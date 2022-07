Đại học Columbia bị loại khỏi bảng xếp hạng tốt nhất nước Mỹ

Đại học Columbia đã bị tổ chức xếp hạng uy tín của Mỹ loại khỏi bảng xếp hạng đại học tốt nhất nước do "mập mờ dữ liệu".

U.S News and World Report (tổ chức chuyên xếp hạng đại học Mỹ) hôm 7/7 thông báo đã loại Đại học Columbia khỏi một số bảng xếp hạng, trong đó có bảng các đại học hàng đầu nước Mỹ. Động thái này diễn ra sau khi trường Columbia "không chứng minh được tính xác thực của dữ liệu đã gửi cho US News".

Tại bảng xếp hạng đại học tốt nhất nước Mỹ năm 2022, US News xếp Columbia thứ hai, đồng hạng với Harvard và sau Princeton.

Rắc rối của Columbia bắt đầu vào tháng 2 năm nay khi GS Toán Michael Thaddeus đặt nghi vấn về dữ liệu mà Columbia cung cấp gồm số lượng giảng viên, quy mô lớp học, ngân sách chi cho giáo dục.

Đại học Columbia, Mỹ, nơi có tỷ lệ chấp nhận vào học năm 2022 chỉ 3,73%. Ảnh: Education USA

Ban đầu, Đại học Columbia bảo vệ dữ liệu của mình. Nhưng ngay trước thời hạn nộp dữ liệu mới cho US News vào đầu tháng 7, trường này đã thay đổi quan điểm. Hiệu trưởng Provost Mary Boyce cho biết Columbia sẽ không gửi dữ liệu năm nay, "và đang xem xét lại các tài liệu đã nộp cũng như quá trình nộp chúng".

Vì vậy, US News quyết định loại Columbia khỏi các bảng xếp hạng đại học tốt nhất nước Mỹ, đại học có giá trị tốt nhất năm 2022, đại học có hoạt động hàng đầu về tính linh hoạt xã hội 2022. Dữ liệu của Đại học Columbia cũng bị xóa trong công cụ US News College Compass.

Các bảng xếp hạng khác vẫn được giữ lại nếu dựa trên ý kiến của quan chức, ban giám hiệu các đại học khác và không sử dụng dữ liệu Columbia cung cấp.

Về lý do rút, US News nói luôn "cam kết cung cấp thông tin chất lượng về các đại học Mỹ", bởi đây là căn cứ cho sinh viên và gia đình đưa ra lựa chọn phù hợp, sáng suốt.

Ben Chang, phát ngôn viên của Đại học Columbia, bày tỏ thất vọng trước quyết định. "Việc kiểm tra kỹ lưỡng không thể diễn ra nhanh chóng. Chúng tôi đã nói rõ với US News là trong khi xem xét, trường sẽ không gửi thêm thông tin cho bảng xếp hạng mới", Ben nói, khẳng định "không đi đường tắt để giải quyết nhanh".

Hàng chục năm qua, Columbia luôn là trường top đầu Mỹ và thế giới với chất lượng đào tạo và mức độ cạnh tranh gay gắt. Năm 2022, tỷ lệ trúng tuyển của Columbia chỉ 3,73%. Đây cũng là một trong tám trường thuộc nhóm Ivy League danh giá.

Ngân Hà (Theo Forbes, US News and World report)