Bị triệu tập vì xuyên tạc cảnh sát luyện tập môtô, kỵ binh

Lâm Đồng5 người ở Đà Lạt bị triệu tập vì đăng thông tin sai sự thật, xuyên tạc các hoạt động luyện tập môtô, kỵ binh... của cảnh sát tại Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc".

Ngày 12/10, Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với ba người đàn ông 53, 39 và 40 tuổi ở TP Đà Lạt vì họ đăng tải nội dung sai sự thật rằng các hoạt động tập luyện của đội môtô hộ tống danh dự của Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an là "ỷ quyền, ỷ thế chạy xe máy thả hai tay, lạng lách đánh võng, không coi pháp luật ra gì... tập luyện để đi ăn cướp".

Một trong 3 người đàn ông vi phạm làm việc với cảnh sát. Ảnh: Lê Tiến

Ngoài ra, công an cũng làm việc với hai người là quản trị viên của các hội nhóm tại Đà Lạt vì đã đăng thông tin hoạt động của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh Công an nhân dân là "dịch vụ cưỡi ngựa ngắm hồ Xuân Hương...".

Những người này bước đầu thừa nhận vi phạm và cho biết do không tìm hiểu, không kiểm chứng thông tin, quy định pháp luật khi đăng tải. Công an tỉnh Lâm Đồng đang lập hồ sơ để xử lý những người vi phạm.

Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ VI - Khu vực 3 diễn ra tại TP Đà Lạt từ ngày 11 đến 18/10, với 20 đội đến từ công an các tỉnh phía Nam và các trường đào tạo Công an nhân dân; là sự kiện thể thao, chính trị quan trọng của Bộ Công an. Lễ khai mạc được diễn ra tại quảng trường Lâm Viên vào sáng 13/10.

Các bình luận vi phạm trên các hội nhóm ở Đà Lạt. Ảnh: Lê Tiến

Các hoạt động trong khuôn khổ đại hội đều được cơ quan chức năng phê duyệt, cấp phép. Trong đó có nội dung biểu diễn mô phỏng tình huống thực tế trong công tác cảnh vệ do đội môtô hộ tống danh dự của Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an và diễn kỵ binh của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh Công an nhân dân.

Đây là những hoạt động chuyên biệt, mang tính nghiệp vụ của lực lượng công an nhằm phục vụ công tác, chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Lê Tiến - Trường Hà