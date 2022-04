Đại học FPT tổ chức ngày hội việc làm

Gần 50 doanh nghiệp lớn sẽ tham gia "Ngày hội việc làm" do Đại học FPT Hà Nội tổ chức, từ 18 đến 22/4.

FPTU Career Fair 2022 là ngày hội việc làm lớn nhất trong năm dành cho sinh viên Đại học FPT. Năm nay, chương trình được tổ chức online với chủ đề "Khám phá vũ trụ nghề nghiệp", với góp mặt của các công ty, doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước như: FPT Software, FPT Telecom, FPT IS, RikkeiSoft, VCCorp, Sendo Farm, Appota Group, Clever Group, TopCV, VNEXT Software, Sofitel Legend Metropole Hanoi, Khách sạn Fortuna Hanoi,...

Career Fair 2022 là hoạt động thường niên cung cấp hơn 500 vị trí tuyển dụng cùng mức lương và chế độ đãi ngộ tốt từ chính các doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế. Tại đây, sinh viên sẽ có cơ hội học hỏi kinh nghiệm thực chiến, tìm hiểu và chinh phục các doanh nghiệp với đa dạng ngành nghề khác nhau như công nghệ thông tin, viễn thông, truyền thông – quảng cáo, nhà hàng – khách sạn, bất động sản, giáo dục, chứng khoán...

Sinh viên FPT tại ngày hội việc làm 2019. Ảnh: FPT

Ngoài cung cấp các vị trí việc làm, Career Fair 2022 còn có nhiều buổi tọa đàm, giao lưu, hội thảo để chia sẻ định hướng công việc và giải đáp thắc mắc cho các bạn sinh viên ngay từ năm nhất. Hoạt động này bao gồm: Webinar "Insight job: How did I choose my career?"; Chuỗi vlog nghề nghiệp khắc họa rõ nét những công việc thịnh hành; Chuỗi hoạt động khám phá không gian làm việc thực tế tại các doanh nghiệp nổi tiếng; Ngày tư vấn hướng nghiệp và sửa CV; Ngày giao lưu trực tiếp tìm hiểu các môi trường và cơ hội việc làm của hơn 50 Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và quốc tế.

Bà Vũ Thị Phương Thảo, Trưởng Phòng Quan hệ doanh nghiệp và Cựu sinh viên Trường Đại học FPT Hà Nội cho biết đơn vị mong muốn chương trình sẽ giúp sinh viên có thêm nhiều cơ hội tìm hiểu về môi trường làm việc tại các doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước, những xu hướng công việc hot nhất hiện nay, trang bị cho các em kỹ năng tự định hướng nghề nghiệp cho bản thân. Đồng thời, chương trình cũng giúp doanh nghiệp có cơ hội quảng bá thương hiệu, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại trường Đại học FPT.

Mỗi năm, Đại học FPT đào tạo và cung cấp hàng nghìn nhân lực thuộc các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng toàn cầu tại các công ty, doanh nghiệp trên khắp thế giới. "Với chương trình đào tạo từ năm thứ 3 sinh viên sẽ được thực tập thực tế tại doanh nghiệp, được cầm tay chỉ việc và đào tạo nên tỷ lệ sinh viên Đại học FPT tốt nghiệp có việc làm lên tới 98%", đại diện Đại học FPT khẳng định.

Sinh viên FPT có tỉ lệ có việc làm lên đến 98%. Ảnh: FPT

Năm 2022, Đại Học FPT Hà Nội tuyển sinh 13 chuyên ngành đào tạo gồm Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo (AI), An toàn thông tin, Thiết kế mỹ thuật số; Digital Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị khách sạn, Tài chính, Quản trị Truyền thông đa phương tiện; Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn.

Hoài Phương