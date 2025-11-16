Đại gia Thái hòa vốn nhờ cổ tức sau 13 năm thâu tóm Nhựa Bình Minh

Chỉ riêng tiền cổ tức, Nawaplastic thuộc Tập đoàn SCG nhận về trên 2.800 tỷ đồng, nhỉnh hơn số vốn họ đã chi để thâu tóm Nhựa Bình Minh.

Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) sẽ chốt danh sách trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt đầu tiên năm 2025 vào ngày 18/11.

Tỷ lệ thực hiện là 65%, tức mỗi cổ đông nắm 1 cổ phiếu BMP sẽ nhận về 6.500 đồng. Thời gian chi trả dự kiến là 8/12.

Với hơn 81,86 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhựa Bình Minh cần hơn 532 tỷ đồng để trả cổ tức. Trong đó, Nawaplastic Industries sở hữu trên 45 triệu cổ phiếu BMP, tương đương 54,99% vốn, là cổ đông lớn nhất. Họ sẽ nhận về hơn 292,6 tỷ đồng tiền cổ tức vào cuối năm nay.

Nawaplastic Industries - thành viên của Tập đoàn SCG (Thái Lan) - nắm quyền chi phối Nhựa Bình Minh vào năm 2018 khi mua lại 24,2 triệu cổ phiếu BMP từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Trước đó, công ty con của SCG trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp nhựa lớn nhất trên sàn chứng khoán từ năm 2012. Ước tính, Nawaplastic đã chi khoảng 2.750 tỷ đồng để sở hữu lượng cổ phần BMP như hiện nay.

Nhựa Bình Minh là doanh nghiệp có lịch sử trả cổ tức bằng tiền đều đặn. Từ khi cổ đông "xứ chùa vàng" góp vốn đến nay, doanh nghiệp này luôn phân phối lợi nhuận với tỷ lệ thấp nhất 20% và cao nhất lên đến 126%.

Lũy kế tổng tiền cổ tức từ năm 2012 đến nay, Nawaplastic nhận về hơn 2.824 tỷ đồng. Có thể xem, họ đã hòa vốn mua Nhựa Bình Minh chỉ từ tiền cổ tức.

Ngoài ra trên sàn chứng khoán, cổ phiếu của Nhựa Bình Minh đang giao dịch ở 170.900 đồng một đơn vị. Như vậy, lượng cổ phiếu BMP do công ty con của SCG sở hữu có giá trị gần 7.700 tỷ đồng, gấp 2,8 lần số vốn bỏ ra ban đầu.

SCG là tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực xi măng và vật liệu xây dựng, sản xuất bao bì, sản xuất các sản phẩm hóa dầu. Họ có mặt tại Việt Nam từ năm 1992, sau khi Luật Đầu tư nước ngoài (sửa đổi) có hiệu lực. Sau nhiều thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A), SCG đang nắm quyền chi phối loạt công ty tại Việt Nam như Nhựa Duy Tân, Bao bì nhựa Tín Thành (Batico), Bao bì Biên Hòa (Sovi)... Ngoài ra, họ còn là chủ đầu tư dự án tổ hợp hóa dầu tại xã Long Sơn (TP HCM, trước đây là Bà Rịa - Vũng Tàu), vốn đầu tư khoảng 5 tỷ USD.

Nhựa Bình Minh có kết quả kinh doanh tích cực, quý III doanh thu tăng 9% lên hơn 1.530 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt xấp xỉ 48%, mức cao nhất kể từ năm 2018 - thời điểm doanh nghiệp này trở thành công ty con của Nawaplastic Industries. Lợi nhuận sau thuế đạt 350 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử 48 năm hoạt động.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BMP thu hơn 4.220 tỷ đồng và lãi sau thuế 967 tỷ, lần lượt tăng 19% và 27% so với cùng kỳ. Công ty đã hoàn thành gần 92% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tất Đạt