Đại lộ lớn nhất Ninh Bình hoàn thành

Đại lộ Hoa Lư ban đầu có tên là dự án đường Đông Tây, được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt năm 2021 với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh tăng thêm gần 428 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Tuyến đường có chiều dài gần 23 km, điểm đầu tại nút giao Đồng Giao, phường Tam Điệp, được thiết kế vòng xuyến lớn kết nối với đường Hồ Xuân Hương và đường Đồng Giao; điểm cuối giao với quốc lộ 12B tại xã Nho Quan.

Sau gần 4 năm thi công, dự án đến nay cơ bản hoàn thành và đã tổ chức thông xe. Một số hạng mục còn lại như đường gom, trồng cây xanh và hệ thống thoát nước đang tiếp tục được hoàn thiện theo kế hoạch.