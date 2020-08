Buổi tọa đàm "Điểm đặc biệt trong dạy và học của Đại Học Hoa Sen" phát trực tiếp trên fanpage VnExpress vào tối ngày 20/8, thu hút nhiều phụ huynh, học sinh theo dõi, tương tác.

Đại học Hoa Sen đào tạo theo hướng quốc tế

Theo Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Vũ - Phó hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen, môi trường giảng dạy của trường hướng theo tiêu chuẩn quốc tế trong xây dựng chương trình, tuyển giảng viên, kiểm định chất lượng, cơ sở vật chất... Nhằm đáp ứng nhu cầu ở phân khúc giáo dục cao, nhà trường còn xây dựng thêm một số chương trình đào tạo "tinh hoa" như Hoa Sen Plus, Hoa Sen Elite.

Các khách mời chia sẻ trong buổi tọa đàm đến từ trường Đại học Hoa Sen, từ trái qua phải gồm ông Nguyễn Việt Thái - Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Nhung - Phó khoa Khoa Kinh tế và Quản trị, Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Vũ - Phó hiệu trưởng nhà trường. Ảnh: Vũ Ngọc Mạnh.

Chương trình "tinh hoa" Hoa Sen Plus, Hoa Sen Elite

Phó giáo sư Ngọc Vũ cho biết, trường chọn các ngành học mạnh nhất, có số sinh viên đăng ký nhiều nhất để triển khai chương trình Hoa Sen Plus gồm ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Trong tất cả môn học, 100% dạy bằng tiếng Anh, lớp chỉ giới hạn 20 sinh viên, chuẩn đầu ra IELTS 6.5.

Tham gia Hoa Sen Plus, vào học kỳ hè hoặc đợt thực tập, sinh viên có 4 tuần học tập tại nước ngoài, trong hệ thống đối tác của nhà trường. Các bạn có thể giao lưu văn hóa trau đổi sinh viên, tham gia các dự án nghiên cứu khoa học để vững kiến thức lẫn kỹ năng.

Ông Nguyễn Việt Thái - Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh chia sẻ thêm, ngoài kiến thức chuyên môn, trong chương trình đào tạo còn có học phần xây dựng thương hiệu và chiến lược cho cá nhân như học về phong cách thời trang, cách nói chuyện, thuyết trình, tham gia party... Tiêu chí mà nhà trường hướng đến trong chương trình Hoa Sen Plus là đào tạo cho người học có tố chất và phong thái của doanh nhân (bussinessman).

Đại học Hoa Sen cũng là một trong những trường đầu tiên tại Việt Nam đào tạo mô hình Work Base Learning (học tập dựa trên công việc thực tế tại doanh nghiệp) với chương trình Hoa Sen Elite. Sinh viên sẽ có 2 năm học tại Đại học Hoa Sen, 2 năm tại những khách sạn hàng đầu Việt Nam như New World, Caravelle..., tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam hoặc môi trường tại nước ngoài.

Nếu mong muốn nhận bằng cấp quốc tế thì từ năm 4 có thể chuyển tiếp học tập tại một trong những trường hàng đầu của Thụy Sỹ để nhận bằng quốc tế và bằng cấp của Đại học Hoa Sen. Hoa Sen Elite cũng giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Vũ - Phó hiệu trưởng Đại học Hoa Sen. Ảnh: Vũ Ngọc Mạnh.

Chương trình liên kết quốc tế

Đại học Hoa Sen có những chương trình liên kết đào tạo quốc tế. Chương trình thành công nhất là Quản lý Khách sạn Nhà hàng Quốc tế (Vatel) liên kết với trường Du lịch Quốc tế Vatel của Pháp. Sau khi tốt nghiệp tại Đại học Hoa Sen, sinh viên được nhận bằng cử nhân do Vatel cấp có giá trị trên thế giới. Đại học Hoa Sen còn liên kết với trường Hawai (Mỹ) trong ngành Thiết kế nghệ thuật để khi các em tốt nghiệp có thể học tiếp lên bậc thạc sĩ kiến trúc tại trường Haiwa.

Trong lĩnh vực kinh tế quản trị, Đại học Hoa Sen liên kết với trường Đại học Massey (New Zealand) và Đại học Help (Malaysia). Sinh viên có thể học một số học phần Đại học Massey và Đại học Help cũng như tham quan thực địa, giao lưu văn hóa, trao đổi sinh viên, giảng viên để tăng cường trải nghiệm quốc tế với phương châm Đại học Hoa Sen muốn sinh viên có "tư duy toàn cầu".

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Nhung và Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Vũ cùng trao đổi trong chương trình. Ảnh: Vũ Ngọc Mạnh.

Giải đáp thắc mắc của các học sinh gửi về, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Nhung và Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Vũ nhiều lần khẳng định, với chương trình Hoa Sen Plus, Hoa Sen Elite hay liên kết quốc tế, sinh viên có thể trải nghiệm mô hình học tập theo hướng quốc tế ngay tại Việt Nam.

Ngoài các chương trình tinh hoa sẽ tuyển sinh trong năm nay, các chương trình thông thường của Đại học Hoa Sen cũng hướng đến chuẩn mực quốc tế như kiểm định quốc tế.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Nhung - Phó khoa Khoa Kinh tế và Quản trị trường Đại học Hoa Sen cho biết, Đại học Hoa Sen theo 4 hệ thống kiểm định chất lượng gồm đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam; tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á - AUN-QA; hệ thống đánh giá cơ sở giáo dục đại học nhằm thẩm định giá trị thương hiệu đại học QS Stars (Đại học Hoa Sen đang kiểm định và có định hướng bảo vệ giá trị thương hiệu ở mức tiêu chuẩn 4 sao), ACBSP (Kiểm định các trường và chương trình đào tạo về kinh doanh của Mỹ). Khoa Kinh tế Quản trị đã thông qua hai lần kiểm định của tổ chức ACBSP cho 5 ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng.

Đại học Hoa Sen còn là một trong những đơn vị tiên phong đào tạo chương trình song bằng. Đây là điểm đặc biệt trong dạy và học của nhà trường. Chương trình song ngành (gồm ngành Ngôn ngữ Anh và Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành; ngành Ngôn ngữ Anh và Quản trị kinh doanh; ngành Ngôn ngữ Anh và Quản trị nhân lực; ngành Ngôn ngữ Anh và Tâm lý học; ngành Tâm lý học và Quản trị nhân lực) mang đến cho thí sinh nhiều sự lựa chọn ngành nghề.

Chương trình song bằng đào tạo 183 tín chỉ, sẽ nhiều hơn 10 môn học so với các bạn học một ngành. Sinh viên sẽ được đào tạo trong 5 năm và nhận 2 bằng sau khi tốt nghiệp.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Nhung - Phó khoa Khoa Kinh tế và Quản trị Đại học Hoa Sen. Ảnh: Vũ Ngọc Mạnh.

5 ngành học mới của Đại học Hoa Sen

Năm nay, trường tuyển sinh 5 ngành học mới, trong đó có 3 ngành mà Đại học Hoa Sen là một trong những trường tiên phong đào tạo như Quản trị Sự Kiện, Nghệ thuật số (Digiatal Art), Hoa Kỳ học. 2 ngành còn lại là Bảo hiểm, Nhật Bản học.

Nếu trước đây, sinh viên thường học môn Quản trị sự kiện trong ngành Du lịch, nhưng năm nay, Đại học Hoa Sen đào tạo ngành học riêng, để 4 năm sau, các bạn là một trong những thế hệ đầu tiên của Việt Nam có bằng cử nhân Quản trị sự kiện.

Riêng ngành Hoa Kỳ học cung cấp kiến thức về kinh tế, chính trị, văn hóa, con người của xứ sở cờ hoa với cơ hội nghề nghiệp quốc tế rộng mở.