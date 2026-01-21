Đại học Y Dược TP HCM siết đầu vào bác sĩ nội trú

Ngoài 4 bài thi trắc nghiệm, bác sĩ phải vượt qua vòng phỏng vấn nếu muốn học nội trú ở Đại học Y Dược TP HCM.

Nội dung này nằm trong quy chế tuyển sinh sau đại học, được trường ban hành ngày 21/1.

Những năm trước, kỳ thi bác sĩ nội trú của trường có 4 bài thi trắc nghiệm, gồm: Tiếng Anh, môn cơ sở tổng hợp (Giải phẫu học, Sinh lý học, Hóa sinh, Y sinh học di truyền) và hai môn chuyên ngành. Đây là lần đầu tiên vòng phỏng vấn được đưa vào quy trình tuyển sinh.

Kỳ thi chỉ dành cho những bác sĩ chính quy vừa tốt nghiệp, đạt loại khá trở lên, không thi lại môn tốt nghiệp, chưa từng bị kỷ luật, cảnh cáo. Thí sinh chỉ được dự thi một lần trong đời.

Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo đặc thù, tinh hoa của ngành Y. Mô hình này xuất phát từ Pháp, sau đó lan sang các nước châu Âu, Mỹ và khắp thế giới. Đại học Y Dược TP HCM là một trong 13 trường đào tạo bác sĩ nội trú ở Việt Nam.

Trong 50 năm qua, trường có 2.200 bác sĩ nội trú tốt nghiệp. Hoàn tất chương trình kéo dài 3 năm, nhóm này được cấp 3 bằng: bác sĩ chuyên khoa 1, thạc sĩ y khoa và bác sĩ nội trú.

Các bác sĩ nội trú Đại học Y Dược TP HCM trong lễ tốt nghiệp năm 2024. Ảnh: UMP

Ngoài ra, trường Đại học Y Dược TP HCM thêm một số điều kiện với đầu vào thạc sĩ, chuyên khoa I, II.

Với chương trình thạc sĩ, trường có hai hình thức: xét tuyển và thi tuyển. Trong đó, người học diện xét tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, thay vì bằng trung bình như trước. Trường hợp bằng loại khá, họ phải chứng minh năng lực nghiên cứu khoa học.

Nhóm đăng ký vào chương trình bác sĩ chuyên khoa I, II phải có thâm niên công tác tối thiểu 9 tháng ở chuyên ngành dự thi, ngoài các điều kiện về văn bằng, chứng chỉ hành nghề.

Lệ Nguyễn