Đại học Adelaide tổ chức Open Day, gặp gỡ học sinh Việt

Phụ huynh và học sinh tham gia Open Day 2026 của Đại học Adelaide có cơ hội trao đổi trực tiếp với đại diện trường, nhận tư vấn thông tin, lộ trình du học.

Ngày hội dự kiến diễn ra tại Hà Nội (ngày 28/3) và TP HCM (ngày 29/3). Phụ huynh, học sinh có thể giao lưu cùng cựu sinh viên, tìm hiểu thông tin học bổng, trao đổi trực tiếp 1-1 với các giáo sư và đại diện trường, trong đó có TS. Agnes Arthur - giảng viên cao cấp ngành Dược và Khoa học Y sinh, khoa Sức khỏe; TS. Đăng Nguyễn - giảng viên khoa Kinh doanh, Luật và Quản lý.

Đồng thời, người tham dự có thể tham gia lớp chuyên đề do GS. Ivan Lee - lãnh đạo và chuyên gia Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu, khoa Khoa học Máy tính và Công nghệ Thông tin giảng dạy để trải nghiệm phương pháp đào tạo quốc tế. Buổi học có chủ đề "Your Future with AI: Skills, Jobs and Opportunities Across Industries" (tạm dịch: Đón đầu làn sóng AI: Kỹ năng, nghề nghiệp và cơ hội cho tương lai), phân tích xu hướng nhân lực tương lai, kỹ năng thiết yếu và tác động của trí tuệ nhân tạo trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế.

Sinh viên đi dạo trong khuôn viên đại học Adelaide. Ảnh: Đại học Adelaide

Bên cạnh đó, học sinh có cơ hội khám phá triển vọng nghề nghiệp trong các lĩnh vực như Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, AI, Kinh doanh, Tài chính, Kỹ thuật và Sức khỏe. Nhờ vậy, các em có thể định hình lộ trình học tập dựa trên năng lực và mục tiêu nghề nghiệp dài hạn.

Đại học Adelaide nằm trong top 100 trường đại học tốt nhất thế giới, theo QS 2026. Được định vị là đại học của tương lai tại Australia, trường kế thừa thế mạnh trong đào tạo của Đại học Adelaide (University of Adelaide) và Đại học Nam Australia (University of South Australia), hội tụ 180 năm kinh nghiệm học thuật.

Đơn vị cũng là thành viên của Group of Eight - Liên minh các đại học nghiên cứu hàng đầu Australia, tọa lạc tại trung tâm Adelaide, một trong những thành phố đáng sống nhất trên thế giới theo Chỉ số Đáng sống Toàn cầu của EIU 2025.

Hiện, trường cung cấp hơn 400 chương trình đào tạo và được đánh giá cao ở 22 lĩnh vực trọng điểm, xếp top 100 toàn cầu ở các ngành Nghiên cứu Giáo dục, Y tế và Sức khỏe, Khoa học máy tính.

Sinh viên STEM sử dụng cơ sở thiết bị trong cơ sở Mawson Lakes. Ảnh: Đại học Adelaide

Trường sở hữu phòng thí nghiệm đạt chuẩn, studio chuyên biệt, trung tâm mô phỏng và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, sinh viên có sự đồng hành của đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, trong đó có chuyên gia được công nhận ở cấp quốc gia và quốc tế. Đại học Adelaide cũng xây dựng môi trường học tập hỗ trợ toàn diện cho sinh viên quốc tế với dịch vụ tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe, cố vấn học tập và nghề nghiệp, chương trình hỗ trợ ngôn ngữ, cùng hệ thống câu lạc bộ, cộng đồng sinh viên đa dạng.

Ngoài ra, Đại học Adelaide tích hợp tinh thần "học đi đôi với hành" (work-integrated learning) xuyên suốt chương trình đào tạo, dựa trên mạng lưới hơn 7.000 đối tác doanh nghiệp, tổ chức giáo dục và nghiên cứu trên toàn cầu, giúp kết nối kiến thức học thuật với thực tế. Từ đó, sinh viên được trang bị nền tảng về AI, khoa học dữ liệu, tư duy khởi nghiệp và thiết kế đổi mới sáng tạo, chuẩn bị cho lộ trình nghề nghiệp sau này, trau dồi năng lực giải quyết vấn đề mang tính hệ thống, chiến lược.

Cộng đồng du học sinh đa quốc tịch tại Adelaide. Ảnh: Đại học Adelaide

Đại học Adelaide có khoảng 70.000 sinh viên đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau và kết nối với mạng lưới hơn 400.000 cựu sinh viên trải rộng trên toàn thế giới, trong đó có nữ Thủ tướng đầu tiên của Australia, phi hành gia Australia đầu tiên thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian, nhiều chủ nhân giải Nobel và hàng trăm học giả Rhodes.

Ngoài những lợi thế trên, Adelaide có vị trí thuận lợi cho việc di chuyển, được xếp hạng trong nhóm các thành phố sinh viên tốt nhất và thành phố hạnh phúc nhất quốc gia này, theo QS Best Student Cities 2025.

Khu vực North Terrace - nơi đặt cơ sở trung tâm của Đại học Adelaide, còn có Adelaide BioMed City, trung tâm nghiên cứu y sinh lớn nhất Nam bán cầu, Lot Fourteen - khu đổi mới sáng tạo quy tụ hơn 160 tổ chức và đơn vị khởi nghiệp, trong đó có các tập đoàn công nghệ lớn như Google Cloud, Microsoft, Amazon hay Australian Space Agency.

Nhật Lệ