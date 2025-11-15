Đại học Ngoại thương muốn vào top đầu châu Á

Trường Đại học Ngoại thương (FTU) đặt mục tiêu vào top đầu châu Á, giúp sinh viên có nhiều cơ hội học ở nước ngoài, theo hiệu trưởng Phạm Thu Hương.

Sáng 15/11, trường Đại học Ngoại thương tổ chức lễ kỷ niệm 65 thành lập. Hàng nghìn cựu học viên, sinh viên và giáo chức về tham dự.

Bà Hương bày tỏ sự tự hào vì Ngoại thương hiện nằm trong top đầu cả nước về chất lượng tuyển sinh đầu vào, có hệ sinh thái giáo dục quốc tế mở, năng động và sáng tạo... Để có được thành quả này, trường đã vượt qua nhiều khó khăn, có lúc "phải trả giá không ít", nhất là khi trở thành một trong những đại học đầu tiên tự chủ từ năm 2015.

Theo bà Hương, các thế hệ sinh viên - những người "luôn nhìn thấy cơ hội ngay cả khi được đặt vào điều kiện khó khăn nhất", đã làm nên thương hiệu của trường.

Thời gian tới, trường Đại học Ngoại thương đặt mục tiêu vào nhóm hàng đầu châu Á, trở thành nơi tôn trọng tự do học thuật và khuyến khích nghiên cứu sáng tạo, đào tạo gắn với tư duy phản biện, hướng tới phát triển bền vững. Đồng thời, trường sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc tế, để sinh viên có nhiều cơ hội học tập và trải nghiệm ở trong và ngoài nước.

Trước đó, trong chiến lược phát triển, trường Đại học Ngoại thương đặt mục tiêu vào top 300 châu Á vào năm 2030, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân tài có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Năm nay, trường lần đầu lọt top bảng xếp hạng châu Á của QS, ở vị trí 580 trong hơn 1.500 trường.

Bà Phạm Thu Hương tại sự kiện 65 năm - Khát vọng Ngoại thương, sáng 15/11. Ảnh: Thanh Hằng

Nhân dịp này, trường Đại học Ngoại thương tổ chức không gian trưng bày ảnh và tư liệu; khu vực kết nối dành cho cựu sinh viên, doanh nhân, doanh nghiệp...

Ông Vũ Đào, 68 tuổi, là cựu sinh viên khóa 15, ngành Nghiệp vụ Ngoại thương, hồ hởi khi gặp lại nhiều bạn bè sau hơn 45 năm tốt nghiệp.

Học ở trường những năm 1975-1979, giai đoạn đất nước vừa thống nhất, ông Đào xúc động khi thấy những phòng học cấp 4 trước kia nay đã được xây dựng khang trang, hiện đại. Ông hy vọng những thế hệ sinh viên hiện tại và tương lai, những người được thụ hưởng điều kiện học tập vượt trội sẽ đạt được nhiều thành công.

Chị Nguyễn Thu Trang, 39 tuổi, cựu sinh viên khóa 34 ngành Kinh tế đối ngoại, cũng háo hức đợi ngày về trường từ mấy ngày trước. Bởi từng du học Nhật nhiều năm, nên chị ít có dịp họp lớp hay gặp lại bạn bè.

"Tôi cũng đưa hai con tới dự lễ kỷ niệm với mong muốn các bé biết tới ngôi trường mẹ từng theo học", chị nói.

Cựu sinh viên Ngoại thương về thăm trường, sáng 15/11. Ảnh: Thanh Hằng

Trường Đại học Ngoại thương được thành lập năm 1960, lúc đó là lớp Ngoại thương với 42 người, nằm trong Khoa Quan hệ quốc tế, trường Kinh tế tài chính do Bộ Ngoại giao quản lý. Trường có nhiệm vụ đào tạo nhân tài và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, tài chính - ngân hàng, luật, công nghệ và ngoại ngữ.

Hiện, trường đào tạo 33 chương trình ở trình độ đại học, thuộc 15 ngành; 16 chương trình thạc sĩ và tiến sĩ; 13 chương trình liên kết đào tạo. Tổng quy mô người học là hơn 20.000 người, trong đó gần 16.800 ở bậc đại học.

Thanh Hằng