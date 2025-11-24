Trường Công nghiệp Hà Nội lên đại học

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trở thành đại học thứ 12 ở Việt Nam, theo quyết định của Thủ tướng.

Đại học Công nghiệp Hà Nội ngày 24/11 cho biết Thủ tướng ký quyết định việc chuyển đổi cách đây 4 hôm. Đây vẫn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chính phủ yêu cầu trường tổ chức lại cơ cấu, hoạt động theo Luật Giáo dục đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công thương và TP Hà Nội giám sát quá trình chuyển đổi thành đại học của trường, đảm bảo minh bạch, không xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản; không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người học, giảng viên.

Trước đó, cả nước có 11 đại học. 9 cơ sở công lập là: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng, Bách khoa Hà Nội, Kinh tế TP HCM, Kinh tế Quốc dân và Đại học Cần Thơ. Hai đại học tư thục là Duy Tân và Phenika.

Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội. Ảnh: Fanpage nhà trường

Theo Luật Giáo dục đại học năm 2018, trường đại học và đại học là hai khái niệm khác nhau. Trường đại học, học viện là cơ sở đào tạo và nghiên cứu nhiều ngành. Còn đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều lĩnh vực, gồm các trường đại học, khoa thành viên.

Để chuyển từ trường đại học thành đại học, Nghị định 99 năm 2019 của Chính phủ quy định các trường cần đảm bảo ba điều kiện: được tổ chức kiểm định hợp pháp đánh giá đạt chuẩn chất lượng; có ít nhất ba trường và 10 ngành đào tạo tiến sĩ, quy mô sinh viên chính quy trên 15.000; được cơ quan quản lý trực tiếp, các nhà đầu tư chấp thuận.

Đại học Công nghiệp Hà Nội có ba cơ sở, với tổng diện tích gần 50 ha. Trong đó, hai cơ sở ở Hà Nội và một ở Ninh Bình (Hà Nam cũ), quy mô đào tạo khoảng 35.000 người học, thuộc diện đông nhất cả nước.

Đại học này có 5 trường trực thuộc (Ngoại ngữ - Du lịch, Cơ khí - Ôtô, Kinh tế, Công nghệ thông tin và Truyền thông, Điện - Điện tử); 4 khoa (Công nghệ Hóa, Công nghệ may và Thiết kế thời trang, Khoa học cơ bản, Lý luận chính trị - Pháp luật), cùng một số viện, trung tâm.

Năm 2025, trường tuyển gần 8.000 sinh viên đại học chính quy cho 62 ngành và chương trình đào tạo. Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội từ 18 đến 26,27.

Dương Tâm