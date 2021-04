Đại học Hà Nội mở rộng đối tượng xét tuyển kết hợp

Năm 2021, Đại học Hà Nội mở rộng đối tượng và giữ nguyên phương thức xét tuyển của năm 2020 nhằm tăng cơ hội trúng tuyển cho học sinh.

Chia sẻ tại Tư vấn tuyển sinh 2021, chương trình do Hệ thống Giáo dục HOCMAI và các trường đại học phối hợp tổ chức, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo - ĐH Hà Nội cho biết, năm 2021, trường không có tiêu chí phụ khi xét tuyển đại học hệ chính quy bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Đại học Hà Nội hiện có 4 phương thức xét tuyển: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo chiếm 5% tổng chỉ tiêu; xét tuyển kết hợp theo quy định của nhà trường chiếm 30%; xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 chiếm 65%; xét tuyển bằng học bạ và trình độ tiếng Anh cho các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài (240 chỉ tiêu).

Theo đó, đối tượng áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp bao gồm: học sinh các lớp chuyên hoặc các lớp song ngữ thuộc các trường THPT chuyên và THPT trọng điểm; học sinh tốt nghiệp THPT có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc có kết quả trong các kỳ thi chuẩn hóa của nước ngoài như SAT, ACT, A-Level.

HOCMAI phối hợp với Đại học Hà Nội tổ chức chương trình Tư vấn tuyển sinh 2021.

Trong năm 2021, Đại học Hà Nội còn mở rộng đối tượng xét tuyển kết hợp đối với thí sinh thuộc đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia; đạt giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi cấp tỉnh, thành phố; từng tham dự các cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và những thí sinh đã tham dự Vòng thi tháng cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Trừ các thí sinh có điểm SAT từ 1100/1600, ACT từ 24/36 và A-Level từ 60/100, tất cả thí sinh tham gia xét tuyển kết hợp cần đạt ba tiêu chí: điểm trung bình cộng 3 năm học cấp 3, ngoại ngữ của từng năm và ba môn môn thi tốt nghiệp thuộc 2 nhóm xét tuyển: Toán, Văn, Ngoại ngữ hoặc Toán, Vật Lý, Tiếng Anh đều đạt 7.0 trở lên.

Các chương trình đào tạo bằng ngoại ngữ

Chia sẻ tại chương trình, TS. Nguyễn Thị Cúc Phương, Phó hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội, cho biết dù là một trường công lập nhưng trường có nhiều điểm tương đồng với đơn vị giáo dục quốc tế vì các chương trình đều được giảng dạy bằng tiếng nước ngoài. Đây là tiền đề cơ bản và quan trọng để sinh viên cập nhật nhanh chóng tri thức của thế giới, chuẩn bị các kỹ năng để hội nhập với các thị trường lao động trong khu vực và toàn cầu.

Về khối ngành chuyên ngữ, trường có 10 ngành ngôn ngữ bao gồm: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Italia, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Về khối chuyên ngành giảng dạy bằng ngoại ngữ, từ năm 2002, nhà trường đã mở các chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Anh và Pháp: Quản trị kinh doanh, Quản trị Dịch vụ, Du lịch và Lữ hành, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Marketing, Quốc tế học, Nghiên cứu phát triển, Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện và Truyền thông doanh nghiệp.

Hiện, Đại học Hà Nội có 4 chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài với thời gian học 3 - 3,5 năm. Theo đó, khi theo học các chương trình này, sinh viên sẽ học trực tiếp với giảng viên nước ngoài.

Ngoài ra, sinh viên đủ điều kiện có thể học chuyển tiếp một năm tại nước ngoài nếu có nguyện vọng.

Khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được cấp bằng bởi các trường đại học nước ngoài: Bằng Cử nhân Kinh doanh chuyên ngành kép Marketing - Tài chính do Đại học La Trobe (Australia) cấp; bằng Cử nhân Quản trị Du lịch và Lữ hành do Đại học IMC KREMS (Áo) cấp; bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng do Đại học Oxford Brookes (Anh) và ACCA (Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc) cấp; bằng Cử nhân Kinh doanh do Đại học Waikato (New Zealand) cấp.

Để tham gia chương trình liên kết, ngoài xét duyệt học bạ, thí sinh cần có điểm IELTS từ 5.5 đến 6.0 tùy chương trình đăng ký. Đối với những thí sinh chưa đủ điều kiện tiếng Anh, nhà trường có chương trình tiếng Anh dự bị cấp tốc 3 - 6 tháng dành cho thí sinh.

Bên cạnh các chương trình liên kết quốc tế, Đại học Hà Nội còn đào tạo 5 chương trình cử nhân chất lượng cao của các ngành: Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Italia, Công nghệ thông tin, Quản trị Dịch vụ, Du lịch và Lữ hành với phương thức xét tuyển tương tự chương trình chuẩn.

"So với chương trình chuẩn, chương trình đào tạo chất lượng cao được xây dựng với số lượng tín chỉ lớn hơn. Đồng thời, thời gian đi kiến tập, thực tập tại các doanh nghiệp cũng như trải nghiệm làm việc tại môi trường thực tế cũng nhiều hơn", TS. Nguyễn Tiến Dũng nói thêm.

Hiện tại, Đại học Hà Nội đã xây dựng dự thảo các phương án tuyển sinh năm 2021. Đề án tuyển sinh chính thức sẽ công bố sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học năm 2021. Những thông tin tuyển sinh chi tiết của các ngành học năm 2021 sẽ được nhà trường cung cấp trên website chính thức của nhà trường.

Độc giả xem đầy đủ chương trình Tư vấn tuyển sinh trường Đại học HN tại đây.

Nhật Lệ

Ảnh: HOCMAI