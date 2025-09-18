Đại gia địa ốc: 'Bị lừa mua 11 mảnh đất do thiếu kinh nghiệm'

TP HCMÔng Phạm Công Tuyến, Giám đốc PPG Holdings, khai do tin lời hứa hẹn của Nguyễn Văn Thanh nên bị lừa hơn 174 tỷ đồng khi mua 11 thửa đất, song Thanh phủ nhận.

Ngày 18/9, TAND TP HCM cơ sở 1 tiếp tục xét hỏi bị cáo Nguyễn Văn Thanh, 42 tuổi, để làm rõ hành vi làm giả giấy tờ 13 thửa đất hơn 250.000 m2 do Nhà nước quản lý công để bán cho nhiều người.

Trong vụ án, ông Phạm Công Tuyến (59 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Phạm Phúc Gia - PPG Holdings, TP HCM) được xác định là bị hại của Thanh, nhưng cũng bị cáo buộc cùng cấp dưới Nguyễn Đại Nguyên (50 tuổi) phạm tội Đưa hối lộ.

Trả lời HĐXX, ông Tuyến cho biết từng đầu tư nhiều dự án tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, trong đó có khu đất ở phường 5, TP Vũng Tàu. Do muốn tìm thêm thửa đất liền kề hướng biển để mở dịch vụ giải trí nên ông được giới thiệu gặp Thanh - người tuyên bố sở hữu lô đất 6.400 m2 ở vị trí đẹp.

Cáo trạng nêu, từ năm 2018, Thanh cùng đồng phạm làm giả 69 hồ sơ nguồn gốc của 13 thửa đất công hơn 250.000 m2 tại Vũng Tàu. Thanh nhờ bạn là cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai lấy 55 hồ sơ gốc, rồi sao chụp, chỉ đạo làm giả tài liệu, con dấu và chữ ký lãnh đạo. Trong giai đoạn 2021-2022, Thanh lừa bán 11 thửa đất (163.000 m2) cho ông Tuyến với giá 174,6 tỷ đồng, đã nhận hơn 48 tỷ tiền mặt và phần còn lại bằng tài sản. Thanh còn bán một thửa khác, chiếm đoạt thêm 1,75 tỷ.

Bị cáo Phạm Công Tuyến (đeo kính) tại tòa. Ảnh: Trường Hà

"Việc mua đất hồ sơ khai phá tôi chưa có kinh nghiệm, nhưng Thanh hứa sẽ hoàn thiện giấy tờ để ra sổ đỏ", ông Tuyến khai.

Theo Giám đốc PPG Holdings, cùng thời điểm, ông gặp Nguyễn Đại Nguyên (sau này là cấp dưới của mình), người được cho am hiểu về giấy tờ và nhận làm sổ đỏ cho khu đất. Sau khi nhận hồ sơ khu đất 6.400 m2 từ Thanh, ông Nguyên nói "là thật, có thể mua" nên ông Tuyến tin tưởng. Sau đó, ông Tuyến gặp Thanh tại văn phòng của Nguyên ở Bà Rịa, bàn giao hồ sơ và ký hợp đồng mua đất giá 22 tỷ đồng.

Ông Tuyến tiếp tục mua các thửa đất khác từ vợ chồng Thanh và đều có giấy tờ chuyển nhượng, được dẫn đến thực địa để bàn giao đất. Những lần cơ quan Nhà nước xuống đo vẽ đất, đều có mặt Thanh, nên ông tin anh ta thật sự là chủ sở hữu. Ngoài ra, Nguyên cũng nói "mảnh đất của Thanh bán sau này đều có hồ sơ gốc" nên ông càng củng cố niềm tin.

Lời khai bất nhất của 'chủ mưu'

Trả lời thẩm vấn sau đó, bị cáo Thanh khai mảnh đất hơn 6.400 m2 là tài sản do bố để lại, vốn là "bãi đăng lưới cá", được ông đóng thuế từ năm 2003 và đến năm 2014 đã tiến hành đo vẽ sơ đồ. "Điều này chứng minh có hồ sơ để nộp vào Văn phòng đăng ký đất đai xin đo vẽ quyền sử dụng đất", bị cáo trình bày.

Theo bị cáo, bộ hồ sơ giao cho ông Tuyến là thật. Khi không làm được sổ đỏ do chính quyền trả lời "không có hồ sơ lưu trữ" nên hai bên thống nhất khởi kiện hành chính ra TAND TP Vũng Tàu nhằm mục đích được giám định hồ sơ.

Thanh khai từng đề nghị ông Tuyến tố cáo mình đến công an để làm rõ vụ việc. Ngày 27/9/2023, ông Tuyến gửi đơn tố cáo qua Zalo.

Tại tòa, Thanh thừa nhận đã giao 6 tài liệu cho ông Tuyến, nhưng cho rằng đó không phải những giấy tờ được nộp cho cơ quan điều tra và bị xác định giả. Bị cáo nói không rõ số tài liệu này là thật hay giả và thừa nhận thêm rằng đã làm giả một bộ hồ sơ tương tự lưu giữ ở nhà để phục vụ mục đích khác.

Bị cáo Nguyễn Văn Thanh lúc trả lời HĐXX. Ảnh: Trường Hà

Trước đó, Nguyễn Văn Thanh phủ nhận việc bán 11 thửa đất cho ông Phạm Công Tuyến và chiếm đoạt hơn 174,6 tỷ đồng, nhưng thừa nhận hai bên có giao dịch và cấn trừ số tiền này từ một mảnh đất có pháp lý rõ ràng cùng nhiều sổ đỏ ông Tuyến đang giữ.

Do bị cáo thay đổi lời khai, HĐXX công bố nhiều bản cung tại cơ quan điều tra thể hiện đã thừa nhận hành vi. Thanh cho rằng "khi đó bị ép cung nên buộc phải khai, còn hôm nay mới nói sự thật".

Về việc làm giả hồ sơ đất, Thanh nhận "một mình bị cáo làm hết". Tuy nhiên, trả lời HĐXX trước đó, Lê Văn Duẩn, 35 tuổi; Nguyễn Hồng Huy, 27 tuổi; Phan Văn Tòng, 34 tuổi đều thừa nhận có tham gia một số công đoạn làm giả giấy tờ theo yêu cầu của Nguyễn Văn Thanh nhưng nói không biết mục đích của Thanh là để thực hiện hành vi lừa đảo.

Do nhiều tình tiết chưa được làm rõ và vụ án liên quan đến nhiều mối quan hệ, HĐXX quyết định tạm dừng phần xét hỏi đối với các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngày mai, tòa tiếp tục xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm tội Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ gây ảnh hưởng để trục lợi, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Đây là vụ án hy hữu và đặc biệt nghiêm trọng khi 13 thửa đất do Nhà nước quản lý, tổng cộng hơn 250.000 m2, bị làm giả giấy tờ rồi đem bán. Diện tích này lớn gấp gần 9 lần Quảng trường Ba Đình, tương đương 35 sân bóng đá tiêu chuẩn hoặc 350 sân tennis.

Sự việc được phát hiện hồi tháng 9/2023, khi Công an Bà Rịa - Vũng Tàu nhận đơn tố cáo của ông Phạm Công Tuyến về việc vợ chồng Nguyễn Văn Thanh – Lê Thị Thắm lừa bán đất, chiếm đoạt 22 tỷ. Quá trình điều tra, công an phát hiện Thanh và đồng phạm làm giả giấy tờ nhiều khu đất công để bán chiếm đoạt.

Trường Hà