Đại học Bách khoa Hà Nội miễn học phí cho tất cả nghiên cứu sinh

Tất cả nghiên cứu sinh tiến sĩ của Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ được cấp học bổng tương đương học phí, tức khoảng 80-100 triệu đồng, kể từ năm nay.

PGS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, ngày 22/3 cho biết đây là khóa nghiên cứu sinh đầu tiên của trường được miễn toàn bộ học phí.

"Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các định hướng của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia", ông Điền nói.

Thông thường, thời gian làm tiến sĩ khoảng 3-4 năm, học phí với khóa gần nhất là 26 triệu đồng một năm. Những năm trước, Đại học Bách khoa Hà Nội chỉ cấp học bổng cho một số nghiên cứu sinh có công bố xuất sắc, như năm ngoái là 4 người.

Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 145 nghiên cứu sinh tiến sĩ ở 27 ngành. Trong đó, ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa tuyển nhiều nhất (25 học viên), kế đến là Kỹ thuật cơ điện tử (15), Khoa học máy tính (10), Kỹ thuật máy tính (10).

Người dự tuyển cần tốt nghiệp thạc sĩ, hoặc có bằng đại học loại giỏi trở lên. Họ thể hiện kinh nghiệm nghiên cứu qua luận văn thạc sĩ; bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có hai năm trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên. Ngoài ra, ứng viên đạt điều kiện về ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 (B1) trở lên.

PGS Nguyễn Phong Điền (thứ hai từ trái sang) và lãnh đạo trường Vật liệu thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội trao bằng cho các tân tiến sĩ hồi tháng 11/2025. Ảnh: HUST

Việc miễn học phí cho nghiên cứu sinh tiến sĩ vốn phổ biến trên thế giới. Như tại Mỹ, Hàn Quốc hay Singapore, nhóm này không những được miễn học phí mà còn được cấp học bổng với mức đủ sinh hoạt, hoàn thiện luận án, nhận lương khi trợ giảng hoặc nghiên cứu cùng người hướng dẫn.

Tuy nhiên tại Việt Nam, chưa nhiều cơ sở đào tạo có điều kiện triển khai. Một số miễn học phí, đồng thời hỗ trợ sinh hoạt phí, trả thù lao cho nghiên cứu sinh như Đại học Kinh tế TP HCM, Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Phenikaa, trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội...

Dương Tâm