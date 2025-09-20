Đại học Harvard tiếp tục bị áp đặt hạn chế mới

Chính quyền Trump áp đặt hạn chế mới đối với khả năng tiếp cận các quỹ liên bang của Đại học Harvard, gia tăng sức ép lên ngôi trường.

Bộ Giáo dục Mỹ ngày 19/9 đặt Đại học Harvard vào tình trạng "tăng cường giám sát dòng tiền (HCM)", với lý do có những lo ngại ngày càng lớn liên quan đến tình hình tài chính của trường. Cơ quan này viện dẫn những cáo buộc trước đây về việc Harvard vi phạm quyền dân sự và gây ra tình trạng bất ổn về nguồn tài trợ, cũng như những lo ngại liên quan đến phát hành trái phiếu và sa thải nhân viên.

Biện pháp trên sẽ buộc Đại học Harvard dùng ngân sách nội bộ để chi trả các gói hỗ trợ tài chính cho sinh viên mà chính quyền Mỹ đã cam kết, sau đó trường mới có thể yêu cầu chính phủ hoàn trả.

"Sinh viên vẫn tiếp tục được tiếp cận nguồn tài trợ liên bang, nhưng Đại học Harvard phải chi trả các khoản giải ngân ban đầu. Đây là biện pháp bảo vệ nhằm đảm bảo trường chi tiêu tiền thuế của người dân một cách có trách nhiệm", Bộ Giáo dục Mỹ cho hay.

Một sinh viên đứng cạnh banner của Đại học Harvard ở Cambridge, Massachusetts, tháng 6/2018. Ảnh: Reuters

Giới chức liên bang còn yêu cầu Đại học Harvard đặt một thư tín dụng không hủy ngang trị giá 36 triệu USD để "bù đắp các khoản nợ tiềm tàng, đảm bảo trường đáp ứng nghĩa vụ tài chính đối với cả sinh viên và Bộ Giáo dục". Thư tín dụng không hủy ngang là công cụ tài chính phổ biến, đóng vai trò như lời cam kết thanh toán chắc chắn từ ngân hàng.

Đại học Harvard chưa bình luận về thông tin.

Động thái mới nhất được thực hiện sau khi Đại học Harvard giành được chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý với chính phủ Mỹ.

Các quan chức chính quyền Trump nhiều lần cáo buộc Harvard cùng một số đại học khác trên khắp nước Mỹ đang thúc đẩy "hệ tư tưởng thức tỉnh" (woke) và không có biện pháp bảo vệ đầy đủ sinh viên Do Thái trong các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine.

Đại học Harvard phủ nhận những cáo buộc trên, nói rằng chính phủ liên bang đang tập trung vào kiểm soát các quy trình tuyển dụng, tuyển sinh và chương trình học của trường.

Hồi đầu tháng, một thẩm phán ở Boston đã ra lệnh cho chính quyền Mỹ hủy đóng băng khoảng 2,6 tỷ USD ngân sách liên bang dành cho Đại học Harvard. Thẩm phán này cho rằng Bộ Giáo dục Mỹ đã "lợi dụng chủ nghĩa bài Do Thái để thực hiện cuộc tấn công có chủ đích, mang động cơ ý thức hệ nhằm vào các trường đại học hàng đầu của đất nước".

Đại học Harvard hôm 19/9 thông báo bắt đầu tiếp cận được một phần khoản quỹ bị đóng băng. "Chúng tôi rất vui khi thấy 46 triệu USD quỹ nghiên cứu từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ được giải ngân. Đây là bước đi ban đầu và chúng tôi hy vọng nguồn tài trợ tiếp tục được khôi phục trên tất cả các cơ quan liên bang", tuyên bố có trường có đoạn.

Vũ Hoàng (Theo AFP)