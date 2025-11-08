Đại học thuộc Ivy League chi 60 triệu USD để dàn xếp với chính quyền Trump

Đại học Cornell đồng ý chi 60 triệu USD để dàn xếp pháp lý với chính quyền Tổng thống Trump, nhằm khôi phục nguồn tài trợ liên bang cho trường.

"Theo thỏa thuận, Đại học Cornell trong vòng ba năm sẽ chi trả trực tiếp 30 triệu USD cho chính quyền liên bang để xóa bỏ các cáo buộc đang nhắm vào trường và đầu tư 30 triệu USD cho nghiên cứu thúc đẩy ngành nông nghiệp Mỹ", hiệu trưởng Michael Kotlikoff cho biết trong thư gửi giảng viên, sinh viên ngày 7/11.

Đại học Cornell đồng ý tiếp tục "đánh giá môi trường học tập trong khuôn viên trường" và áp dụng cách diễn giải của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong các tài liệu đào tạo. Nhà Trắng cho rằng các sáng kiến về đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) là hình thức phân biệt đối xử vì trao cơ hội dựa trên màu da, giới tính... thay vì năng lực.

Đổi lại, chính quyền liên bang sẽ khôi phục khoản tài trợ liên bang 250 triệu USD dành cho Đại học Cornell và dừng các cuộc điều tra với cáo buộc vi phạm luật về quyền dân sự nhằm vào trường. Đại học Cornell khẳng định thỏa thuận dàn xếp "không đồng nghĩa cơ sở thừa nhận đã có sai phạm".

Nhà Trắng, Bộ Tư pháp Mỹ đã đăng thông báo về thỏa thuận với Đại học Cornell trên website. Trợ lý thư ký báo chí Nhà Trắng Liz Huston mô tả thỏa thuận là chiến thắng cho chính quyền Tổng thống Trump.

Khuôn viên Đại học Cornell ở thành phố Ithaca, bang New York ngày 3/11.

Đại học Cornell là trường tiếp theo trong nhóm Ivy League, gồm 8 trường danh giá hàng đầu của Mỹ, đạt thỏa thuận với chính quyền liên bang để thoát rắc rối pháp lý.

Hồi tháng 7, Đại học Columbia thông báo chi 200 triệu USD để khôi phục khoản tài trợ 400 triệu USD dành cho cơ sở. Vài ngày sau, Đại học Brown đạt thỏa thuận tương tự, cam kết chi 50 triệu USD trong vòng 10 năm cho các chương trình phát triển nguồn lực lao động Mỹ, đồng thời tuân thủ một số chủ trương của chính phủ về vận động viên chuyển giới và tuyển sinh.

Trước áp lực từ chính quyền liên bang, Đại học Pennsylvania trong cùng tháng đã chấp thuận ra quy định cấm người chuyển giới tham gia các đội thể thao nữ của trường.

Sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã sử dụng tài trợ liên bang để gây sức ép buộc các đại học hàng đầu Mỹ thay đổi chính sách mà ông cho là "thù địch với phe bảo thủ". Nhà Trắng mô tả đây là bước đi thiết thực để giải quyết làn sóng bài xích Do Thái và các cuộc biểu tình có dấu hiệu ủng hộ nhóm vũ trang Hamas ở Dải Gaza, đe dọa sinh viên và giảng viên gốc Do Thái.

