Đại học Huế lần đầu vào bảng xếp hạng thế giới

Đại học Huế lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng các trường tốt nhất thế giới năm 2023 của THE, với vị trí 1.501+.

Theo công bố ngày 12/10 của tổ chức xếp hạng đại học uy tín thế giới Times Higher Education (THE), sáu đại học Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng, bằng năm ngoái. Ngoài Đại học Huế lần đầu góp mặt, năm trường còn lại đều là những "gương mặt cũ", gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP HCM, trường Đại học Duy Tân, Tôn Đức Thắng và Bách khoa Hà Nội.

Trong đó, trường Đại học Duy Tân, Tôn Đức Thắng trong nhóm 401-500, Đại học Quốc gia Hà Nội trong nhóm 1.001-1.200, giữ nguyên thứ hạng so với năm ngoái. Đại học Quốc gia TP HCM và trường Đại học Bách khoa Hà Nội tụt hạng, từ nhóm 1.201+ xuống 1.501+. Trường Đại học Đà Nẵng năm ngoái đã được ghi nhận trong bảng xếp hạng nhưng năm nay không còn xuất hiện.

THE xếp hạng đại học theo 13 chỉ số được chia thành 5 nhóm tiêu chí, gồm: Giảng dạy (môi trường học tập) với trọng số tính điểm xếp hạng là 30%; Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập, danh tiếng) 30%; Trích dẫn khoa học (tầm ảnh hưởng của nghiên cứu) 30%; Triển vọng quốc tế (của nhân viên, sinh viên và nghiên cứu) 7,5% và Thu nhập ngành (chuyển giao tri thức và công nghệ) 2,5%.

Trong sáu đại diện của Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội đạt điểm cao nhất ở tiêu chí chất lượng giảng dạy, Đại học Tôn Đức Thắng dẫn đầu về nghiên cứu và triển vọng quốc tế, Đại học Duy Tân có thế mạnh ở tiêu chí về trích dẫn khoa học, Đại học Bách khoa Hà Nội có thu nhập ngành cao nhất.

Khuôn viên Đại học Huế. Ảnh: Website nhà trường

Năm nay, 1.799 trường đại học được THE xếp hạng, tăng 137 so với năm ngoái và cũng là con số lớn nhất từ trước đến nay. Đại học Oxford (Anh) dẫn đầu, giữ vững thứ hạng này lần thứ bảy liên tiếp. Đại học Harvard (Mỹ) hạng hai, đồng hạng ba là Cambridge (Anh) và Stanford (Mỹ), Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) hạng năm. Đây đều là các đại học hàng đầu thế giới, luôn giữ các vị trí cao nhất của nhiều bảng xếp hạng uy tín.

Ở khu vực châu Á, Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh của Trung Quốc lần lượt giữ vị trí 16 và 17, tương tự năm ngoái. Đại học Quốc gia Singapore hạng 18, tăng ba bậc, còn Đại học Hong Kong xếp thứ 31, giảm một bậc.

THE là một trong ba tổ chức xếp hạng đại học có uy tín và ảnh hưởng lớn nhất thế giới có trụ sở ở Anh, bên cạnh bảng xếp hạng của QS (Anh) và Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc).

THE bắt đầu xếp hạng các đại học thế giới vào năm 2004, sử dụng dữ liệu do Quacquarelli Symonds (QS) cung cấp. Từ năm 2010, THE ngừng hợp tác với QS và tạo ra một bảng xếp hạng mới, hợp tác với Thomson Reuters - đơn vị thu thập và phân tích dữ liệu để xếp hạng.

Thanh Hằng