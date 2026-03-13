'Đại gia kim cương' Chu Đăng Khoa hầu tòa ở Nam Phi

Hai công dân Việt Nam gồm "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa và Trần Huy Bảo bị bắt giữ tại Nam Phi với cáo buộc liên quan hoạt động buôn bán động vật hoang dã.

Thông tin được Nghị sĩ Andrew de Blocq, người phát ngôn của Đảng Liên minh Dân chủ (DA) Nam Phi, phụ trách về Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Môi trường, nêu trong Thông cáo báo chí hôm 12/3.

Theo đó, vào tháng 2, Trần Huy Bảo, 52 tuổi, đã ra hầu tòa tại Tòa án Sơ thẩm Bellville sau khi bị bắt giữ với cáo buộc âm mưu trốn khỏi Nam Phi, liên quan hành vi trộm và xuất khẩu trái phép 98 sừng tê giác trong một vụ cướp dàn dựng tại khu nghỉ dưỡng Voi Game Lodge.

Trong một diễn biến liên quan, lực lượng Hawks (Cục Điều tra Tội phạm Ưu tiên - Đơn vị cảnh sát tinh nhuệ của Nam Phi, được giao nhiệm vụ điều tra tội phạm có tổ chức cấp cao, tham nhũng và các tội phạm kinh tế) cũng đã bắt Chu Đăng Khoa, 44 tuổi, được biết đến với tên Michael Chu, công dân Việt Nam.

Ông Khoa là chủ sở hữu của Voi Game Lodge, từng bị phạt tiền và trục xuất vào năm 2011 vì tàng trữ trái phép 5 sừng tê giác.

Theo thông cáo, ngày 12/3, ông Khoa đã ra hầu tòa tại Tòa án Sơ thẩm Kempton Park. Phiên điều trần xin bảo lãnh tại ngoại cho cả hai người dự kiến diễn ra sớm. "Nhà nước Nam Phi có thể phản đối việc cho tại ngoại vì họ bị coi là có nguy cơ bỏ trốn", thông cáo nêu.

Năm 2011, ông Khoa từng bị tòa án ở Nam Phi kết tội sở hữu trái phép 5 sừng tê giác, bị phạt 40.000 ZAR (3.000 USD) và bị trục xuất.

Tại Việt Nam, hồi tháng 1/2025, bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức - mẹ "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa, cùng 6 người liên quan đã bị khởi tố với cáo buộc chiếm đoạt quỹ bình ổn xăng dầu với số lượng lớn.

Nghi vấn liên quan vụ giết tê giác

Thông tin thêm về vụ án, tờ Daily Maverick đưa tin, Trần Huy Bảo trước đó bị truy nã liên quan đường dây buôn bán sừng tê giác quy mô lớn. Ông Bảo bị bắt tại sân bay quốc tế Cape Town hôm 24/2, khi chuẩn bị lên máy bay đến Singapore cùng gia đình.

Lệnh bắt ông Bảo được ban hành sau khi các nhà điều tra xác định ông ta liên quan vụ án hai công dân Nigeria sở hữu 17 sừng tê giác và 26,2 kg xương sư tử và hổ tại kho chứa hàng ở Kempton Park.

Theo Daily Maverick, ông Bảo quản lý các lợi ích kinh doanh của Công ty Thương mại DKC thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam tại Nam Phi, bao gồm Voi Game Lodge và DKC Furniture, một công ty xuất nhập khẩu chuyên kinh doanh đồ nội thất gỗ ngoài trời.

Voi Game Lodge là trang trại ở tỉnh Tây Bắc của Nam Phi, nơi nuôi khoảng 50 con hổ và nhiều tê giác. Đêm Giáng sinh năm 2025, 5 con tê giác tại đây bị bắn chết và bị chặt sừng.

Theo thông cáo của DA, hai vụ thu giữ số lượng lớn sừng tê giác tại sân bay Changi (Singapore) được nghi có liên quan đến vụ trộm sừng tê giác tại khu nghỉ dưỡng này. Bằng chứng ADN sẽ được trình bày trong quá trình xét xử.

Trung tá Steve Roets, cựu trưởng đơn vị Chống trộm gia súc và Bảo vệ các loài nguy cấp, Nam Phi, cho biết có nhiều bằng chứng cho thấy phần lớn các vụ trộm sừng tê giác ở Nam Phi "đều là những vụ trộm được dàn dựng". Theo ông, sừng tê giác phải được cất giữ trong két sắt khóa kín, không di chuyển được, chứ không phải trong tủ, thùng đựng cà phê hay giấu ở đâu đó trên trần nhà.

DA đánh giá, buôn bán động vật hoang dã không chỉ đơn thuần là vấn đề môi trường mà còn là một phần của mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức rộng lớn hơn, bao gồm cả ma túy và vũ khí, vốn là nguyên nhân gây tham nhũng, làm suy yếu pháp quyền và đe dọa an ninh cũng như di sản thiên nhiên của Nam Phi.

Hiện, Nam Phi vẫn là nơi sinh sống của quần thể tê giác lớn nhất thế giới, và việc bảo vệ những loài động vật này vừa là trách nhiệm quốc gia vừa là nghĩa vụ toàn cầu.

Hải Thư (Theo DA, Daily Maverick)