Đại học RMIT đón Bộ trưởng Giáo dục Australia đến thăm

Ông Jason Clare, Bộ trưởng Giáo dục Australia, đến thăm hai cơ sở của ĐH RMIT Việt Nam, dịp trường tái khẳng định cam kết đầu tư, mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam.

Ông đến thăm các cơ sở tại TP HCM, Hà Nội vào ngày 10 và 11/12 và giao lưu với cán bộ giảng viên, sinh viên, từ đó, tận mắt chứng kiến tác động của giáo dục Australia tại Việt Nam.

Bộ trưởng cũng xem kế hoạch xây dựng cơ sở mới của RMIT tại Hà Nội. Nếu được Chính phủ phê duyệt, trường có thể mở rộng hoạt động đào tạo và cung cấp nền giáo dục tiêu chuẩn quốc tế cho nhiều sinh viên Việt Nam hơn.

Ông Jason Clare, Bộ trưởng Giáo dục Australia (thứ 8 từ trái, hàng dưới) thăm Đại học RMIT cơ sở Nam Sài Gòn và gặp gỡ cán bộ giảng viên, sinh viên nhà trường. Ảnhr: RMIT

Khoản đầu tư cho cơ sở mới thuộc quỹ đầu tư chiến lược trị giá 250 triệu AUD của RMIT dành cho Việt Nam, được công bố lần đầu trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Australia Anthony Albanese vào năm 2023.

"Đại học RMIT là một đơn vị dẫn đầu về giáo dục xuyên quốc gia và quốc tế. Trường vừa đại diện cho những tinh hoa của Australia, vừa tạo ra tác động tích cực ở nước ngoài", Bộ trưởng Jason Clare nói. "Thật tuyệt vời khi được tận mắt chứng kiến những tác động RMIT tạo ra ở Việt Nam trong 25 năm qua và cam kết đầu tư dài hạn của trường".

Bộ trưởng Jason Clare phát biểu tại cơ sở Hà Nội của Đại học RMIT. Ảnh: RMIT

Đến nay, trường có hơn 12.000 sinh viên, 1.300 nhân viên và gần 25.500 cựu sinh viên đang làm việc tại những tổ chức, cộng đồng có tầm ảnh hưởng, đóng góp sâu rộng vào sự chuyển mình của Việt Nam và toàn khu vực. RMIT là một trong những đại học nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam, có cơ sở tại TP HCM và Hà Nội, cùng một Trung tâm Ngoại ngữ tại Đà Nẵng.

Trong suốt 25 năm hoạt động tại Việt Nam, RMIT Việt Nam đã hỗ trợ hơn 1.900 suất học bổng với tổng trị giá hơn 613 tỷ đồng và đầu tư mạnh mẽ vào năng lực nghiên cứu tại địa phương.

Giáo sư Alec Cameron, Phó chủ tịch Hội đồng trường kiêm Giám đốc Đại học RMIT, nhận định với bề dày lịch sử giáo dục xuyên quốc gia, trường mang đến nền giáo dục Australia chất lượng cao trên khắp Đông Nam Á và hơn thế trong nhiều thập kỷ qua.

"Chúng tôi tự hào đóng góp vào các ưu tiên kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời, thúc đẩy thương mại và đối thoại trên toàn khu vực", ông nhấn mạnh.

Giáo sư Scott Thompson-Whiteside - Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam, ông Jason Clare - Bộ trưởng Giáo dục Australia, bà Gillian Bird - Đại sứ Australia tại Việt Nam, Giáo sư Alec Cameron - Phó chủ tịch Hội đồng trường, Giám đốc Đại học RMIT (từ trái qua). Ảnh: RMIT

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới của chuyển đổi số và tăng trưởng xanh. Theo đó, RMIT đặt mục tiêu hỗ trợ các ưu tiên quốc gia thông qua chương trình học tiên tiến, nghiên cứu mang tính ứng dụng và quan hệ hợp tác thiết thực. RMIT góp phần định hình lực lượng lao động tương lai cho Việt Nam thông qua nhiều hoạt động, từ tập huấn về AI cho giáo viên phổ thông trên toàn quốc đến các dự án phát triển bền vững và học tập gắn kết với nhu cầu doanh nghiệp.

"RMIT Việt Nam đã tạo ra những tác động đáng kể trong 25 năm qua, và giờ đây chúng tôi tái khẳng định cam kết của nhà trường cho 25 năm tới", Giáo sư Scott Thompson-Whiteside, Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam nói.

Đơn vị mong muốn phát triển nguồn nhân tài tương lai để hỗ trợ tham vọng kinh tế của Việt Nam là trở thành nước phát triển toàn diện vào năm 2045, ông khẳng định. "Một nền kinh tế hiện đại, số hóa và bền vững đòi hỏi đầu tư đáng kể vào nhân tài, và chúng tôi cam kết hỗ trợ đất nước trên hành trình này".

Nhật Lệ