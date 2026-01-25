Đại gia Nhật Bản muốn phát triển 18.000 căn hộ tại TP HCM

Tập đoàn đường sắt, bất động sản Nhật Bản Tokyu dự kiến đầu tư 18.000 căn hộ tại phường Bình Dương, TP HCM đến năm 2040.

Theo Nikkei, Tập đoàn Tokyu đang mở rộng quy mô dự án khu đô thị mới Tokyu Garnden City tại khu vực TP mới Bình Dương trước sáp nhập (nay là phường Bình Dương, TP HCM).

Dự án được Tokyu và Becamex cùng phát triển, trên diện tích khoảng 110 ha, với tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 100 tỷ yen (khoảng 630 triệu USD). Công trình này được khởi công từ 2012, gồm các phân khu Hikari, Midori Park, Sora Gardens.

Tokyu bắt đầu bán căn hộ tại đây từ 2013. Tập đoàn Nhật Bản gặp khó khăn trong giai đoạn đầu tại dự án này. Doanh số bán căn hộ tại các tòa đầu tiên khá chậm. Bởi theo Nikkei, chung cư vẫn là xu hướng mới tại Việt Nam và giá cao khiến người mua e ngại.

Tuy nhiên, sức hút của dự án dần được cải thiện khi có thêm các tiện ích thương mại, hệ thống giao thông công cộng được cải thiện. Năm 2023, trung tâm thương mại tại dự án được đưa vào vận hành, thu hút các thương hiệu nổi tiếng như Aeon, Muji.

Năm ngoái, nguồn cung nhà ở của Tokyu tại khu vực TP mới Bình Dương đạt 2.800 căn. Tập đoàn Nhật Bản đặt mục tiêu phát triển gấp hơn 6 lần, lên 18.000 căn đến năm 2040.

Trong tương lai, Tokyu muốn thu hút các gia đình có thành viên làm việc tại khu công nghiệp gần dự án Garden City. Tập đoàn cũng đang xem xét xây dựng các căn hộ dịch vụ mới để phục vụ chuyên gia và những người làm việc xa gia đình. Ngoài ra, Tokyu còn có kế hoạch đầu tư thêm các dự án bất động sản khác tại Việt Nam và Thái Lan.

Dự án căn hộ của Tokyu tại Bình Dương, TP HCM. Ảnh: Tokyu

Tokyu thành lập năm 1922, hiện là một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu Nhật Bản, trong các lĩnh vực đường sắt đô thị, bất động sản, bán lẻ, giáo dục. Tháng 7 năm ngoái, Tokyu cũng ký hợp tác cùng Nam Long để phát triển dự án Izumi City, quy mô 170 ha tại Đồng Nai.

Nikkei cho biết Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng nhu cầu nội địa trì trệ do tỷ lệ sinh giảm và dân số già hóa. Trước tình trạng này Tokyu và các tập đoàn lớn của Nhật đã tập trung phát triển bất động sản ở các quốc gia khác tại châu Á suốt một thập kỷ qua.

Hankyu Hanshin Properties đã mở rộng ra nước ngoài kể từ khi ra mắt mô hình trung tâm logistics tại Indonesia vào năm 2014. Công ty dự kiến sẽ đầu tư khoảng 120 tỷ yên vào phát triển bất động sản tại Đông Nam Á đến năm 2030.

Nishi-Nippon Railroad đã tập trung vào thị trường Đông Nam Á với dự án căn hộ đầu tiên tại Việt Nam năm 2015. Công ty dự kiến bắt đầu phát triển nhà ở tại thị trường Ấn Độ vào năm tài chính 2028.

Tú Anh (theo Nikkei)