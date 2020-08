Đại học duy nhất Việt Nam lọt top 800 trường tốt nhất thế giới

TP HCMĐại học Tôn Đức Thắng lần thứ hai có mặt trong bảng xếp hạng 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới theo Academic Ranking of World Universities.

Kết quả được hệ thống xếp hạng đại học thế giới Academic Ranking of World Universities (ARWU) công bố ngày 15/8 với Đại học Tôn Đức Thắng là đại diện duy nhất của Việt Nam. Đại học này vào nhóm 701-800, tăng ít nhất 200 bậc so với năm ngoái (nhóm 901-1.000).

Cùng nhóm hạng Đại học Tôn Đức Thắng là các đại học: The University of Waikato (New Zealand); Università Della Svizzera Italiana (Thụy Sỹ); Czech Technical University in Prague (Cộng hoà Czech); Université Gustave Eiffel (Pháp); Chulalongkorn University (Thái Lan); Chungnam National University (Hàn Quốc); Aston University, Heriot-Watt University, City University London (Anh)...

Đại học Tôn Đức Thắng là trường công lập thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có trụ sở chính ở quận 7, TP HCM. Trường được thành lập tháng 9/1997 với tên gọi ban đầu là Đại học Công nghệ Dân lập Tôn Đức Thắng.

Đại học Tôn Đức Thắng là đại diện duy nhất của Việt Nam trong bảng xếp hạng ARWU năm 2020. Ảnh: shanghairanking.com

Đứng đầu bảng xếp hạng ARWU năm nay này năm nay vẫn là Harvard (Mỹ), tiếp đó là Stanford (Mỹ) và Cambridge (Anh). Trong top 10, các đại học của Mỹ chiếm ưu thế như: Massachusetts Institute of Technology (MIT); University of California, Berkeley; Princeton University; Columbia University; Yale University; Cornell University.

ARWU là bảng xếp hạng đại học thế giới của Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc), xây dựng 4 tiêu chí chính: chất lượng giáo dục (10%), chất lượng giảng viên (40%), nghiên cứu khoa học (40%) và năng suất học thuật bình quân trên đầu người (10%). Từ năm 2003, ARWU đã giới thiệu 500 trường hàng đầu thế giới hàng năm dựa trên phương pháp minh bạch và sử dụng dữ liệu của bên thứ ba.

Đây được xem là một trong những bảng xếp hạng đại học uy tín nhất thế giới, cùng với QS (QS World University Rankings) và THE (Times Higher Education).

Mạnh Tùng