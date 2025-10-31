Đại học Đức nói lý do dừng chương trình bác sĩ Việt - Đức

Đại học Johannes Gutenberg Mainz dừng chương trình bác sĩ Việt - Đức vì không thể chuyển đề thi ra ngoài lãnh thổ, và đã khuyến cáo Y khoa Phạm Ngọc Thạch ngừng tuyển sinh từ năm ngoái.

Cách đây một tuần, 65 sinh viên khóa tuyển sinh năm 2023, 2024, hoang mang khi trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đột ngột thông báo dừng chương trình liên kết y khoa Việt - Đức. Nguyên nhân là phía đối tác - Đại học Johannes Gutenberg Mainz (JGU), Đức, chấm dứt hợp tác đào tạo.

Trả lời VnExpress ngày 30/10, Đại học Johannes Gutenberg Mainz cho biết tiền đề quan trọng để liên kết đào tạo là sự hỗ trợ của Viện Đánh giá Năng lực Y tế và Dược phẩm (IMPP) - đơn vị cung cấp câu hỏi cho các kỳ thi y khoa quốc gia tại Đức.

Theo điều kiện hợp tác từ năm 2013, sinh viên y khoa Việt - Đức được đào tạo trong vòng 6,3 năm. Trong 5 năm đầu ở Việt Nam, họ trải qua hai kỳ thi y khoa quốc gia của Đức, gồm M1và M2 lần lượt vào cuối năm thứ hai và năm thứ 5. IMPP chuyển đề cho Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch để tổ chức thi tại Việt Nam, sau đó trực tiếp chấm thi và công bố kết quả.

Vượt qua kỳ thi M2 và có chứng chỉ C1 (bậc 5/6) tiếng Đức, sinh viên sẽ sang nước này thực hành lâm sàng (khoảng một năm) và tham gia kỳ thi M3 để tốt nghiệp và lấy bằng hành nghề.

Tuy nhiên, tháng 3/2023, IMPP thông báo ngừng cung cấp đề thi ra ngoài lãnh thổ Đức, từ ngày 31/12/2027. Đại học Johannes Gutenberg Mainz cho biết vì đàm phán không thành công, trường liên hệ để dừng hợp tác với Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vào tháng 7/2024. Khóa tuyển sinh năm 2023 có thể hoàn thành việc học và tốt nghiệp tại Đức nếu "vẫn có câu hỏi thi".

Ngoài ra, JGU nói khi đó đã khuyến cáo trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch không tuyển sinh mới cho chương trình này. Hai bên sau đó thảo luận một phương án hợp tác khác nhưng không thành công. Vì thế, đầu tháng 10, Đại học Johannes Gutenberg Mainz thông báo không ký thỏa thuận mới.

Trên thực tế, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vẫn tuyển sinh khóa 2024, 2025, tổng 29 em, học phí là 115 triệu đồng một học kỳ. Nhóm này là những sinh viên đã đỗ ngành Y khoa (học phí khoảng 55 triệu đồng một năm), trình độ tiếng Anh 5,5 IELTS trở lên.

Hiện, đây là chương trình duy nhất ở Việt Nam, sinh viên sau tốt nghiệp được cấp chứng chỉ hành nghề Y tại Đức.

Trong cuộc họp với sinh viên và phụ huynh hồi tuần trước, PGS.TS Nguyễn Đăng Thoại, Phó hiệu trưởng phụ trách trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho hay đã chuyển 14 sinh viên khóa 2025 sang chương trình Y khoa thông thường và sẽ hoàn lại học phí chênh lệch.

Với nhóm bị ảnh hưởng là khóa 2023, 2024, trường đang làm việc với Đại học Johannes Gutenberg Mainz để các em được hoàn thành chương trình, theo 3 phương án.

Phương án đầu, trường tiếp tục đàm phán với đối tác ở Đức để xây dựng chương trình đào tạo mới, phù hợp với cải cách của IMPP. Phương án 2 là trường sẽ thương thảo với IMPP để tiếp tục cung cấp đề thi M2 ra ngoài lãnh thổ Đức cho đến năm 2030, tức khi kết thúc khóa 2023, 2024.

Nếu không được, phương án 3 là đưa sinh viên sang Đức để thi M2. Tuy nhiên, điều kiện là họ phải đạt chứng chỉ C1 tiếng Đức, hoàn thiện các môn học. Nếu vượt qua kỳ thi M2, sinh viên tiếp tục thực hành lâm sàng theo kế hoạch. Ngược lại, họ có thể về nước để học và lấy bằng chương trình y khoa Việt Nam.

Lý giải việc vẫn tuyển sinh khóa 2024, 2025 dù phía Đại học Johannes Gutenberg Mainz đã cảnh báo, ông Thoại cho hay trong thỏa thuận hợp tác có điều khoản là nếu một trong hai bên chấm dứt hợp đồng thì phải báo trước một năm và tất cả sinh viên đang theo học sẽ tiếp tục chương trình đào tạo và tham gia tất cả kỳ thi theo quy định, bao gồm những lần thi lại. Do đó, nhà trường hiểu chương trình sẽ ngừng từ năm học 2025-2026.

Mặt khác, đây là chương trình tâm huyết của nhiều thế hệ lãnh đạo trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và UBND TP HCM. Do đó, trường và UBND TP HCM thông qua nhiều kênh ngoại giao đã nỗ lực thương thảo, tác động đến Đại học Johannes Gutenberg Mainz và chính quyền bang Rheinland-Pfalz của Đức với hy vọng tiếp tục chương trình hợp tác.

"Đến ngày 8/10 thì phía Đức chốt không tiếp tục hợp tác, chúng tôi ngay lập tức có động thái chuyển sinh viên khóa 2025 sang chương trình khác và tập trung tìm mọi giải pháp để khóa 2023, 2024 hoàn thành việc học như lộ trình đã ký kết", ông Thoại nói.

Người đứng đầu nhà trường khẳng định sinh viên khóa 2023, 2024 vẫn tiếp tục được đào tạo ở khoa Y Việt - Đức, "vấn đề là tìm cách để sinh viên được tham gia kỳ thi M2 suôn sẻ".

