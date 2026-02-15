Đại gia giả nghèo để gian lận 2 triệu USD trợ cấp, bại lộ vì lái siêu xe

PhápChiếc siêu xe lướt đi với tốc độ 250 km/h khiến cảnh sát chú ý, phát hiện gia đình tài xế đầy đồ hiệu này đang đăng ký "hộ nghèo" để nhận hơn 2 triệu USD trợ cấp suốt nhiều năm.

Không phải ngày nào cảnh sát Pháp cũng chặn một chiếc xe thể thao trị giá ước tính 210.000 euro (6,6 tỷ đồng), nhưng lại được lái bởi một người vô gia cư, thất nghiệp, nhận tiền trợ cấp của chính phủ. Nói chính xác, trong lịch sử hành pháp nước này, sự việc này là lần đầu tiên.

Ngày 14/6/2025, trên đường cao tốc A7 gần Avignon, Đội kiểm soát giao thông của Lực lượng cảnh sát tỉnh Vaucluse đã chặn một chiếc Ferrari Portofino đang chạy với tốc độ 250 km/h.

Trong quá trình thẩm vấn, người đàn ông ăn mặc như tỷ phú này đã thản nhiên nói với các sĩ quan rằng anh ta không có việc làm, không có tài sản và không có thu nhập.

Đại gia gian lận thuế, trợ cấp xã hội bất ngờ bại lộ vì chạy quá tốc độ trên siêu xe gây chú ý. Ảnh: Gendarmerie PACA

Người lái xe, ban đầu khai chiếc xe trị giá 210.000 euro, thuộc về mẹ anh ta. Giấy phép lái xe của anh ta ngay lập tức bị thu hồi và chiếc xe cũng bị tịch thu.

Văn phòng công tố Avignon đã giao nhiệm vụ điều tra cho Sở Tài chính và Cơ quan Bảo hiểm Xã hội, phối hợp với Tổng cục Tài chính.

Kết quả kiểm tra cho thấy chiếc xe thực chất thuộc sở hữu của một công ty bất động sản gia đình (SCI), do anh chàng này, mẹ, anh trai và em gái anh ta điều hành. Tất cả đều là cư dân của tỉnh Var (vùng hành chính Provence-Alpes-Côte d'Azur, miền đông nam nước Pháp).

Phát hiện đã dẫn đến cuộc điều tra kỹ lưỡng về lối sống và thu nhập của gia đình này và hé lộ một kế hoạch tài chính tinh vi. Phân tích tài khoản ngân hàng cho thấy dòng tiền đáng kể liên quan đã không khai báo được khai thuế: hơn 1,6 triệu doanh thu mỗi năm.

Ngoài ra, các "chủ tịch giả nghèo" này còn bị cáo buộc nhận gian lận hơn 1,8 triệu euro (55,5 tỷ đồng) tiền trợ cấp thất nghiệp và gia đình khó khăn, suốt nhiều năm.

Lối sống của các nhân vật chính, được thể hiện qua việc mua sắm tại các cửa hàng xa xỉ và những chuyến đi đến các địa điểm sang trọng, trái ngược hoàn toàn với tình trạng hành chính và thuế mà họ khai báo.

Theo yêu cầu của Viện Kiểm sát, Tòa án đã cho phép thực hiện các kỹ thuật điều tra đặc biệt và tịch thu một số tài sản của nghi can.

Đại gia đình giả nghèo lộ mặt

Sáng 9/2 vừa qua, 50 sĩ quan cảnh sát từ các bộ phận nghiên cứu, điều tra đã được huy động ở nhiều địa điểm trong thành phố, tương ứng với nơi ở của 4 thành viên trong doanh nghiệp gia đình này để tiến hành các vụ bắt giữ.

Các cuộc khám xét đã dẫn đến việc phát hiện và thu giữ: gần 13.000 euro tiền mặt, gần 67.000 euro trong tài khoản ngân hàng, hàng hóa và sản phẩm xa xỉ (trang sức, đồng hồ, giày dép, đồ da) với tổng giá trị ước tính hơn 170.000 euro, bất động sản trị giá hơn 600.000 euro và 3 siêu xe.

Bộ sưu tập đồ hiệu bị nhà chức trách thu tại nhà các bị can. Ảnh: Gendarmerie PACA

Chiến dịch này đã dẫn đến việc bắt giữ bốn nghi phạm chính, đang bị tạm giam vì cáo buộc tội Kinh doanh không khai báo, Rửa tiền nghiêm trọng, Lạm dụng tài sản công ty và Gian lận quỹ trợ cấp gia đình.

Sau cuộc đột kích này, các nghi can đã bị đưa tới tòa án hình sự cho phiên điều trần đầu tiên. Dự kiến phiên tòa xét xử họ sẽ được tiến hành vào 27/10 tới, tức 14 tháng sau vụ vô tình chạm trán siêu xe chạy quá tốc độ.

Hải Thư (Theo Le Parisien, Ministère de L'intérieur)