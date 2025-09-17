Đại gia Đinh Trường Chinh ra tòa trong vụ thâu tóm đất 'vàng' ở Sài Gòn

TP HCMÔng Đinh Trường Chinh bị xét xử về cáo buộc thâu tóm 4 nhà đất công ở phường Sài Gòn từ Vinafood II không qua đấu giá, lập tức sang tay, hưởng lợi 970 tỷ đồng.

Ngày 17/9, ông Chinh (51 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần phát triển và kinh doanh nhà - HDTC); Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu Tổng giám đốc Vinafood II); Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Vinafood II) bị TAND TP HCM xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Khai với HĐXX trong phần thẩm tra lý lịch, ông Chinh cho biết trước khi bị khởi tố là Chủ tịch HDTC - doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa từ năm 2016. Năm 1997, ông từng bị TAND quận Tân Bình (cũ) xử phạt 6 tháng tù về tội Cướp giật tài sản công dân; năm 1998 bị TAND TP HCM tuyên phạt 15 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân; năm 2023 và 2024 bị Công an TP HCM khởi tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Tham ô tài sản.

Bị cáo Năng trình bày, năm 2020 từng bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến sai phạm tại Vinafood II. Còn ông Trí được miễn trách nhiệm hình sự về cùng tội danh.

Sau phần thủ tục, đại diện VKS bắt đầu công bố cáo trạng. Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày.

Ông Chinh từng được giới kinh doanh gọi là "ông trùm M&A địa ốc" trong thời gian làm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân (Công ty Việt Hân). Năm 2016, sau khi rút lui khỏi công ty mình sáng lập, ông trở thành Chủ tịch HĐQT của HDTC.

Vinafood II là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, được giao quản lý nhà đất hơn 6.300 m2 tại số 33 đường Nguyễn Du và 34, 36, 42 đường Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn (phường Bến Nghé, quận 1 cũ). Năm 2010, sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính hơn 766 tỷ đồng, Vinafood II được UBND TP HCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất này với mục đích xây dựng khách sạn, cao ốc văn phòng và trung tâm thương mại.

Tuy nhiên, đến giai đoạn 2014-2015, do làm ăn thua lỗ, Vinafood II chủ trương xử lý 4 bất động sản trên để thu hồi vốn, trả nợ.

Bị cáo Đinh Trường Chinh tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Sang tay 4 khu đất 'vàng' sau 33 ngày nhận chuyển nhượng

Cáo trạng xác định, ông Đinh Trường Chinh (lúc này là đại diện Công ty Việt Hân) đã lợi dụng chủ trương này, nhiều lần gửi văn bản xin mua khu đất của Vinafood II.

Ông này bị cáo buộc cùng ông Huỳnh Thế Năng thống nhất thực hiện phương án "góp vốn - thoái vốn" để mua khu đất hơn 6.300 m2 mà không qua đấu giá, sau đó thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn triển khai dự án.

Theo đó, tháng 12/2015, Vinafood II ký hợp đồng góp vốn, chuyển nhượng khu đất với giá 730 tỷ đồng (570 tỷ đồng chuyển nhượng vốn góp và 160 tỷ đồng thoái 20% vốn). Trong hợp đồng, ông Chinh cam kết tiếp tục dự án.

Tuy nhiên, theo điều tra, mục đích của ông Chinh không phải hợp tác triển khai mà để mua lại 4 cơ sở nhà đất rồi bán thu lợi. Cụ thể là, sau khi thanh toán hơn 730 tỷ đồng, ông rao bán khu đất cho nhiều tập đoàn bất động sản với giá khoảng 2.000 tỷ. Chỉ 33 ngày sau, ông chuyển nhượng 99% vốn tại Việt Hân Sài Gòn cho Công ty CP Bất động sản Mùa Đông giá 1.683 tỷ, thu lợi gần 970 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Thế Năng (phải), Nguyễn Thọ Trí (giữa) và Đinh Trường Chinh tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Chiêu che giấu lợi nhuận 970 tỷ đồng

Cơ quan công tố xác định, để che giấu việc bán lại 4 khu đất, Đinh Trường Chinh nhờ em họ Hoàng Ngọc Cẩm Hồng đứng tên nhận chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn trị giá 792 tỷ đồng. Hợp đồng chỉ mang tính hình thức, Hồng không thanh toán. Ngày 2/2/2016, Sở KH&ĐT TP HCM điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh, xác nhận Hồng nắm 99% vốn.

Theo sắp xếp của Chinh, Hồng sau đó bán lại số vốn này cho Công ty CP Bất động sản Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng. Khi tiền được chuyển đủ, Hồng lập 9 ủy nhiệm chi đưa 792 tỷ đồng vào Công ty Việt Hân để hợp thức hóa hợp đồng, còn phần chênh lệch gần 900 tỷ đồng được rút và chuyển vào tài khoản theo chỉ đạo của Chinh, sau đó tiếp tục luân chuyển về Công ty Việt Hân và tài khoản cá nhân của ông.

Chỉ trong 33 ngày sau khi bỏ ra 730 tỷ đồng mua 4 cơ sở nhà đất của Vinafood II, Chinh và Công ty Việt Hân đã hưởng lợi 970 tỷ đồng.

Theo cơ quan công tố, khu đất thuộc tài sản Nhà nước, phải đấu giá công khai và chỉ được chuyển nhượng khi có phép của Chính phủ. Tuy nhiên, do đã thỏa thuận trước với ông Huỳnh Thế Năng, Đinh Trường Chinh vẫn thực hiện chuyển nhượng trái quy định, gây thất thoát 970 tỷ đồng và phải chịu trách nhiệm hình sự.

Ông Năng biết rõ quy định nhưng vẫn bàn bạc với Chinh để hợp thức hóa việc chuyển nhượng qua hình thức góp vốn - thoái vốn và thừa nhận sai phạm. Cơ quan điều tra xác định hành vi của ông xuất phát từ nhận thức pháp luật hạn chế và chỉ đạo cấp trên, chưa có chứng cứ hưởng lợi.

Tương tự, ông Trí giúp sức ông Năng trong việc hợp thức hóa thủ tục, do nhận thức sai và chỉ đạo cấp trên, chưa có căn cứ cho thấy hưởng lợi.

Hiện bà Hồng đã xuất cảnh ra nước ngoài, nên cơ quan điều tra tách hành vi liên quan đến bà này và một số cá nhân, đơn vị liên quan khác để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý sau.

Hải Duyên