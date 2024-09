Đại học Công nghệ TP HCM vô địch giải đấu sinh viên toàn quốc UEC2024 MLBB

Sau màn đua tranh kịch tính, Cupid’s Last Wish (Đại học Công nghệ TP HCM) đã xuất sắc vượt qua The Magician (Đại học Bách Khoa Hà Nội) để lên ngôi vô địch UEC2024 MLBB.

Trận chung kết của UEC2024 MLBB giữa Cupid’s Last Wish và The Magician đã cống hiến cho người xem trận đấu mãn nhãn. Chung cuộc Cupid’s Last Wish xuất sắc giành lấy ngôi vương với phần thưởng trị giá 30 triệu đồng cùng tấm vé tham dự giải đấu chuyên nghiệp cấp độ cao nhất Vietnam MLBB Championship 2024 - FPT Cup (VMC - FPT Cup) cùng suất tham dự The Campus Legends Invitational tại Singapore.

Ngôi vị Á quân thuộc về The Magician (Đại học Bách Khoa Hà Nội) với giải thưởng trị giá 15 triệu đồng cùng suất tham dự VMC FPT Cup. Vị trí thứ ba của giải đấu thuộc về HUMG (Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội) với giải thưởng trị giá 10 triệu đồng. Destroy (Đại học Thủy lợi Hà Nội) cán đích ở vị trí thứ tư với phần thưởng 5 triệu đồng.

Vòng chung kết của giải đấu UEC2024 MLBB mở đầu với hai trận đấu giữa Cupid’s Last Wish gặp Destroy và HUMG gặp The Magician. Sau những màn giao tranh không khoan nhượng, Cupid’s Last Wish và The Magician là 2 cái tên bước vào trận chung kết tổng .

Đội thi Cupid's Last Wish.

Bước vào trận đấu quyết định, không khí địa điểm thi đấu trở nên nóng hơn bao giờ hết. Cupid's Last Wish, với chiến thuật tỉ mỉ, đã lựa chọn phương án phòng thủ chắc chắn, bảo vệ các trụ và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ phản công. The Magician, tự tin với sức mạnh tấn công, đã liên tục dồn ép và kiểm soát phần lớn các pha giao tranh, nhưng lại bỏ qua những mục tiêu then chốt. Đỉnh điểm của trận đấu xảy ra khi cả hai đội tranh giành Lord – yếu tố quyết định chiến thắng. Ngay khi The Magician dồn toàn lực vào cuộc giao tranh, Cupid's Last Wish đã nhanh chóng lợi dụng sơ hở, đẩy lẻ đường dưới một cách thần tốc. Sự bất ngờ này đã đánh gục hoàn toàn ý đồ của The Magician, khiến họ không kịp trở tay và phải nhận thất bại cay đắng..

Dù vòng chung kết không thể diễn ra dưới hình thức offline do ảnh hưởng của bão số 3 YAGI, khán giả vẫn được theo dõi những màn trình diễn mãn nhãn và đầy kịch tính, đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng từ cộng đồng yêu thích Esports.

Giải đấu do Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online), Funtap Games và Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) phối hợp đồng tổ chức. Hiện nay, thể thao điện tử là môn thể thao chuyên nghiệp đã được đưa vào thi đấu chính thức tại nhiều sự kiện thể thao thành tích cao như như Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Đại hội Thể thao châu Á (Asian Games). Với mong muốn phát hiện và tập trung đào tạo năng khiếu, bổ sung lực lượng vận động viên cho các đội tuyển quốc gia, tạo đà cho sự phát triển của thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao trong tương lai, giải đấu thể thao điện tử dành cho sinh viên được xác định là yếu tố nòng cốt và quan trọng trong phát triển phong trào thể thao điện tử.

An An