Đại gia Gỗ An Cường muốn làm khu đô thị hơn 9.000 tỷ đồng ở Long An

An Cường sẽ tham gia liên danh do Thắng Lợi Homes đại diện để đăng ký làm khu đô thị vốn hơn 9.000 tỷ đồng ở Long An.

Thông tin này được Công ty cổ phần Gỗ An Cường cho biết trong nghị quyết mới đây. Theo đó, Gỗ An Cường sẽ tham gia vào liên danh do Công ty cổ phần Thắng Lợi Homes để đăng ký thực hiện dự án khu đô thị Bình An Đức Hòa. Dự án nằm ở xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa này được Long An phát thông tin mời nhà đầu tư cách đây khoảng một tháng.

Thành lập từ năm 1994, An Cường chủ yếu tập trung trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm gỗ công nghiệp phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Năm ngoái, công ty đạt doanh thu hơn 3.760 tỷ và lãi sau thuế khoảng 436 tỷ đồng.

Đến nay, Gỗ An Cường cũng chưa chính thức đầu tư dự án bất động sản nào. Năm 2022, An Cường mua 30% cổ phần Thắng Lợi Central Hill - công ty con của Thắng Lợi Group triển khai dự án đất nền, nhà phố quy mô 7 ha ở huyện Bến Lức, Long An. Hiện tại, Chủ tịch Gỗ An Cường Lê Đức Nghĩa cũng giữ vai trò thành viên HĐQT tại Thắng Lợi Group.

Theo quy hoạch, khu đô thị Bình An Đức Hòa có quy mô hơn 13,1 ha với các sản phẩm chung cư thương mại. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ phục vụ dân số hơn 10.000 người. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Chủ dự án phải hoàn thành trong 2 năm kể từ ngày được chấp thuận đầu tư.

Chi phí sơ bộ để thực hiện dự án khoảng 8.814 tỷ đồng. Ngoài ra, số tiền để bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 477 tỷ. Như vậy, tổng vốn đầu tư dự kiến cho dự án khu đô thị Bình An Đức Hòa khoảng 9.290 tỷ đồng.

Long An là một trong những địa phương ven TP HCM có tốc độ phát triển mạnh về đô thị và bất động sản, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trong vài năm gần đây. Năm 2023, Long An thu hút hơn 1.200 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn gần 11 tỷ USD, đưa tỉnh này lọt top đầu cả nước về thu hút FDI.

Riêng huyện Đức Hòa cũng có loạt dự án khu đô thị quy mô lớn, vốn đầu tư hàng tỷ USD. Từ năm ngoái đến nay, Long An đã tìm chủ đầu tư cho khu đô thị mới Đức Hòa - Hậu Nghĩa (vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD) và khu đô thị mới Tân Mỹ (hơn 3 tỷ USD) tại huyện Đức Hòa.

Anh Tú