Đại học Harvard bắt đầu siết điểm A

MỹSau nhiều năm "vung tay" cho điểm xuất sắc, giảng viên Đại học Harvard bắt đầu siết chặt quy trình đánh giá, khiến tỷ lệ điểm A sụt giảm.

Trong email gửi các giảng viên khoa Nghệ thuật và Khoa học (FAS) hôm 27/1, bà Amanda Claybaugh, Trưởng ban đào tạo đại học, cho biết tỷ lệ điểm A đã giảm từ mức 60% của năm học trước xuống còn 53% vào kỳ mùa thu 2025.

Động thái này diễn ra sau báo cáo gây sốc hồi tháng 10/2025. Theo đó, tỷ lệ điểm A ở Đại học Harvard đã tăng gần gấp ba lần trong 20 năm qua, dù thời gian tự học của sinh viên không đổi. Thậm chí, nhiều sinh viên thường xuyên bỏ tiết, lười học nhưng vẫn dễ dàng đạt điểm tối đa.

Để đưa sự nghiêm túc trở lại, bà Claybaugh khuyến khích các khoa áp dụng tiêu chuẩn chấm điểm khắt khe hơn, như tổ chức thi cuối kỳ trực tiếp thay vì làm bài luận tại nhà. Hội đồng giảng viên cũng cân nhắc giới hạn số lượng điểm A+ và công khai điểm trung bình môn học vào bảng điểm cá nhân để nhà tuyển dụng dễ dàng so sánh năng lực thực tế của ứng viên.

Một góc khuôn viên Đại học Harvard. Ảnh: Harvard University Fanpage

Tuy nhiên, một số giảng viên lo ngại nếu chấm điểm khắt khe, sinh viên sẽ để lại đánh giá xấu về họ, khiến ít người đăng ký học hơn. Bà Claybaugh trấn an, cho biết sẽ xem xét điểm đánh giá song song với độ khó của môn học và điểm trung bình lớp.

Trong khi đó, nhiều sinh viên bày tỏ lo ngại rằng việc kiềm chế lạm phát điểm số có thể khiến họ gặp bất lợi khi nộp hồ sơ cao học hoặc tham gia thị trường việc làm.

Trước những phản ứng trái chiều, bà Claybaugh cho biết một hội đồng giảng viên sẽ tiếp tục nghiên cứu để đưa ra đề xuất chính thức vào đầu năm 2026, rồi lấy ý kiến rộng rãi từ giảng viên, sinh viên.

Khánh Linh (Theo The Harvard Crimson)