Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn muốn vào top 150 châu Á

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, đặt mục tiêu vào top 150 châu Á ở một số lĩnh vực trong 5 năm tới.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng, nêu mục tiêu trên ngày 19/11, trong lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống - 30 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Trong thư chúc mừng, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng kỳ vọng nhà trường "tiếp tục phát triển đột phá, kết hợp giữa truyền thống và đổi mới, văn hiến và thời đại, hàn lâm và hội nhập, tinh hoa và đại chúng" để đến năm 2030, một số lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của trường được xếp hạng trong nhóm 150 đại học châu Á.

Theo bảng xếp hạng do Times Higher Education (THE) công bố hồi tháng 1, Đại học Quốc gia Hà Nội ở nhóm 601-800 trong lĩnh vực Khoa học xã hội, chủ yếu dựa trên các kết quả tại trường Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Để đạt mục tiêu về thứ hạng, ông Tuấn cho biết thời gian tới, trường sẽ đẩy mạnh tái cấu trúc tổ chức bộ máy theo hướng tinh - gọn - mạnh, đẩy mạnh quốc tế hóa hoạt động đào tạo và nghiên cứu, đưa trường trở thành trung tâm đại học nghiên cứu tinh hoa, tiên tiến.

Đồng thời, trường sẽ thu hút nhân tài, thúc đẩy công bố quốc tế, triển khai các chương trình khoa học trọng điểm - dài hạn với các cụm sản phẩm khoa học xuất sắc...

Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại lễ kỷ niệm, ngày 19/11. Ảnh: Dương Tâm

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội hiện đào tạo 80 chương trình đại học và sau đại học, có một trường THPT chuyên. Quy mô người học khoảng 14.000, trong đó học viên sau đại học, nghiên cứu sinh và sinh viên quốc tế chiếm khoảng 25%.

Trường công bố khoảng 200 ấn phẩm quốc tế mỗi năm, trong đó gần 100 bài báo trong danh mục Scopus và Web of Science.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu trường tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học chất lượng cao, đặc biệt là các công trình có giá trị lý luận thực tiễn, phục vụ quá trình hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU), cho biết VNU xác định trở thành tinh hoa theo mô hình đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đạt đẳng cấp thế giới. Trường Nhân văn là điểm cực tri thức quan trọng, liên kết chặt chẽ với "cực công nghệ" trong quá trình phát triển VNU.

Ông Sơn đề xuất Chính phủ, Bộ ban ngành đầu tư hơn nữa cho lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, cho phép trường cùng Đại học Quốc gia Hà Nội thí điểm các cơ chế đặc thù, tự chủ vượt trội; tăng cường đặt hàng nhiệm vụ tư vấn chính sách, hỗ trợ phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng nghiên cứu...

Dương Tâm