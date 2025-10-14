Đại gia showbiz Hong Kong hối hận vì cho con nhiều tiền

Trần Lam, vợ nhà sản xuất phim Hong Kong Hướng Hoa Cường, thừa nhận nuông chiều con trai, làm con sa ngã.

Khi livestream hôm 13/10, nhiều khán giả hỏi Trần Lam vì sao bà chỉ nhắc đến con trai cả - Hướng Tá - mà chưa từng nhắc đến con út Hướng Hữu. Nhà sản xuất nói "đó là nỗi đau của tôi", bà thấu hiểu câu "con hư tại mẹ chiều".

Trần Lam tiết lộ từ nhỏ, hai anh em Hướng Tá, Hướng Hữu hưởng quyền lợi như nhau nhưng Hướng Hữu thường trách mẹ chiều anh trai hơn. Khi cả hai du học ở Anh, mỗi tháng chỉ riêng tiền điện thoại, Hướng Hữu tiêu tốn khoảng 200.000 HKD (677 triệu đồng). Trần Lam vẫn gửi tiền đều đặn cho con trai dù con hầu như không gọi cho bà. Bà thừa nhận từng cho con quá nhiều tiền, chiều Hướng Hữu đến mức con trở nên ngạo mạn.

Năm 2015, Hướng Hữu mâu thuẫn với một tài xế taxi, đánh tài xế và nói: "Có biết cha của tao là ai không?". Sự việc khiến Hướng Hữu ra tòa, bị phạt 6 tháng tù.

Vợ chồng Trần Lam bên vợ chồng con trai cả, Hướng Tá - Quách Bích Đình, bà chưa từng đăng hình con trai út Hướng Hữu. Ảnh: Weibo

Khi ra tù, Hướng Hữu nói muốn kinh doanh tiệm thú cưng, bà cho con tiền đầu tư nhưng cửa tiệm lỗ, phải đóng cửa. Khi Hướng Hữu nói muốn làm đầu bếp, bà mở nhà hàng cho con song việc kinh doanh cũng thất bại. Trần Lam từng chiều theo mọi ý muốn của con mà không bàn luận điều gì.

Khi 50 tuổi, nhà sản xuất nhận ra bà nên để con tự lực cánh sinh thay vì sợ con vất vả, làm hộ con. Hiện Hướng Hữu ỷ lại, dọa nếu cha mẹ không cho tiền sẽ đi vay, thậm chí uy hiếp họ để lấy tiền. Bà nói: "Tôi nghĩ hộ con, mong con thành tài nhưng đưa bao nhiêu tiền cũng vô ích. Vì thế tôi cho rằng những gia đình có điều kiện không nên cho con quá nhiều tiền".

Theo Trần Lam, sau khi con tốt nghiệp đại học, nếu con muốn khởi nghiệp, cha mẹ chỉ nên cho con một khoản, sau đó quan sát công ty vận hành như thế nào. Với những gia đình bình thường, sau khi nuôi con học hết đại học, cha mẹ có thể ngừng chu cấp. "Tuyệt đối đừng đi theo vết xe đổ của tôi", nhà sản xuất nói.

Hướng Hoa Cường Thần Bài 1991 Hướng Hoa Cường (xuất hiện từ giây thứ hai) đóng "Thần bài" 1991 cùng Châu Tinh Trì, Lưu Đức Hoa. Video: QQ

Trần Lam, 66 tuổi, và Hướng Hoa Cường, 77 tuổi, là những nhà sản xuất phim thế lực của làng giải trí Hoa ngữ. Ông Hướng xuất thân gia đình xã hội đen, cha ông - Hướng Tiền (1907-1975) - là người thành lập Tân Nghĩa An, băng đảng xã hội đen lớn nhất Hong Kong. Thập niên 1980-1990, thành viên của Tân Nghĩa An gần 100 nghìn người. Sau khi Hướng Tiền qua đời, con trai ông là Hướng Hoa Ba tiếp quản băng đảng. Sau này, Hướng Hoa Ba đến với Phật giáo, chán ghét cảnh chém giết giữa bang phái nên dần rút lui.

Vợ chồng Hướng Hoa Cường từng đầu tư, sản xuất hàng chục phim ăn khách, như Thần bài 1989, Thánh bài, Trạng nguyên Tô Khất Nhi, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1993, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương.

Những năm gần đây, bà Trần Lam hoạt động sôi nổi lĩnh vực livestream, ngoài bán hàng, bà còn thực hiện các chương trình liên quan người nổi tiếng, hậu trường làm phim. Con trai cả của đôi vợ chồng - Hướng Tá - theo nghiệp phim ảnh song chưa có vai diễn gây tiếng vang.