'Đại học cần dạy sinh viên khả năng làm công việc chưa từng có'

Lãnh đạo Trường ĐH Thăng Long cho rằng, nên khuyến khích sinh viên phát triển tự nhiên dựa trên năng lực cá nhân, không ngại thử thách, sẵn sàng dấn thân vào công việc chưa từng xuất hiện.

Trường Đại học Thăng Long vừa công bố bộ nhận diện thương hiệu mới. Ông Trương Ngọc Kim, Phó chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thăng Long, nhấn mạnh đây không chỉ là sự thay đổi về mặt hình ảnh, mà còn là cột mốc làm đậm nét hơn triết lý "phát triển tự nhiên" và tính ứng dụng trong môi trường giáo dục của trường.

- Tại sao Trường Đại học Thăng Long ra mắt bộ nhận diện thương hiệu trong thời điểm này?

- Sự bùng nổ của công nghệ và xu thế hội nhập là động lực để chúng tôi xây dựng thương hiệu với mục tiêu trở thành trường đại học ứng dụng hàng đầu Việt Nam. Bộ nhận diện gồm ba màu sắc chính, gắn liền với lịch sử trường: xanh dương, đỏ, trắng, với những khối hình kỷ hà, bộ chữ độc quyền "Thang Long Sans". Chúng tôi muốn thể hiện "sự cá tính, sáng tạo, đột phá, tiên phong" của thương hiệu Trường Đại học Thăng Long.

Bộ nhận diện mới được xây dựng trên nền tảng bốn giá trị cốt lõi từ những ngày đầu thành lập: tầm nhìn về ứng dụng thực tiễn; tiên phong trong đầu tư về điều kiện giáo dục; linh hoạt thích ứng với thời đại; đề cao tinh thần tự do, tự chủ trong con người.

Sự phát triển của trường Đại học Thăng Long là lẽ tự nhiên, phản ánh sự phát triển của xã hội và nhịp sống hiện đại. Chúng ta phát triển theo yêu cầu của thời đại, sự bùng nổ của khoa học công nghệ và xu hướng thời trang của giới trẻ. Đây là thương hiệu Thăng Long - biểu tượng của sự đổi mới và hòa nhập với nền giáo dục toàn cầu.

- Là trường đại học tiên phong với triết lý giáo dục đổi mới, Trường làm gì để giúp sinh viên "phát triển tự nhiên"?

- Một trong những cách để chúng tôi tạo nên môi trường phát triển tự nhiên toàn diện cho sinh viên là xây dựng hệ thống phòng tự học nằm giữa toà nhà chính với loạt thông điệp: Self-study - Think different (Tự học - Suy nghĩ khác biệt); Self-dependent - My way (Tự lập - Con đường của tôi); Self-confident - My life (Tự tin - Cuộc sống của tôi); Passion - My love (Đam mê - Tình yêu của tôi) và cuối cùng là Success - True Dream (Thành công - Giấc mơ thành sự thật).

Ngoài giờ học chính khóa, sinh viên có thể học tại các phòng này như ở nhà, với bất kỳ phương thức nào phù hợp với bản thân. Hệ thống phòng này góp phần thu hẹp khoảng cách giữa giáo viên và sinh viên, đề cao sự hòa nhập; lúc này, thầy và trò là bạn bè, đồng nghiệp, cùng nhau nghiên cứu để đạt hiệu quả tối ưu.

- Theo ông, yếu tố nào ở một trường đại học giúp các bạn trẻ gen Z phát triển trong giai đoạn tới?

- Một trường học cần có nội quy chung nhưng không dùng để áp chế; thay vào đó, cần chú trọng sự tự giác, giáo dục các bạn hiểu về giá trị cốt lõi của mỗi hành động. Đặc biệt, với các bạn trẻ thuộc thế hệ gen Z, sự khuôn mẫu không còn phù hợp trong môi trường giáo dục hiện đại.

Đỉnh cao của kỹ thuật giáo dục là phát triển tự nhiên. Mỗi bạn có một khả năng, hoàn cảnh, suy nghĩ riêng. Chúng ta không thể ép ai cũng như nhau. Sinh viên cần được thoải mái phát triển theo hướng mình thích, từ đó, bộc lộ hết khả năng, đạt kết quả cao nhất.

Tại Trường Đại học Thăng Long, từ những ngày đầu bước vào đại học, các em được hướng dẫn về tinh thần tự học, tự tin và tự lập. Chúng tôi khuyến khích sinh viên đam mê và cống hiến trong công việc, từ đó, xây dựng trách nhiệm với bản thân và xã hội, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống.

Ông Trương Ngọc Kim - Phó chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thăng Long chia sẻ tại sự kiện "Kỷ nguyên Thăng Long - Lễ ra mắt bộ nhận diện thương hiệu Trường Đại học Thăng Long", ngày 24/5. Ảnh: Trường Đại học Thăng Long

- Trên hành trình đào tạo, định hướng "trường đại học ứng dụng" có tác động như thế nào đến sinh viên?

- Qua quá trình ứng dụng từ khi ngồi trên ghế nhà trường, các bạn biết cách tự chủ, thích nghi nhanh với môi trường công việc. Khi tốt nghiệp, dù không làm đúng ngành học, sinh viên vẫn không ngại thử cái mới, làm tốt điều mình đã chọn nhờ có tinh thần sẵn sàng đối mặt với thử thách và năng lực tự học tốt.

Theo thông tin từ đoàn kiểm định đánh giá ngoài trực thuộc Đại học Quốc gia, năm 2023, tỷ lệ sinh viên Trường Đại học Thăng Long có việc làm sau tốt nghiệp là 97,71%, thu nhập bình quân là hơn 12,5 triệu đồng. Các bạn làm được như vậy bởi bản thân có thể làm bất cứ nghề gì thấy phù hợp và vẫn thành công. Trường trang bị tinh thần không ngại bất cứ điều gì, luôn tự học và học tập suốt đời.

- Theo ông, sinh viên cần chuẩn bị gì trong bối cảnh thế giới phát triển nhanh chóng, khó lường trước như hiện nay?

- Khi trò chuyện cùng phụ huynh, học sinh THPT, tôi thường gặp các câu hỏi như "làm ngành gì hot", "4-5 năm nữa, nghề nào cần nhân lực nhiều"... Tuy nhiên, đây đều là những điều không ai có thể lường trước trong một thế giới bất định, xã hội phát triển như vũ bão hiện tại. Dưới tác động của AI, hàng triệu việc làm mất đi, đồng thời, nhiều công việc chưa từng có sẽ còn xuất hiện trong những năm tới.

Nhiều ngành là xu hướng ở thời điểm hiện tại, nhưng có thể lại lỗi thời sau bốn năm đại học. Do đó, trường đại học nên trang bị cho sinh viên nền tảng chuyên môn, song song với việc chuẩn bị tinh thần không ngại thử thách và kỹ năng để thích nghi với bất kỳ ngành nghề nào, kể cả những công việc chưa từng xuất hiện.

Sinh viên Trường Đại học Thăng Long trải nghiệm đường hầm ánh sáng tại sự kiện "Kỷ nguyên Thăng Long". Ảnh: Trường Đại học Thăng Long

- Bên cạnh định hướng giáo dục, trường còn chú trọng yếu tố nào để đáp ứng nhu cầu phát triển của gen Z?

- Chúng tôi tạo nên đô thị đại học thu nhỏ, một môi trường để nhiều thế hệ sinh viên có thể học tập và phát triển tối đa tiềm năng của mình.

Để sẵn sàng thực làm ngay khi tốt nghiệp, sinh viên cần thực hành từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Chúng tôi đã xây dựng hệ thống phòng thực hành mô phỏng thực tế, đồng thời, ứng dụng công nghệ để tạo nên môi trường giáo dục đa trải nghiệm. Sinh viên có thể học với mô hình sàn chứng khoán, ngân hàng quốc tế tương tự thực tế; biểu diễn trong hội trường với hệ thống âm thanh tương tự nghệ sĩ nổi tiếng thế giới hay thực hành nghiệp vụ khách sạn tại hệ thống phòng tổng thống, phòng ăn hoàng gia...

Đồng thời, trường đầu tư phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo để thúc đẩy sự đổi mới trong giảng dạy, học tập thực tiễn. Đây là cách để các bạn làm chủ công nghệ, tối ưu hiệu quả công việc của mình. Ai biết cách làm chủ AI, làm nó tốt hơn, người đó giành chiến thắng.

Phòng thực hành sản xuất âm nhạc dành cho sinh viên ngành Âm nhạc Ứng dụng. Ảnh: Trường Đại học Thăng Long

Với một đô thị đại học, sinh viên không chỉ học, mà còn giải trí, ăn uống, được đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ, một trong những điều quan tâm hàng đầu của gen Z.

Chúng tôi cũng kết hợp yếu tố môi trường và tính thẩm mỹ để tạo nên không gian học tập, sinh hoạt cho sinh viên. Khuôn viên trường được bao quanh bởi cây xanh để các bạn hòa nhập với thiên nhiên.

Các bạn trẻ có thể tận hưởng trọn vẹn một ngày trong trường với hệ thống cơ sở vật chất và nền tảng công nghệ. Đây là điều chúng tôi hướng đến khi định vị là trường đại học thực tiễn và ứng dụng đa hệ sinh thái.

Nhật Lệ