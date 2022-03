Đại học Griffith tuyển thẳng sinh viên Global Pathways

Sinh viên du học theo chương trình Global Pathways có thể đăng ký học bất cứ chuyên ngành nào tại Đại học Griffith (Australia) sau thời gian chuẩn bị tại Việt Nam.

Năm 2022, Đại học Griffith là một trong nhiều trường đại học thuộc Top đầu thế giới tuyển sinh qua chương trình du học Global Pathways tại Việt Nam. Griffith Global Pathways hiện triển khai 3 mô hình du học linh hoạt gồm 1+2, 1.5+1.5 và 2+1. Theo đó, sinh viên sẽ có thời gian 1, 1,5 và 2 năm đầu học tại Việt Nam, nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng để có thể đạt kết quả cao trong học tập khi ra nước ngoài. Sau đó, sinh viên sẽ tiếp tục chuyển tiếp học và nhận bằng Cử nhân tại Đại học Griffith, Australia.

Mỗi giai đoạn, sinh viên cần đáp ứng một số điều kiện đầu vào. Ở giai đoạn 1, sinh viên cần đạt đủ điểm chuẩn dựa trên kết quả học tập bậc THPT hoặc điểm trúng tuyển chương trình đại học chính quy tại Việt Nam. Hoặc Viện ISB, nơi đào tạo sinh viên Global Pathways tại Việt Nam sẽ xét cụ thể từng trường hợp đối với sinh viên chuyển tiếp từ các đại học trong và ngoài nước. Sinh viên cũng cần có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS (Academic) 5.5, trong đó kỹ năng viết đạt 5.0 trở lên. Các bạn cũng có thể tham gia bài thi tiếng Anh đầu vào của Viện ISB.

Sinh viên Global Pathways đang học tập giai đoạn 1 tại Việt Nam. Ảnh: Viện ISB

Phạm Thanh Uyên Phương, cựu học sinh trường Quốc tế Á Châu, hiện là sinh viên giai đoạn 1 cho biết lựa chọn Global Pathways vì chương trình cho phép sinh viên du học với học phí rẻ hơn nhưng vẫn tốt nghiệp với bằng cấp tương đương. Chương trình giúp Uyên học tại cả Việt Nam và Australia nhưng vẫn có được trải nghiệm như sinh viên bản địa. Chương trình học đa dạng, theo chuẩn các đại học top đầu, đem lại nhiều hoạt động giải trí và thú vị cho sinh viên.

Phạm Thanh Uyên Phương, sinh viên năm 1 chương trình Global Pathways. Ảnh: NVCC

Ở giai đoạn 2, sinh viên cần hoàn thành các môn trong giai đoạn 1 và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS (Academic) 6.5 với các điểm thành phần không dưới 6.0, hoặc hoàn thành EAP5.

Đại học Griffith đào tạo cử nhân với đa dạng nhóm ngành gồm Tài chính, Tiếp thị, Phân tích kinh doanh, Quản trị xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng, Quản trị. Sở hữu thế mạnh về các ngành thuộc lĩnh vực kinh doanh, chương trình đào tạo của Đại học Griffith được AACSB (Hiệp hội Phát triển giảng dạy doanh thương bậc Đại học) cũng như các hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh - thương mại danh tiếng trên thế giới như CPA, CFA Institute, AHRI công nhận...

Đại học Griffith có nhiều chương trình nghiên cứu với sự hợp tác đa ngành cùng 30 trung tâm và viện nghiên cứu của trường. Sinh viên có thể tìm kiếm cơ hội trở thành trợ lý và tham gia vào các dự án. Đây sẽ là lợi thế giúp sinh viên tìm được việc làm nhanh.

Sinh viên lựa chọn học chuyên ngành thuộc Đại học Griffith được tham gia trải nghiệm và làm việc thực tế thông qua các dự án kết hợp cùng doanh nghiệp và các chương trình thực tập có lương. Nhờ đó, sinh viên có nhiều không gian gây ấn tượng tốt trong mắt nhà tuyển dụng, đồng thời có cơ hội được doanh nghiệp giữ lại ở vị trí chính thức sau khi ra trường.

Bà Sara Quách, giảng viên cấp cao ngành Marketing tại Đại học Griffith cho biết: "Môi trường đào tạo tại Đại học Griffith luôn khuyến khích sinh viên trình bày, phản biện về các ý tưởng của mình, dám nghĩ dám làm và suy nghĩ sáng tạo (Think outside the box)".

Thuộc top 29 Đại học trẻ (dưới 50 tuổi) xuất sắc nhất thế giới (theo Times Higher Education Young University Rankings năm 2021), chương trình đào tạo tại Đại học Griffith hướng đến tính ứng dụng toàn cầu, đồng thời thúc đẩy không gian sáng tạo cho mỗi sinh viên. Khi tốt nghiệp, sinh viên đã có sẵn trong tay bộ kỹ năng, sẵn sàng làm việc đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp.

Với 5 khu học xá, Griffith tạo điều kiện cho sinh viên được lựa chọn nơi học tập phù hợp với tính cách và môi trường sống của bản thân. Cơ sở vật chất hiện đại với các giảng đường, thư viện, các phòng studio, phòng thí nghiệm cung cấp đủ trang thiết bị phục vụ cho việc nghiên cứu của sinh viên.

Đại học Griffith là đối tác hàng đầu của Global Pathways. Ảnh: Đại học Griffith

Bên cạnh đó, Đại học Griffith còn có nhiều chính sách học bổng khuyến khích nỗ lực học tập của sinh viên. Học bổng giảm 20% học phí mỗi năm đối với sinh viên có GPA giai đoạn 1 đạt 6,7 trở lên. Học bổng giảm 25% học phí mỗi năm cho sinh viên có GPA giai đoạn 1 đạt 7.5 trở lên. Cả hai hình thức học bổng này đều không giới hạn số lượng sinh viên được nhận.

Sinh viên cũng có thể tự ứng tuyển qua website của Đại học Griffith để đăng ký chương trình giảm 50% học phí mỗi năm. Hình thức học bổng này áp dụng cho sinh viên có GPA tối thiểu cao hơn mức sàn của học bổng 25%.

Ngọc Nguyễn