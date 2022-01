Đại học hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết

Trung QuốcĐại học Công nghệ Thiểm Tây phối hợp cùng công ty vận tải đường sắt Hán Trung tổ chức “chuyến tàu yêu thương” cho sinh viên trường về nhà đón Tết.

Không để dịch bệnh ở Thiểm Tây gây trở ngại cho mong muốn về nhà đón Tết Nguyên đán 2022, nhiều chuyến tàu đặc biệt đã đưa hàng nghìn sinh viên trở về quê trong những ngày qua.

Sau khi thành phố Tây An bùng phát dịch bệnh, các trường cao đẳng, đại học tỉnh Thiểm Tây liên tiếp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt. Gần đây, Thiểm Tây tuyên bố dịch có dấu hiệu được kiểm soát, nhiều quận và huyện ở Tây An đã hạ cấp độ dịch xuống mức nguy cơ thấp. Theo chính sách của tỉnh, các trường học ở các thành phố, quận và huyện có nguy cơ thấp có thể cho sinh viên về quê ăn Tết.

Tài khoản Weibo của Đại học Công nghệ Thiểm Tây thông báo ngày 12/1, trường đã kết hợp với công ty vận tải đường sắt tăng số chuyến tàu và giảm giá vé để hỗ trợ sinh viên. Thông báo nêu rõ, giá vé được giảm cho các chuyến tàu từ thành phố Hán Trung đến các thành phố khác thuộc Thiểm Tây, dao động từ 70-100 nhân dân tệ (250.000-300.000 đồng).

Trường cũng thông tin thêm, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Đại học Công nghệ Thiểm Tây đồng thời tổ chức các chuyến xe buýt "nhân ái" hoàn toàn miễn phí, đưa sinh viên từ trường đến ga tàu cao tốc Hán Trung. Xe buýt sẽ khởi hành vào 8h đến 18h mỗi ngày.

Ngày 13/1, đại học này cũng thông báo mở phòng bán vé chuyên dụng trong khuôn viên trường để sinh viên mua vé tàu thuận tiện hơn.

Sinh viên mua vé tàu tại phòng vé do trường mở. Ảnh: Đại học Công nghệ Thiểm Tây

Ngày 14/1, chuyến tàu cao tốc C9360 đầu tiên trong chương trình "chuyến tàu yêu thương" đã đưa hơn 400 sinh viên Đại học Công nghệ Thiểm Tây rời Hán Trung trở về quê. Đặc biệt, từ 15/1 trở đi, trường cũng sẽ tổ chức thêm các chuyến tàu cho sinh viên từ Hán Trung đến Tây An.

Theo Sina, Đại học Khoa học và Công nghệ Tây An - ở Bi Lâm, thành phố Tây An cũng liên kết với các phòng vé tại sân bay và ga xe lửa Bắc Tây An, tổ chức các chuyến tàu "yêu thương", "an toàn", "trực tiếp" đưa sinh viên trở về nhà. Ngày 16/1, khoảng 5.000 sinh viên Đại học Khoa học và Công nghệ Tây An đã lên đường về nhà an toàn.

Ngoài chương trình hỗ trợ của các trường đại học, tính đến nay, Tập đoàn Đường sắt Tây An đã đưa tổng cộng 5.521 sinh viên về đón tết. Trong những ngày tới, đơn vị này sẽ tiếp tục khởi hành các chuyến tàu từ Bảo Kê, Hán Trung, Diên An và các khu vực khác theo nhu cầu của sinh viên đến Tây An.

Sinh viên gửi những lời nhắn nhủ ấm áp trước khi về quê trên lan can lối vào nhà ga Bắc Tây An. Ảnh: Xinhua News

Các trường cao đẳng, đại học quận Vị Ương - thành phố Tây An cũng tích cực triển khai hỗ trợ sinh viên về quê sau khi có thông báo giảm cấp độ dịch xuống mức thấp. Theo đó, để thuận tiện cho việc đi lại, chính quyền quận Vị Ương phối hợp với các trường cao đẳng, đại học tiến hành xét nghiệm Covid, cấp giấy chứng nhận và cung cấp đồ bảo hộ cho các sinh viên có nhu cầu. Quận này cũng bố trí xe đưa đón học sinh - sinh viên trực tiếp đến ga tàu cao tốc, sân bay Tây An.

Các trường đại học cũng tiến hành xét nghiệm Covid cho sinh viên miễn phí theo từng đợt, phụ thuộc vào thời gian khởi hành của "chuyến tàu yêu thương".

Trước đó, toàn bộ thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc bị phong tỏa nghiêm ngặt từ ngày 23/12/2021, trong nỗ lực quyết liệt nhằm ngăn chặn một đợt bùng phát Covid-19 lây lan nhanh chóng theo chiến lược "Không Covid" của Trung Quốc. Các trường học yêu cầu học sinh - sinh viên đảm bảo quy tắc phòng chống dịch nghiêm ngặt. Giới chức Tây An cũng đối mặt làn sóng phản đối kịch liệt từ công chúng vì lệnh phong tỏa quá hà khắc.

Phương Uyên (Theo Sina News)