Đại học FPT tổ chức triển lãm thiết kế mỹ thuật số

Sinh viên Đại học FPT mở triển lãm phản ánh tình trạng nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng bằng ứng dụng công nghệ trong thiết kế mỹ thuật số.

Với thông điệp "See the Internet information noise and hear its quiet impacts" (Thông tin nhiễu loạn, giới hạn nào để bảo vệ chúng ta?), các nhà thiết kế trẻ đem đến cái nhìn trực quan về vấn nạn "bội thực" thông tin trên Internet và tác động đến chất lượng đời sống của con người.

Đại diện nhóm thực hiện triển lãm chia sẻ, sự phát triển của Internet và mạng xã hội khiến lằn ranh giữa thế giới ảo và cuộc sống thường ngày trở nên khó phân định. Bên cạnh lợi ích của những sản phẩm công nghệ này, nhiều bạn trẻ dễ rơi vào tình trạng tiếp nhận thụ động những thông tin tiêu cực và sai sự thật.

Từ những trăn trở đó, nhóm sinh viên, giảng viên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (Đại học FPT) thực hiện triển lãm tương tác "Noise". Đây cũng là một trong những đồ án tốt nghiệp của sinh viên trường.

Một trong hơn 40 tác phẩm trưng bày tại triển lãm "Noise". Ảnh: Đại học FPT

Không gian trọng tâm của triển lãm là khu vực tương tác "Real time", ứng dụng các công nghệ hiện đại như Motion Tracking, Holofan, Hologram. Qua đó, người xem có thể trải nghiệm và khám phá những hình ảnh "nhiễu loạn" của bản thân dưới nhiều hình dạng đồ họa khác nhau.

Đồng thời, các số liệu chắt lọc từ quá trình nghiên cứu cũng được mô phỏng trực quan dưới dạng Data visualization, Infographic và Typography.

Sinh viên ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại vào thiết kế. Ảnh: Đại học FPT

Trước đó, sinh viên Đại học FPT đã tổ chức triển lãm ánh sáng "Sa đọa", thu hút đông đảo khách tham quan. Triển lãm thể hiện quá trình con người tiếp cận với sự huyền ảo của thế giới mạng xã hội, dẫn đến bị lún sâu, thậm chí "nuốt chửng" vào những tác nhân đó. Thông điệp về tác động mạng xã hội được thể hiện qua công nghệ Projection mapping, in 3D, nghệ thuật ánh sáng, đồ họa động...

Đông đảo khách tham quan triển lãm "Sa đọa". Ảnh: Đại học FPT

Tại Đại học FPT, ngành Thiết kế Mỹ thuật số phát triển theo định hướng đồ họa động và tương tác (Digital Art & Design), ứng dụng công nghệ hiện đại trên nền tảng thẩm mỹ. Trường đào tạo các chuyên ngành hẹp về hoạt hình 2D, hoạt hình 3D, thiết kế tương tác, thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), thiết kế game và thiết kế truyền thông.

Nhật Lệ