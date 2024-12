Đại hội Honda Biker Rally 2025 dự kiến hút nghìn người tham dự

Honda Việt Nam tổ chức sự kiện tại TP Vũng Tàu hứa hẹn thu hút hàng nghìn người đam mê xe phân khối lớn tham dự vào ngày 4-5/1/2025.

Đại diện hãng xe Nhật Bản cho biết, sự kiện Honda Biker Rally 2025 với chủ đề "All ride in One ride" là lần đầu tiên hãng này hợp tác Liên đoàn Xe thể thao TP HCM để tổ chức. Mở đầu cho sự kiện sẽ là chuỗi hành trình với ba cung đường, từ TP HCM đến Vũng Tàu, Phan Thiết – Vũng Tàu và Bảo Lộc – Vũng Tàu. Người tham dự cũng được trải nghiệm chinh phục đồi Con Heo (TP Vũng Tàu) với địa hình là những con dốc và những chuyến tham quan các địa danh nổi tiếng tại đây như ngọn hải đăng, núi Minh Đạm, đèo Nước Ngọt...

Người tham dự trong một sự kiện của Honda. Ảnh: HVN

Sau chuyến hành trình, hơn 600 người đam mê xe sẽ tụ họp tại công viên Tam Giác (TP Vũng Tàu) tham gia lễ diễu hành. Đây cũng là địa điểm chính để tổ chức sự kiện, diễn ra các hoạt động như trải nghiệm xe phân khối lớn, ôtô Honda, sân chơi Fun Track nâng cao kỹ năng lái xe, biểu diễn stunt...

Khách tham dự ở một sự kiện do Honda tổ chức. Ảnh: HVN

Khu Bike Market quy tụ những mẫu xe hiếm và độc đáo cùng hơn 50 gian hàng từ các thương hiệu nổi tiếng về phụ kiện, đồ chơi xe, thời trang và F&B như Rooster Bear, Heineken, Motul và Dainese. Hãng sẽ trưng bày các mẫu xe mang tính biểu tượng, từ xe cổ như CB450 và CD150 Benly, đến các dòng xe hiện đại như NX500, Africa Twin và CBR1000RRR Fireblade. Đây là cơ hội để người tham dự chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các dòng xe qua nhiều thế hệ, cũng như khám phá công nghệ E-Clutch tiên tiến nhất của Honda.

Một chương trình ca nhạc trong sự kiện của Honda Việt Nam. Ảnh: HVN

Tối 4/1, sự kiện có đêm nhạc với sự góp mặt của các nghệ sĩ như Tuấn Hưng, MTV Band, Vũ Thanh Vân và nhóm 7uppercuts. "Với tinh thần "All Ride in One Ride", Honda Biker Rally 2025 là nơi hội tụ của những trái tim yêu xe, sân chơi lan tỏa văn hóa chơi xe văn minh và an toàn. Với sự kiện này, Honda Việt Nam mong muốn thắp sáng ngọn lửa đam mê, kết nối cộng đồng biker và tạo nên những hành trình khó quên", đại diện hãng nói.

