Đại học Quốc gia TP HCM muốn có thêm 1.500 tiến sĩ

Hệ thống đại học lớn nhất nước dự kiến tăng thêm 1.500 tiến sĩ trong 5 năm tới, đồng thời đặt tham vọng sở hữu 100 bằng sáng chế quốc tế.

Tại hội nghị thường niên sáng 26/12, Đại học Quốc gia TP HCM (VNU-HCM) công bố dự thảo chỉ tiêu chiến lược giai đoạn 2026-2030, với kỳ vọng bứt phá về cả nhân lực và nghiên cứu khoa học.

PGS.TS Trần Cao Vinh, Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM, cho biết trong giai đoạn mới, đại học này điều chỉnh và đặt ra nhiều mục tiêu chiến lược mới.

Cụ thể, trong 5 năm tới, có thêm 1.500 tiến sĩ, trong đó 50% được công nhận học hàm Giáo sư, Phó giáo sư. Về nghiên cứu, toàn hệ thống công bố 41.200 bài báo khoa học quốc tế và sở hữu 100 bằng sáng chế quốc tế. Ngoài ra, VNU-HCM xây dựng 1-2 bệnh viện phục vụ đào tạo, nghiên cứu và khám chữa bệnh. Thu nhập bình quân của người lao động tăng 10-12%. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn đạt 70%.

Tính đến cuối năm ngoái, Đại học Quốc gia TP HCM có 3.677 giảng viên kết hợp nghiên cứu, khoảng 44% có trình độ tiến sĩ.

Tính đến cuối năm ngoài, đại học này có 3.677 giảng viên, trong đó tỷ lệ người có trình độ tiến sĩ chiếm khoảng 44%. Thời gian qua, hệ thống đã thu hút được 71 nhà khoa học xuất sắc đầu ngành và 58 giáo sư thỉnh giảng từ các đại học danh tiếng như Oxford, Harvard, Caltech...

Đại học Quốc gia TP HCM tiếp tục dẫn đầu cả nước về số lượng bài báo khoa học quốc tế (3.288 bài), tăng 120 bài so với năm ngoái. Tỷ lệ bài báo quốc tế trên số lượng tiến sĩ đạt gần 2. Nếu tính trên tổng số giảng viên, con số này là 1.

Số lượng bài báo khoa học tăng nhưng ông Vinh đánh giá doanh thu từ chuyển giao khoa học công nghệ còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm lực. Tính đến tháng 10, VNUHCM thu được 270 tỷ đồng từ dịch vụ khoa học công nghệ. Năm ngoái, con số này là hơn 294 tỷ đồng.

Đại học Quốc gia TP HCM được thành lập năm 1995, quy mô đào tạo hơn 90.000 sinh viên, lớn nhất cả nước. Theo xếp hạng đại học QS 2026, cơ sở giáo dục này thuộc nhóm 801-850 thế giới.

Các nhà khoa học làm việc tại Đại học Quốc gia TP HCM. Ảnh: Khắc Hiếu

Lệ Nguyễn