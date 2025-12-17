Đại gia Thái muốn chi 6.000 tỷ đồng gom cổ phiếu Vinamilk

F&N, thành viên của Thai Beverage, dự tính chi 6.000 tỷ đồng để mua hơn 96 triệu cổ phiếu Vinamilk từ một cổ đông ngoại là Platinum Victory.

Thông tin được Tập đoàn Jardine Cycle & Carriage, công ty mẹ của Platinum Victory, công bố trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore đầu tuần này.

Platinum Victory và F&N Dairy Investments đã ký thỏa thuận chuyển nhượng hơn 96 triệu cổ phiếu, tương đương 4,6% tổng số cổ phần Vinamilk. Giá trị thương vụ khoảng 6.011 tỷ đồng, tương đương 228 triệu USD. Điều này đồng nghĩa giá chuyển nhượng là 62.555 đồng mỗi cổ phiếu, cao hơn không nhiều so với mức đóng cửa của Vinamilk trong phiên giao dịch 15/12.

Giao dịch của hai cổ đông lớn theo kế hoạch diễn ra trong 35 ngày, từ khi hai bên công bố thông tin. Nếu thành công, Platinum Victory giảm sở hữu tại Vinamilk từ 10,62% xuống 6,02%, đồng thời rút người đại diện vốn khỏi Hội đồng quản trị. Tập đoàn Jardine Cycle & Carriage nói giao dịch này nhất quán với chiến lược "xây dựng danh mục đầu tư tập trung nhằm tăng giá trị cho cổ đông".

Ở chiều ngược lại, F&N sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 24,99% sau giao dịch, qua đó củng cố vị thế cổ đông nước ngoài lớn nhất tại Vinamilk.

Giao dịch này được đại gia Thái Lan thực hiện sau nhiều lần gom cổ phiếu trên sàn chứng khoán nhưng bất thành. Lần gần nhất diễn ra cách đây một tuần khi họ lên dự tính mua xấp xỉ 21 triệu cổ phiếu Vinamilk nhưng "điều kiện thị trường không phù hợp".

F&N là thành viên trong hệ sinh thái Thai Beverage của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi. Họ có hai pháp nhân đang nắm cổ phần tại Vinamilk, gồm F&N Dairy Investments (17,69%) và F&N Bev Manufacturing (2,7%).

Thai Beverage cũng là công ty mẹ của Sabeco sau thương vụ thâu tóm 53,6% vốn hồi cuối năm 2017. Từ khi mua lại Sabeco, họ đã nhận gần 15.500 tỷ đồng cổ tức.

Phương Đông