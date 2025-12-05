Đại học Bách khoa Hà Nội và Huawei bắt tay phát triển nhân tài AI, 5G

Đại học Bách khoa Hà Nội và Huawei ký ghi nhớ hợp tác thúc đẩy phát triển nhân tài công nghệ, mục tiêu đào tạo 300 người mỗi năm.

Được ký kết ngày 4/12, bản ghi nhớ hợp tác (MOU) tập trung đào tạo nhân tài cho các lĩnh vực AI, 5G, điện toán đám mây (cloud) hay năng lượng xanh (green energy), với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành giáo dục, phát triển nhân tài công nghệ, tăng cường liên kết giữa đại học và doanh nghiệp.

Đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội và Huawei ký bản ghi nhớ hợp tác đào tạo nhân lực công nghệ ngày 4/12. Ảnh: Nguyễn Hương

Theo biên bản thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác trên ba lĩnh vực chính, gồm chuyển đổi số trong giáo dục đại học, với trọng tâm xây dựng mô hình đại học số và ứng dụng AI vào giảng dạy - nghiên cứu - quản trị; phát triển nguồn nhân lực ICT, triển khai chương trình Huawei ICT Academy với mục tiêu đào tạo 300 sinh viên mỗi năm, nâng cao năng lực giảng viên thông qua chương trình đào tạo và cung cấp học liệu miễn phí; kết nối đại học - doanh nghiệp, gồm tổ chức Office Tour, Job Fair, hội thảo kỹ thuật và các chương trình thực tập - tuyển dụng dành cho sinh viên năm cuối nhằm tăng cường trải nghiệm thực tế và nâng cao năng lực nghề nghiệp.

PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, đánh giá lễ ký kết đánh dấu cột mốc quan trọng giúp thúc đẩy công nghệ, giáo dục và phát triển bền vững tại Việt Nam. Việc này cũng giúp sinh viên tiếp cận chương trình đào tạo tiên tiến, lấy chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế và cơ hội tham gia các chương trình toàn cầu. Đây cũng là cơ hội để sinh viên thực tập, tiếp xúc hội chợ việc làm, hội thảo kỹ thuật và hoạt động kết nối với chuyên gia hàng đầu trong ngành.

Ông Ivan Liu, Tổng giám đốc Huawei Việt Nam, cho biết công ty sẽ cung cấp nguồn lực học thuật tiên tiến của Huawei ICT Academy, giúp sinh viên và giảng viên tiếp cận kiến thức mới về AI, điện toán đám mây, viễn thông và công nghệ thông tin, đồng thời mở rộng cơ hội thực tập và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên.

Bà Purvis Cui, Giám đốc nhân sự Huawei Việt Nam, cũng khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để sinh viên Việt Nam có cơ hội tham gia vào các dự án thực tế. Ngoài Đại học Bách khoa Hà Nội, Huawei sẽ phối hợp với các trường trong cả nước để tổ chức các cuộc hội thảo để cập nhật về xu hướng công nghệ, xu hướng tuyển dụng nhằm giúp sinh viên có sự chuẩn bị tốt hơn để tăng khả năng cạnh tranh khi tham gia vào thị trường lao động.

Huawei hiện là đối tác giáo dục lâu năm của nhiều trường đại học Việt Nam. Thông qua chương trình Huawei ICT Academy, Huawei ICT Competition, Seeds for the Future cũng như các chương trình thực tập, công ty hiện tuyển dụng tài năng trẻ, góp phần hỗ trợ quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển nguồn nhân lực số chất lượng.

Bảo Lâm