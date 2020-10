Đại học Cardiff Metropolitan hiện đại top đầu nước Anh

Đại học Cardiff Metropolitan nằm ở trung tâm Cardiff, thành phố mang đậm nét văn hóa xứ Wale, có chi phí sinh hoạt hợp lý cho sinh viên tại Anh.

Cardiff Met là ngôi nhà của khoảng 11.000 sinh viên, với hơn 1.200 sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia. Theo thống kê của International Student Barometer 2019, trường đứng trong top 15 các trường có sự hỗ trợ sinh viên quốc tế tốt nhất thế giới, thường hỗ trợ tận tình từng sinh viên quốc tế trong quá trình học tập.

Khu học xá Cyncoed của trường đại học Cardiff Metropolitan. Ảnh: Đại học Cardiff Metropolitan.

Đại học Cardiff Metropolitan bao gồm năm trường chuyên ngành: Trường Nghệ thuật và Thiết kế, trường Giáo dục và Chính sách Xã hội, trường Quản trị, trường Công nghệ, trường Thể thao và Khoa học Y tế. Chương trình giảng dạy được thiết kế dưới sự cố vấn của các doanh nghiệp nên các khóa học mang tính thực tiễn cao.

Theo bảng xếp hạng International Student Barometer 2019, Cardiff Metropolitan đứng thứ nhất ở Vương quốc Anh về tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp và có kinh nghiệm làm việc tốt. Trường cũng thuộc top 12 có tỷ lệ sinh viên khởi nghiệp sau tốt nghiệp, theo HESA Data 2015-18. Sinh viên theo học tại Cardiff Met được đào tạo các kỹ năng cần thiết để tăng sức cạnh tranh trong thị trường việc làm toàn cầu.

The Sunday Times Good University Guide vinh danh Cardiff Met là Đại học của năm 2021 tại xứ Wales.

Trường Nghệ thuật và Thiết kế - ngôi nhà cho cộng đồng phát triển

Trường Nghệ thuật và Thiết kế Cardiff (Cardiff School of Art and Design - CSAD) là một trong những trường hàng đầu thuộc đại học Cardiff Met. Tại đây, sinh viên có thể tự do lựa chọn các khóa theo lộ trình phát triển của mình. Sinh viên có thể chọn theo hướng kinh doanh, tập trung khám phá lợi thế nổi trội của ngành học hoặc thử thách bản thân khi phát triển công việc của họ theo những hướng hoàn toàn mới.

Tòa nhà CSAD trị giá 14 triệu bảng Anh, nằm trong khu học xá Llandaff của trường Cardiff Met có cơ sở vật chất hiện đại, sinh viên có không gian riêng để học tập và làm việc cố định trong suốt quá trình học, được sử dụng các studio và các xưởng chế tác bao gồm: xưởng đồ gỗ, đồ kim loại, gốm sứ, dệt may, in ấn, nhiếp ảnh, video - âm thanh và phòng thí nghiệm MIT FabLab có máy in 3D và máy cắt laser.

Sinh viên ngành Nghệ thuật và Thiết kế trình bày công trình của họ tại buổi bảo vệ tốt nghiệp hàng năm của trường. Ảnh: Đại học Cardiff Metropolitan.

Sinh viên ngành Nghệ thuật và Thiết kế được tự do lựa chọn các học phần trong chương trình học phù hợp với năng lực và mục tiêu của từng cá nhân. Nhà trường tin rằng không có lý do gì mà sinh viên ngành dệt lại không được học kỹ thuật hàn, hoặc sinh viên ngành mỹ thuật không được học về kỹ thuật số.

Tại Trường Nghệ thuật và Thiết kế Cardiff, cộng đồng sinh viên luôn gắn kết. Có nhiều cơ hội cho sinh viên các khóa làm việc cùng với nhau hay cùng hợp tác trong các chương trình cao học hoặc công trình nghiên cứu. Các studio là không gian mở, nơi sinh viên có thể làm việc độc lập hoặc tham gia các dự án đang được phát triển.

Nikki Phạm, một sinh viên Việt Nam đang theo học ngành đồ họa tại trường chia sẻ trên blog sinh viên của trường cho biết: "Học đồ họa tại Cardiff Met không chỉ giúp mình có được những kiến thức lý thuyết mà còn tích lũy cả những kiến thức thực tế. Khi học tại Cardiff Met, bạn sẽ có được rất nhiều cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa để nâng cao kỹ năng và mở rộng các mối quan hệ. Học tập tại Cardiff Met là quyết định sáng suốt trong cuộc đời vì bây giờ mình tự tin và rõ ràng hơn nhiều về con đường mình sẽ đi phát triển sự nghiệp".

Chú trọng phát triển kỹ năng và tinh thần khởi nghiệp

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Giáo dục Đại Học Vương quốc Anh về điểm đến sau tốt nghiệp của sinh viên các trường đại học tại Anh năm 2017 (DHLE 2017), Đại học Cardiff Metropolitan có 96% sinh viên của trường tìm được việc làm hoặc tiếp tục học lên cao hơn trong vòng sáu tháng sau khi tốt nghiệp nhờ chính sách đào tạo tập trung vào khả năng làm việc của sinh viên. Đồng thời, Ban Hỗ trợ Kỹ năng Khởi nghiệp giúp sinh viên thực hiện ý tưởng kinh doanh của các bạn ngay khi còn học trên ghế nhà trường cũng như sau khi tốt nghiệp.

Chương trình giảng dạy tại Cardiff Met được thiết kế theo tiêu chí EDGE – bồi dưỡng các kỹ năng về Đạo đức (Ethical), Kỹ thuật số (Digital), Tính quốc tế (Global) và Kĩ năng kinh doanh (Entrepreneurial). Từ đó, giúp sinh viên phát triển sự tự tin, bản lĩnh và kiến thức cần có để phát triển sự nghiệp sau này.

Theo học tại Cardiff Met, sinh viên có cơ hội tích lũy kinh nghiệm làm việc thực tế để phát triển bản thân và sự nghiệp. Trường còn có dịch vụ hướng nghiệp, sắp xếp các cuộc hẹn gặp trực tiếp với nhà tuyển dụng và mời họ đến các hội chợ việc làm, diễn đàn và buổi chia sẻ do nhà trường tổ chức.

Sinh viên ngành tài chính trong phòng Bloomberg Suite tại Trường Quản trị Cardiff Met. Ảnh: Đại học Cardiff Metropolitan.

Năm 2019, Trung tâm Doanh nhân của Đại học Cardiff Metropolitan tổ chức sự kiện kéo dài hai tuần cho sinh viên đang theo học và mới tốt nghiệp. Với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 19.000 bảng Anh, sự kiện giúp sinh viên khởi nghiệp và mở rộng quy mô kinh doanh. Sinh viên cũng có cơ hội tham dự các buổi hội thảo hữu ích với diễn giả đến từ các doanh nghiệp. Để nhận được đầu tư vào các dự án của mình, sinh viên trình bày bài thuyết trình về kế hoạch kinh doanh dài 5 phút trước hội đồng giám khảo.

Sau sự kiện, Trung tâm Hỗ trợ Kinh doanh của nhà trường tiếp tục hỗ trợ người tham gia bằng cách cho phép sử dụng không gian làm việc của Trung tâm tại khu học xá Llandaff. Tại đây sinh viên được sử dụng cơ sở vật chất, wifi miễn phí, nđược tư vấn và có cơ hội làm việc cùng các sinh viên khác cũng đang trong quá trình khởi nghiệp.

Xem thêm thông tin về Đại học Cardiff Metropolitan và cơ hội học tập tại đây.

(Nguồn: Hội đồng Anh)