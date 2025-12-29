Đại học các nước hiếm gắn tên 'quốc gia', 'quốc tế'

Một số nước châu Á đặt ra chuẩn để tên đại học có chữ "quốc gia" hay “quốc tế”, các nước phương Tây thì không kiểm soát nhưng hiếm trường dùng các từ này.

Trung Quốc có quy định khắt khe nhất hiện nay. Theo quy định của Bộ Giáo dục từ năm 2020, các trường không đặt tên chứa từ "Trung Quốc", "Quốc gia", "Quốc tế" hay các từ chỉ vùng miền rộng lớn như "Đông bắc Trung Quốc", "Miền bắc Trung Quốc".

Tên tiếng Trung của cao đẳng, đại học nước ngoài cũng không được phép sử dụng tùy tiện. Đặc biệt, các lần đổi tên phải cách nhau ít nhất 10 năm.

Quy định áp dụng với các trường đại học chính quy, trường cao đẳng và trường học độc lập, các trường cao đẳng nghề và kỹ thuật bậc cao được thành lập sau khi quy định được ban hành.

Hàn Quốc và Nhật Bản có cách tiếp cận mềm mỏng hơn nhưng vẫn giữ những quy ước rõ ràng.

Tại Hàn Quốc, tên gọi xác định loại hình sở hữu. Theo Viện nghiên cứu pháp luật Hàn Quốc, tên của trường đại học quốc gia do sắc lệnh của Tổng thống quy định; đại học công lập do chính quyền địa phương quyết định. còn đối với đại học tư thục, tên trường được quy định trong điều lệ thành lập của chính cơ sở đó.

Dù không có luật cấm, nhưng hầu hết các trường do Chính phủ thành lập đều gắn chữ "National" (Quốc gia) để phân biệt, như Seoul National University (Đại học Quốc gia Seoul), Pusan National University (Đại học Quốc gia Pusan),...

Một số học viện công lập không chứa từ "quốc gia" nhưng chứa tên đất nước hoặc địa phương, chẳng hạn Học viện Hải quân Hàn Quốc, Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju,...

Còn với từ "quốc tế", dữ liệu từ trang thông tin của chính phủ cho thấy chưa tới 10 trường có từ này trong tên.

Nhật Bản cũng không quy định rõ các từ cần có hoặc tránh khi đặt tên các trường đại học. Nghị định của Bộ Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Nhật Bản chỉ yêu cầu tên gọi phải phù hợp với vai trò của một cơ sở giáo dục đại học, đúng với nội dung đào tạo, nghiên cứu.

Các đại học hàng đầu nước này như Tokyo hay Osaka đều ưu tiên dùng địa danh, nơi đặt khuôn viên, ví dụ Đại học Tokyo, Đại học Osaka, Đại học Hokkaido,...

Sinh viên Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc, trong lễ tốt nghiệp, tháng 8/2025. Ảnh: Seoul National University Fanpage

Tại Mỹ, Chính phủ không kiểm soát chặt việc đặt tên. Tên gọi cao đẳng và đại học có thể dùng chữ "quốc gia", "quốc tế" mà không cần sự phê duyệt đặc biệt, chẳng hạn Florida International University (trường công), hay American National University in Salem, Virginia (trường tư).

Tuy nhiên, các đại học hàng đầu cũng hiếm khi sử dụng hai từ này. Hệ thống trường công của Mỹ thường gắn liền với tên bang hoặc thành phố (Đại học Virginia, Đại học California). Trong khi đó, các trường tư thục danh tiếng hay đặt tên theo người sáng lập (Harvard, Stanford) hoặc các nhà hảo tâm (Johns Hopkins) để tôn vinh về tầm nhìn hoặc ghi nhận sự đóng góp tài chính.

Anh tương tự. Thay vào đó, chính phủ quản lý rất chặt việc cấp phép cho một cơ sở giáo dục sử dụng từ "đại học" hoặc "cao đẳng".

Các đại học lớn thường được đặt tên theo cấu trúc "Đại học" + tên vùng. Ví dụ: University of Oxford, University of Edinburgh, University of Liverpool,... Hiếm trường có "quốc gia" hay "quốc tế" trong tên.

Khánh Linh