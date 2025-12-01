Đại học tư 'đút túi' hàng trăm triệu USD vì sinh viên bỏ nhập học

Nhật BảnCác đại học tư ở Tokyo thu về hơn 226 triệu USD mỗi năm từ thí sinh đã đặt cọc học phí nhưng không nhập học.

Kết quả khảo sát do nhóm thanh niên Nyugakukin Chosa Project thực hiện, công bố cuối tháng trước. Tình trạng này diễn ra do thí sinh phải nộp khoản giữ chỗ không hoàn lại (khoảng 240.800 yên, tương đương 1.500 USD) ở các trường tư, trước khi biết kết quả xét ở các nguyện vọng cao hơn. Nếu chọn trường khác, thí sinh phải nộp tiền học ở nơi mới, nên coi như chịu "học phí kép".

Tại Nhật Bản, kỳ thi đại học diễn ra từ tháng 1 đến tháng 3. Ngoài kỳ thi chung, mỗi trường có thể tổ chức thi riêng. Các trường công lập thường công bố kết quả vào giữa hoặc cuối tháng 3, trong khi trường tư vào khoảng tháng 2.

Bộ Giáo dục Nhật Bản hồi tháng 6 kêu gọi các trường xem xét giảm phí nhập học và đặt nhiều mốc thanh toán, nhằm giảm áp lực tài chính cho thí sinh.

Thực tế, trong 120 trường được khảo sát, chỉ 4 có động thái về việc này. Đó là Sanno, Daito Bunka, Kaetsu và Bunka Gakuen. Chẳng hạn, Đại học Sanno hoàn tiền 100% nếu thí sinh hủy nhập học trước ngày 11/3, trong khi Bunka Gakuen khấu trừ 100.000 yên (khoảng 640 USD) trước khi hoàn trả.

Sinh viên Đại học Sanno, Nhật Bản. Ảnh: website trường

Tình trạng thu phí giữ chỗ không hoàn lại diễn ra ở nhiều địa phương khác. Một khảo sát của Tổ chức Giáo dục Kawaijuku cho thấy đến cuối tháng 9, chỉ có hai trường hoàn trả toàn bộ phí cho thí sinh bỏ nhập học, một số khác trả một phần.

Các trường nói thông báo của Bộ Giáo dục được ban hành vào tháng 6 - giữa năm học khiến họ khó điều chỉnh kịp thời.

"Theo án lệ Tòa tối cao, phí nhập học không bị coi là bất hợp pháp, nên chúng tôi chưa thấy cần thay đổi", đại diện một trường tư ở Kanto nói thêm.

Yuma Igarashi - trưởng nhóm nghiên cứu, nhìn nhận việc nộp phí không đồng nghĩa thí sinh thật sự muốn nhập học. Để xóa bỏ bất bình đẳng trong cơ hội xét tuyển, giảm gánh nặng cho thí sinh, Igarashi kiến nghị kéo dài hạn chót nộp phí nhập học đến ngày 31/3.

Hải Yến (Theo The Mainichi)