Đại học Mỹ dạy online, trường phổ thông mở cửa sau kỳ nghỉ

Nhiều đại học Mỹ lùi lịch hoặc chuyển sang dạy online đầu học kỳ mới do gia tăng ca mắc Covid-19, trong khi trường phổ thông mở cửa nhưng thắt chặt biện pháp.

Đại học Duke đang mở rộng kế hoạch cho sinh viên học từ xa thêm một tuần nữa do số giảng viên, sinh viên dương tính với nCoV "cực kỳ cao". Theo thông báo mới nhất phát ra hôm qua, nhà trường sẽ cho các lớp học từ xa đến 18/1, thay vì 10/1 như thông báo trước đó.

Đại học bang Michigan cho biết các lớp học sau kỳ nghỉ lễ sẽ bắt đầu từ 10/1 theo hình thức từ xa và kéo dài 3 tuần. Ký túc xá vẫn mở cửa cho những sinh viên muốn vào ở trong khuôn viên.

"Tôi nhận ra sinh viên thích học trực tiếp hơn và tôi cũng vậy. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải hành động để đảm bảo an toàn. Bắt đầu học kỳ mới từ xa và giảm mật độ trong khuôn viên trong những tuần tới có thể là một giải pháp làm chậm sự lây lan của virus", Samuel Stanley Jr., Chủ tịch trường Michigan, viết trong thư gửi tới sinh viên.

Hiện có hơn 30 trường đại học chuyển sang dạy học trực tuyến hoặc lùi thời gian bắt đầu học kỳ mới, trong đó có cả những trường nổi tiếng như Đại học Columbia, Princeton, Harvard hay Yale.

Hai hệ thống đại học công lập ở New York là State University of New York (64 cơ sở) và City University of New York (25 cơ sở) được yêu cầu để sinh viên tiêm mũi vaccine tăng cường và giảng viên phải được tiêm chủng trước 15/1. Thống đốc Kathy Hochul cho rằng đây là cách để đảm bảo các trường học được mở cửa. "Chúng tôi sẽ bảo vệ sức khoẻ của người dân New York cũng như sức khoẻ nền kinh tế", Hochul nói.

Đại học Duke trì hoãn các lớp học trực tiếp do lo ngại Omicron. Ảnh: CNN

Trong khi nhiều đại học đóng cửa, các trường phổ thông sẽ vẫn đón học sinh nhưng thay đổi yêu cầu phòng chống dịch trước sự bùng phát của biến chủng Omicron.

Hệ thống trường công Miami-Dade, bang Florida yêu cầu tất cả người lớn đi vào các toà nhà và xe bus của họ phải đeo khẩu trang, bắt đầu từ ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ. Học sinh được khuyến khích đeo.

Quận Palm Beach cũng thông báo "khôi phục yêu cầu đeo khẩu trang đối với tất cả nhân viên, nhà cung cấp và khách ở trong khu vực trường học". Tương tự Miami-Dade, Palm Beach chỉ khuyến khích học sinh đeo khẩu trang thay vì bắt buộc bởi theo quy định của bang Florida, việc này phụ thuộc vào quyết định của bố mẹ hoặc người giám hộ.

Với các trường học ở quận Broward, chỉ khách vào trường phải đeo khẩu trang. Học sinh và giáo viên không cần, theo kết quả bỏ phiếu trong cuộc họp khẩn cấp của hội đồng trường hôm qua.

Tại Massachusetts, Hiệp hội Giáo viên yêu cầu đóng cửa trường để test Covid-19 và phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, các trường học vẫn sẽ mở cửa vào ngày 3/1, nhân viên sẽ được test Covid-19 vào cuối tuần này.

Thống đốc Charlie Baker nhấn mạnh "Trẻ em cần phải đến trường". "Chúng tôi có chương trình test lớn nhất cả nước và nhờ đó đã 'cứu' 350.000 ngày học ở trường cho đến nay. Vì vậy, việc đảm bảo trẻ em được đến trường trong khả năng của chúng tôi", Charlie Baker nói.

Hầu hết trường học Mỹ đang thắt chặt các biện pháp phòng dịch, đặc biệt với biến chủng Omicron, để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ. Mặc dù dữ liệu cho thấy Omicron không dẫn đến các trường hợp nghiêm trọng đến mức phải nhập viện hay tử vong, sự lây lan với tốc độ chóng mặt của Covid-19 gây ra nhiều lo ngại. Theo Đại học Johns Hopkins, trong tuần qua, số ca mắc Covid-19 ở Mỹ tăng cao kỷ lục với trung bình gần 356.000 ca mỗi ngày.

Dương Tâm (Theo CNN)