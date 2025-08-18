Đại gia Malaysia chi 68 triệu USD thâu tóm 'đất vàng' tại TP HCM

UOA Group, tập đoàn bất động sản lớn của Malaysia, vừa chi 68 triệu USD (khoảng 1.700 tỷ đồng) để sở hữu quỹ đất 'vàng' tại phường Tân Định, TP HCM.

UOA Việt Nam, công ty con của Tập đoàn UOA Group (Malaysia), vừa chi số tiền trên để mua lại toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần VIAS Hồng Ngọc Bảo.

Giao dịch dự kiến hoàn tất trong tháng 9, giúp UOA sở hữu quyền phát triển khu đất hơn 2.000 m2 trên đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định, đối diện Công viên Lê Văn Tám. Khu đất này hiện là một trong những vị trí đắc địa tại trung tâm quận 1 cũ, đã được phê duyệt quy hoạch xây dựng tòa nhà cao 22 tầng. Theo kế hoạch, UOA sẽ phát triển dự án văn phòng hạng A tại đây.

Thương vụ trên nằm trong nhóm giao dịch M&A bất động sản lớn diễn ra tại TP HCM từ đầu năm, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng của UOA tại Việt Nam. Việc trực tiếp thâu tóm một quỹ đất sạch thay vì hợp tác phát triển cho thấy sự quyết đoán của tập đoàn Malaysia trước triển vọng thị trường văn phòng cao cấp TP HCM.

UOA Group không phải cái tên xa lạ trong ngành bất động sản khu vực. Thành lập từ năm 1987, Tập đoàn mẹ United Overseas Australia Ltd niêm yết tại cả Sở giao dịch chứng khoán Úc và Singapore. Hoạt động cốt lõi được triển khai thông qua UOA Development Bhd, doanh nghiệp bất động sản có vốn hóa gần 900 triệu USD, nằm trong nhóm dẫn đầu Malaysia.

Ở Việt Nam, UOA đã hiện diện qua nhiều dự án như: hai tòa nhà văn phòng hạng A là UOA Tower và Millennial Tower tại Phú Mỹ Hưng (quận 7 cũ); dự án căn hộ hạng sang The MarQ tại Quận 1 cũ. Ngoài ra, tập đoàn này còn bắt tay với CapitaLand Development để triển khai khu phức hợp Sycamore quy mô gần 19 ha tại phường Bình Dương.

Theo giới phân tích, đây là thương vụ M&A điển hình theo hình thức thâu tóm dự án, phản ánh sự quan tâm đặc biệt của nhà đầu tư ngoại với những quỹ đất sạch khan hiếm tại khu trung tâm TP HCM. Với bên bán là nhóm cổ đông liên quan đến VIAS Capital, đây được coi là một thương vụ thoái vốn thành công, hiện thực hóa lợi nhuận từ việc nắm giữ tài sản có giá trị cao.

Phương Uyên