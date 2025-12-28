Đại học 'ra giá' 11.000 USD cho sinh viên chuộc điểm

Trung QuốcHọc viện Công nghệ và Kinh doanh Tây An bị cáo buộc ép sinh viên nộp 11.000 USD (gần 300 triệu đồng) để "làm sạch" bảng điểm.

Sự việc vỡ lở khi nhiều phụ huynh đồng loạt phản ánh với truyền thông về việc bị nhà trường gây sức ép tài chính.

Theo các phụ huynh, trường đưa ra thông báo: Những sinh viên trượt môn nếu muốn xóa dấu tích hoặc tránh bị thôi học phải tham gia một "chương trình du học ngắn hạn" kéo dài 15 ngày tại Anh hoặc Nhật Bản. Sau chuyến đi, sinh viên sẽ được cấp chứng chỉ, được thi lại với "cam kết" đỗ.

Bà Ngô cho biết từ tháng 9 năm ngoái, giáo viên trường liên tục gọi điện làm phiền, thông báo con bà trượt 4 môn và sẽ bị buộc thôi học nếu không tham gia chương trình. Người này còn hứa hẹn những em nộp tiền sẽ được ưu tiên ở ký túc xá và xét học bổng.

"Tháng 3 năm nay tôi đã nộp 11.000 USD. Nhưng lộ trình du học sau đó hoàn toàn biến mất, không có bất kỳ thông tin nào thêm", bà Ngô bức xúc.

Một phụ huynh khác có con học năm cuối là bà Hoàng tiết lộ giáo viên còn thừa nhận thẳng thắn: Chương trình này thực chất không có hoạt động nghiên cứu hay xuất ngoại nào, chỉ là hình thức để tránh bị lưu ban.

Tài khoản nhận tiền không phải của trường và phụ huynh cũng không được cung cấp hóa đơn.

Khuôn viên Học viện Công nghệ và Kinh doanh Tây An. Ảnh: BXAIT

Vụ việc đã gây phẫn nộ sau khi được xem tới 10 triệu lần trên mạng xã hội.

"Tôi không thể hiểu nổi. Làm sao mà chuyện này lại có thể mua bán được? Trường học đã trở thành một doanh nghiệp rồi", một người dùng internet bức xúc.

Một người khác nói: "Chính quyền nên điều tra kỹ lưỡng và trừng phạt nghiêm khắc những cá nhân liên quan".

Trước áp lực dư luận, ngày 16/12, Sở Giáo dục tỉnh Thiểm Tây xác nhận đã khởi động cuộc điều tra về vụ việc.

Tại Trung Quốc, phần lớn đại học và cao đẳng do nhà nước tài trợ. Trên toàn quốc chỉ có khoảng 800 cơ sở giáo dục đại học tư thục, gồm Học viện Công nghệ và Kinh doanh Tây An. Theo SCMP, rất ít trường tư thục ở nước này được công chúng đánh giá cao.

Doãn Hùng (Theo The Paper, SCMP)