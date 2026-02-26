Đại gia Thái tính chi gần trăm tỷ đồng mua nhà máy Sá xị Chương Dương

F&N, công ty trong hệ sinh thái Thai Beverage của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi, trả giá 98 tỷ đồng cho nhà máy nước ngọt của Sá xị Chương Dương.

Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (gọi tắt là Sá xị Chương Dương) mới bổ sung tài liệu họp bất thường cuối tháng 2. Doanh nghiệp này cho biết đã nhận bản chào mua dự án nhà máy nước giải khát Nhơn Trạch 3 từ F&N Ventures Pte. Ltd.

Đây là công ty con của F&N, một thành viên trong hệ sinh thái Thai Beverage của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi, được thành lập và niêm yết trên sàn chứng khoán Singapore. F&N được thành lập năm 1883, là tập đoàn lớn trong lĩnh vực thực phẩm và giải khát ở Đông Nam Á. Trước khi ngỏ ý mua lại nhà máy của Sá xị Chương Dương, họ mới rót 6.000 tỷ đồng mua hơn 96 triệu cổ phiếu Vinamilk vào cuối năm 2025, qua đó củng cố vị thế cổ đông nước ngoài lớn nhất tại đây.

F&N ra giá 98 tỷ đồng cho dự án nhà máy nước giải khát Nhơn Trạch 3. Trong đó, 66 tỷ đồng là giá trị tài sản hữu hình như máy móc và hàng tồn kho. Phần còn lại 32 tỷ đồng là giá trị thương hiệu "Saxi".

Đối tác nước ngoài dự kiến thanh toán 35% cho Sá xị Chương Dương khi ký hợp đồng chuyển nhượng. 60% được trả khi hoàn tất chuyển nhượng, còn phần thiểu số giữ lại để xử lý các vấn đề sau thương vụ.

Trong tài liệu họp công bố trước đó, ban lãnh đạo Sá xị Chương Dương cho biết "bản chào giá đáp ứng nhu cầu khẩn thiết về dòng tiền".

Kế hoạch chuyển nhượng nhà máy nước giải khát được Sá xị Chương Dương công bố sau khi ghi nhận khoản lỗ 5 năm liên tiếp. Theo ban lãnh đạo công ty, kết quả kinh doanh chưa như kỳ vọng dù nhiều nỗ lực. Lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2025 xấp xỉ 350 tỷ đồng, gây áp lực lớn lên vốn chủ sở hữu.

"Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết cho Hội đồng quản trị phải có những quyết định kịp thời nhằm cải thiện năng lực tài chính và khả năng tự chủ dòng tiền của công ty", tờ trình cổ đông viết.

Sá xị Chương Dương hiện có hai nhà máy. Trong đó, nhà máy nước giải khát tại Nhơn Trạch được khởi công cuối năm 2019 với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng và vận hành vào 2022. Ban lãnh đạo từng kỳ vọng dự án này giúp tăng công suất lên 50%, để đạt tổng sản lượng 50 triệu lít một năm. Nhà máy mới cũng góp phần cho công ty mở rộng danh mục sản phẩm và lộ trình phân phối, qua đó củng cố vị thế trên thị trường nước giải khát.

Năm ngoái, Sá xị Chương Dương có doanh thu thuần 160 tỷ đồng, giảm 12% so với năm trước và không hoàn thành mục tiêu 260 tỷ đề ra trước đó. Sau khi trừ hết chi phí, công ty lỗ sau thuế 80 tỷ đồng. Ban lãnh đạo kỳ vọng sớm có lãi trở lại bằng việc tối ưu chi phí hoạt động, mở rộng độ bao phủ, kênh phân phối để tăng sản lượng bán hàng ở khu vực phía nam và Đồng bằng sông Cửu Long.

Phương Đông