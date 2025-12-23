Đại học Quốc gia TP HCM và nhiều tập đoàn vào diện thanh tra năm 2026

Hà NộiTrong năm 2026, Thanh tra Chính phủ sẽ tổ chức nhiều cuộc thanh tra tại các lĩnh vực khác nhau như ở Đại học Quốc gia TPHCM, các tập đoàn, viện, sở, UBND tỉnh.

Theo kế hoạch thanh tra năm 2026 vừa ban hành, trong quý I, Thanh tra Chính phủ sẽ công bố thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quản lý, sử dụng cơ sở nhà đất tại Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2019-2025. Cùng thời điểm, Đại học Quốc gia TP HCM cũng được thanh tra về cơ chế tự chủ giai đoạn 2019–2023.

Sang quý II, Thanh tra Chính phủ dự kiến làm việc tại Đại học Phenikaa, Đại học Duy Tân, Đại học Nguyễn Tất Thành và Đại học Đại Nam. Nội dung tập trung vào tổ chức bộ máy, tuyển dụng và sử dụng giảng viên, cơ sở vật chất, liên kết đào tạo, quản lý văn bằng, chứng chỉ và thực hiện quy định về học phí.

Trong lĩnh vực giáo dục, Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng cũng nằm trong kế hoạch thanh tra việc chấp hành quy định của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học giai đoạn 2021-2025.

Cùng năm 2026, Thanh tra Chính phủ dự kiến thanh tra nhiều tập đoàn, tổng công ty lớn như Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), với trọng tâm là quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước giai đoạn 2021–2025.

Trụ sở Thanh tra Chính phủ, tháng 12/2024. Ảnh: Hoàng Giang

Quý II/2026, cơ quan thanh tra sẽ làm việc tại một số dự án đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản do Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Vinaconex) làm nhà đầu tư, chủ đầu tư. Ngoài ra, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội cũng được thanh tra về quản lý, sử dụng nhà đất, liên doanh, góp vốn và thoái vốn giai đoạn 2019–2025.

Trong quý III và IV, các cuộc thanh tra dự kiến triển khai tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC), Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC), Tổng công ty Bảo hiểm PVI, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama), Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV (CNS), Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN).

Ở lĩnh vực y tế, kế hoạch thanh tra năm 2026 bao gồm Bệnh viện K, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Sở Y tế Hà Nội và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Tại địa phương, Thanh tra Chính phủ dự kiến làm việc với UBND các tỉnh, thành gồm Bắc Ninh, Phú Thọ, Hưng Yên, Lai Châu, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai, TP HCM, Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ.

Thanh tra Chính phủ giao Vụ Kế hoạch – Tài chính thông báo kế hoạch để các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện.

Phạm Dự