụ phát triển đô thị, dịch vụ, công nghiệp và khoa học công nghệ, mở ra không gian phát triển mới, góp phần giảm tải cho TP Ninh Bình và các địa phương trong tỉnh.
Đầu tháng 2, nhà thầu huy động máy móc hoàn thiện hệ thống đường gom, các tuyến kết nối với đại lộ Hoa Lư tại nút giao cao tốc Bắc Nam và khu vực cuối tuyến thuộc xã Nho Quan.
Sau khi đại lộ Hoa Lư hoàn thành, Ninh Bình sẽ triển khai tuyến đường kết nối liên vùng quy mô gần 7.000 tỷ đồng. Dự án dài 32 km, điểm đầu ở xã Bình Minh, điểm cuối tại phường Tam Điệp, đấu nối với đại lộ Hoa Lư, hình thành trục giao thông liên vùng lớn theo hướng Đông - Tây.
Công trình dự kiến hoàn thành năm 2028, được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội và tăng cường kết nối giữa vùng Tây Bắc với Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Trung Bộ.
Đầu tháng 2, nhà thầu huy động máy móc hoàn thiện hệ thống đường gom, các tuyến kết nối với đại lộ Hoa Lư tại nút giao cao tốc Bắc Nam và khu vực cuối tuyến thuộc xã Nho Quan.
Sau khi đại lộ Hoa Lư hoàn thành, Ninh Bình sẽ triển khai tuyến đường kết nối liên vùng quy mô gần 7.000 tỷ đồng. Dự án dài 32 km, điểm đầu ở xã Bình Minh, điểm cuối tại phường Tam Điệp, đấu nối với đại lộ Hoa Lư, hình thành trục giao thông liên vùng lớn theo hướng Đông - Tây.
Công trình dự kiến hoàn thành năm 2028, được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội và tăng cường kết nối giữa vùng Tây Bắc với Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Trung Bộ.
Đại lộ Hoa Lư ở Ninh Bình. Video: Lê Hoàng
Lê Hoàng