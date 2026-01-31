Đại gia Mỹ bị tố chi 3 triệu USD dụ nhân viên bỏ chồng

CEO bất động sản Tamir Poleg bị chồng của cấp dưới đệ đơn kiện đòi bồi thường 5 triệu USD vì phá hoại hôn nhân, dụ dỗ nữ nhân viên bỏ chồng để đến với mình.

Theo đơn kiện do Michael Steckling đệ trình, Tamir Poleg bị cáo buộc đã cố mua chuộc nhân viên Paige Steckling (vợ Michael) bằng nhiều tiền mặt, bất động sản và những chuyến du lịch xa hoa.

Tamir Poleg, 44 tuổi, là giám đốc điều hành của công ty bất động sản Real Brokerage có trụ sở tại bang Utah, được định giá 886 triệu USD.

Tamir Pole. Ảnh: Instagram

Michael cáo buộc Tamir phá hoại cuộc hôn nhân của anh bằng những nỗ lực không ngừng nhằm giành lấy Paige.

Michael khẳng định anh và Paige hạnh phúc, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn cho đến khi Tamir bắt đầu theo đuổi vợ anh. CEO giàu có bị cáo buộc tán tỉnh cấp dưới bằng cách sắp xếp ít nhất ba cuộc hẹn ở Las Vegas vào tháng 10/2024, thị trấn nghỉ dưỡng trên núi Park City, Utah vào tháng 12/2024 và ở Anaheim, California vào tháng 1/2025, trước khi đề nghị cho cô 3 triệu USD để ly dị chồng.

Đơn kiện tiết lộ một thỏa thuận Tamir được cho là đã đề nghị Paige vào tháng 1/2025: một căn nhà sang trọng trị giá 1,5 triệu USD ở Park City và lời hứa sẽ "đáp ứng mọi nhu cầu" nếu cô bỏ Michael.

Tamir cũng bỏ vợ vào khoảng thời gian đó. CEO này bị cáo buộc đã bán tháo số cổ phiếu trị giá 600.000 USD của công ty Real Brokerage và bơm số tiền đó cho "đề nghị khiếm nhã".

Chỉ vài tuần sau, Tamir được cho là đã đặt phòng khách sạn ở Miami cho mình và Paige, không rõ liệu cô có chấp nhận lời đề nghị hay không.

Đầu tháng 2/2025, khoảng thời gian cuộc hẹn được sắp xếp, Tamir gửi email cho Paige ghi hướng dẫn chi tiết về cách cô có thể nhận được 1,5 triệu USD đã hứa hẹn trong hai đợt.

Theo đơn kiện, Paige đệ đơn ly hôn vào ngày 6/2/2025, ba ngày sau khi nhận được email.

Michael và Paige Steckling có hai con. Ảnh: Facebook

Tamir thừa nhận với truyền thông rằng đã gửi email được đề cập trong đơn kiện, nhưng khẳng định chỉ đơn thuần là đề nghị hỗ trợ tài chính theo yêu cầu của Paige. Ông kịch liệt phủ nhận các cáo buộc được nêu trong đơn kiện của Michael. "Không có lời đề nghị nào, không có chuyện tình cảm, không có sự chen chân nào hết", Tamir nói.

CEO này cũng cho biết Paige thường xuyên phàn nàn về cuộc hôn nhân nhạt nhẽo của mình, cho rằng cặp đôi không hề có "tình yêu hay sự gắn bó chân thành".

Trong khi đó, Paige xác nhận đã ly hôn trong một tuyên bố gửi truyền thông. "Cuộc hôn nhân của tôi kết thúc bởi lý do cá nhân, những cáo buộc trong vụ kiện này không phản ánh đúng thực tế. Tôi tin tưởng rằng quá trình tố tụng sẽ làm sáng tỏ mọi điều không chính xác", cô nói.

Michael đang yêu cầu bồi thường 5 triệu USD liên quan đến sự đổ vỡ hôn nhân.

Tuệ Anh (theo Nypost, Daily Mail)