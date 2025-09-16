Đại gia và công an dỏm cùng đi tù trong vụ mua lậu siêu xe, làm giả giấy tờ

Hà NộiĐại gia mua lậu hai chiếc Bentley, đưa 5,4 tỷ đồng cho Dương Chương "hợp thức" giấy tờ nhưng bất thành.

Ngày 16/9, Dương Chương, 47 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ, bị TAND Hà Nội tuyên 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2024, Chương bị tuyên 13 năm tù, cùng tội danh, trong một vụ án khác.

Trong vụ án này, Chương bị cáo buộc lừa của một đại gia 5,4 tỷ đồng chi phí "hợp thức hóa" giấy tờ với hai xe Bentley nhập khẩu, chưa được cấp chứng nhận đăng ký và biển số tại Việt Nam.

Bị cáo Dương Chương tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Cáo trạng xác định, cuối năm 2014, đại gia tên Thắng, ở Hà Nội nhờ bạn bên Mỹ mua một xe Bentley màu đen với giá 200.000 USD. Xe về cảng Đình Vũ (Hải Phòng) cuối 2015. Anh Thắng thuê dịch vụ làm thủ tục tạm nhập khẩu thời hạn 3 năm, ưu đãi miễn trừ ngoại giao bằng cách "mượn đứng tên" một người nước ngoài đang làm việc ở Việt Nam. Thực tế, xe do anh Thắng quản lý, sử dụng.

Năm 2016, đại gia này tiếp tục mua chiếc Bentley màu xám không có giấy tờ với giá 3 tỷ đồng. Chủ xe hứa bàn giao giấy tờ, nguồn gốc nhập khẩu nhưng sau đó không làm.

Do hai xe có nguồn gốc từ nước ngoài chưa đủ giấy tờ, anh Thắng phải hợp thức hóa hồ sơ thành xe của cơ quan nhà nước thanh lý, sau đó đấu giá mua lại và đăng ký Giấy chứng nhận xe ôtô và biển kiểm soát của Việt Nam.

Do làm cùng nghề kinh doanh ôtô, anh này quen bị cáo Chương. Biết nhu cầu của anh Thắng, Chương "nổ" có bố là Phó Chánh thanh tra Công an tỉnh Phú Thọ, còn Chương công tác tại Đội tham mưu tổng hợp Công an thành phố Việt Trì.

Anh Thắng nghĩ Chương có nhiều mối quan hệ có thể giúp được nên nhờ vả. Chương nói chỉ cần ảnh chụp hai chiếc xe là làm được, ra giá 5,4 tỷ đồng, đặt cọc 2 tỷ đồng. Anh Thắng đồng ý.

Tháng 11/2016, Chương nhận tiền, viết giấy biên nhận, nội dung đã cầm 2 tỷ của anh Thắng để làm giấy phép xe Bentley, cam đoan 2 tuần ra giấy phép. Nhưng gần hai năm sau chưa được việc, Chương vẫn yêu cầu anh Thắng giao nốt 3,4 tỷ "nếu không sẽ mất 2 tỷ tiền cọc". Nhận đủ tiền, Chương lại viết cam kết 3 ngày sau có giấy tờ xe.

Siêu lừa cầm tiền đi mở nhà hàng cá lăng

VKS cáo buộc nhận 5,4 tỷ đồng, Chương không đi lo việc giúp anh Thắng mà lấy tiền này mở nhà hàng cá lăng tại quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

Một năm sau khi đại gia đòi tiền, Thắng nói kinh doanh quán ăn thua lỗ, khất trả dần nhưng không được chấp thuận. Chương hứa thế chấp hai nhà hàng cho anh Thắng, nếu sau 3 tháng không trả đủ.

Tháng 6/2019, thấy Chương vẫn "án binh bất động", anh này đến hai quán ăn, thấy các địa điểm kinh doanh này đều đã đóng cửa và bị bán cho người khác. Cùng với việc không thể liên lạc với Chương, đại gia Thắng tố cáo sự việc với cơ quan công an. Đến nay Chương đã trả cho Thắng tổng hơn 1,5 tỷ, còn thiếu gần 3,9 tỷ.

Với chiếc xe màu xám, sau khi biết không thể làm được giấy tờ, anh Thắng vẫn làm giả Giấy chứng nhận đăng ký để đưa cho người khác sử dụng. Vì hành vi này, năm 2022, anh Thắng đã bị TAND quận Hoàn Kiếm phạt 2 năm 2 tháng tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Chiếc xe bị tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Với chiếc màu đen đăng ký biển ngoại giao để hưởng lợi ưu đãi về thuế và thủ tục đăng ký xe, VKS xác định hành vi này có dấu hiệu của tội Trốn thuế nên tách hồ sơ để tiếp tục xử lý.

Hải Thư