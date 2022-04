Đại học Duy Tân áp dụng bốn phương thức tuyển sinh, gồm xét tuyển thẳng, dựa vào kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực, tốt nghiệp THPT và học bạ.

Theo đó, trường sẽ tổ chức tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Đối tượng là các thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trong nước hoặc nước ngoài nếu đủ điều kiện xét tuyển học đại học theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể các phương thức xét tuyển như sau:

Đại học Duy Tân xét tuyển thẳng thí sinh theo quy chế của Bộ và ưu tiên theo quy định của trường. Đối tượng xét tuyển thẳng bao gồm: thí sinh tham dự đội tuyển thi Olympic quốc tế, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế các năm 2020-2022; đạt các giải giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong cuộc thi học sinh giỏi hoặc khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đạt giải Nhất, Nhì, Ba, khuyến khích tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN, quốc tế; tham gia Vòng thi tuần trong cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" của VTV; tốt nghiệp trường THPT Chuyên của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thành viên đội tuyển quốc gia và người nước ngoài tốt nghiệp THPT hoặc tương đương của Việt Nam.

Trường cũng xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT vào tất cả các ngành đào tạo.

Cuối cùng, Đại học Duy Tân xét theo kết quả học bạ THPT cho tất cả các ngành bằng một trong hai hình thức sau: dựa vào điểm trung bình môn năm lớp 11 và điểm học kỳ 1 lớp 12 hoặc kết quả học tập năm lớp 12.

Đại học Duy Tân ký kết cùng trường đại học tại Mỹ trong chương trình đào tạo chất lượng cao. Ảnh: Đại học Duy Tân

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp và xu hướng công nghệ hiện nay, trường áp dụng cách thức đăng ký xét tuyển học bạ trực tuyến. Như vậy, học sinh cả nước có thể dễ dàng ứng tuyển thông qua website này.

Trong năm học này, Đại học Duy Tân sẽ tuyển sinh cho 55 ngành, với hơn 100 chuyên ngành bậc Đại học, 15 ngành Thạc sĩ và 10 ngành Tiến sĩ.

Trước đó, trường là một trong năm đơn vị đã lọt top 500 trường đại học tốt nhất thế giới theo THE 2022 (Times Higher Education 2022) trên tổng số 1.662 cơ sở giáo dục trên toàn thế giới. Cụ thể, Đại học Duy Tân được đánh giá cao ở các tiêu chí Tầm nhìn Quốc tế (International Outlook) và Trích dẫn Khoa học (Citations).

Học sinh THPT tham quan Đại học Duy Tân và tìm hiểu về "Khoa học Công nghệ và Tương lai". Ảnh: Đại học Duy Tân

Trường cũng sở hữu một số ngành đào tạo đạt kiểm định ABET trong giai đoạn 2019-2021, bao gồm: Công nghệ - Kỹ thuật phần mềm; Công nghệ và Kỹ thuật điện - điện tử; Kỹ thuật mạng - An ninh mạng; Hệ thống Thông tin Quản lý.

Bên cạnh đó, Đại học Duy Tân cũng ghi nhận một số ngành học đạt tỷ lệ 100% sinh viên ra trường có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Trong đó, sinh viên ngành IT, Xây dựng, Kiến trúc, Công nghệ Thực phẩm và Môi trường có việc làm với mức lương khởi điểm 10-15 triệu mỗi tháng và tăng lên qua từng năm.

Thầy và trò nhà trường cũng đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi như giải Phụ nữ trong kinh doanh 2018 tại Cuộc thi Go Green in The City 2018 (Mỹ), giải Nhất CDIO và giành cúp Vàng Luân lưu CDIO 2013 tại Đại học Harvard và Học viện Kỹ thuật Massachusetts (Mỹ), vô địch Cup CDIO 2017 - 2018 tại Canada và Nhật Bản...

Sắp tới, trường dành hơn 4.000 suất học bổng với tổng trị giá hơn 100 tỷ đồng. Trong đó có, 50 suất toàn phần và bán phần trong chương trình Du học tại chỗ, lấy bằng Đại học Troy, Keuka (Mỹ) với tổng trị giá hơn 18 tỷ đồng, dành cho những thí sinh có tổng điểm ba môn xét tuyển từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt 23 điểm trở lên.

197 suất học bổng toàn phần từ cử nhân lên thạc sĩ, tiến sĩ với tổng trị giá hơn 46 tỷ đồng, dành cho ứng viên có tổng điểm ba môn xét tuyển từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt từ 25 điểm.

65 suất học bổng toàn phần chương trình Tiên tiến và chất lượng cao, tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng. Các thí sinh đạt 23 điểm trở lên tổng ba môn xét tuyển từ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 có thể đăng ký nộp hồ sơ.

TS. Lê Nguyên Bảo - Hiệu trưởng Đại học Duy Tân (ngoài cùng bên phải) trao học bổng toàn phần tại Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021. Ảnh: Đại học Duy Tân

Ngoài ra, trường còn dành 225 suất học bổng toàn, bán phần cho chương trình Tài năng với tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng, áp dụng với những ứng viên có tổng điểm ba môn xét tuyển từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt từ 21 điểm.

